H Omega Racing στον Τελικό του World Championship F1 in Schools – Malaysia 2017

Η Omega Racing είναι η μία από τις τρεις σχολικές ομάδες που θα εκπροσωπήσουν τη χώρα μας στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του διαγωνισμού «F1 In Schools» που θα διεξαχθεί 22-27 Σεπτεμβρίου 2017 στη Μαλαισία, την ίδια εβδομάδα με το Μαλαισιανό Grand Prix της Formula 1. Η ομάδα πήρε την πρόκριση μετά από 8 μήνες προετοιμασίας και μια σπουδαία εμφάνιση στους εθνικούς τελικούς που έγιναν τον περασμένο Απρίλιο στην Αθήνα.Η ομάδα αποτελείται από εννέα μαθητές του ιδιωτικού σχολείου «Εκπαιδευτική Αναγέννηση» όπου αυτή την περίοδο προετοιμάζεται πυρετωδώς για τους παγκόσμιους τελικούς με στόχο να ανταγωνιστεί επάξια τις δεκάδες ομάδες από 25 χώρες που θα λάβουν μέρος και να ανέβει στο βάθρο των νικητών.Ο διαγωνισμός F1 in Schools διεξάγεται εδώ και 12 χρόνια υπό την αιγίδα της Formula One και αποτελεί ένα από τα πιο ολοκληρωμένα προγράμματα S.T.E.M. Education ( Science, Technology, Engineering, Mathematics ) για την ενίσχυση του ενδιαφέροντος των μαθητών για τις Φυσικές Επιστήμες, τις Νέες Τεχνολογίες, την Μηχανική, τα Μαθηματικά, το Marketing, τα Media και όχι μόνο. Κάθε ομάδα καλείται να σχεδιάσει και να κατασκευάσει ένα αεροδυναμικό αμαξίδιο – μινιατούρα από πολυουρεθάνη, το οποίο κινείται με την πυροδότηση μιας αμπούλας πεπιεσμένου αέρα που προσαρμόζεται στο πίσω μέρος του. Το αμαξίδιο συναγωνίζεται σε αγώνες ταχύτητας τα αμαξίδια των άλλων ομάδων που συμμετέχουν στους αγώνες, πάνω σε μια μεταλλική ευθεία πίστα 25 μέτρων. Εκτός από τον σχεδιασμό και την κατασκευή του αμαξιδίου, κάθε ομάδα πρέπει να καταρτίσει και να εκτελέσει ένα σύνθετο επιχειρησιακό πλάνο με συγκεκριμένες ενέργειες, προθεσμίες και κατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ των μελών της, για την εύρεση των απαιτούμενων πόρων μέσω χορηγιών, την προβολή της ομάδας στο διαδίκτυο και στα social media, την συμμετοχή σε εκδηλώσεις που αφορούν στον μηχανοκίνητο αθλητισμό, την κατασκευή εκθεσιακού περιπτέρου για τον διαγωνισμό κ.α. Οι ομάδες αξιολογούνται από ειδικούς κριτές για το σύνολο των παραπάνω ενεργειών και η βαθμολογία τους προστίθεται στα αποτελέσματα των αγώνων ταχύτητας ώστε να προκύψουν οι τελικοί νικητές.Ο αρχηγός της ομάδας, Σπύρος Βουλουμάνος, μας λέει: « Ο διαγωνισμός F1 in schools είναι ο μεγαλύτερος τεχνολογικός διαγωνισμός στον κόσμο. Αυτό που τον κάνει τόσο ξεχωριστό διαγωνισμό είναι το γεγονός ότι καλύπτει ένα τεράστιο εύρος τομέων, από τη μηχανική ως το marketing και την εύρεση πόρων, κι έτσι κάθε μαθητής μπορεί να ασχοληθεί με τον τομέα που του αρέσει και που θέλει να ασχοληθεί στο μέλλον!». Σχετικά με τον φετινό στόχο της ομάδας συμπληρώνει: «Το 2016 η ελληνική ομάδα που συμμετείχε στους τελικούς του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος στο Austin του Τέξας κατέκτησε την 1η θέση ανάμεσα σε εξήντα ομάδες από όλο τον κόσμο. Η «κληρονομιά» των περσινών νικητών είναι πολύ μεγάλη και οι υποχρεώσεις της ομάδας μας σημαντικές. Στόχος μας είναι να επαναλάβουμε το περσινό κατόρθωμα της Ελλάδας και να κατακτήσουμε την πρώτη θέση στο Παγκόσμιο στην Μαλαισία!»Εννοείται πως όλη αυτή η προσπάθεια δεν θα μπορούσε να υλοποιηθεί χωρίς την υποστήριξη των χορηγών μας, που από την αρχή αγκάλιασαν την προσπάθεια και βοηθούν με κάθε τρόπο.Gold Sponsors: Οικογένεια Στεργίου, Μytilineos, ΜΕΓΑ προϊόντα υγιεινής, BIC, Technomar Shipping Silver Sponsors: Stavros Niarchos Foundation, INC, Aliberti, Passalis, Λιπαντικά BARDAHL, Goldain Cargo S.A., ABEC 357, GARAGE Education, Victoria S.A. - Sarassitis Bronze Sponsors: Aroma Caffe, Syngenta, SCORPIOS security services, Nuevo SportΌνομα: Omega Racing Σχολείο: Εκπαιδευτική Αναγέννηση Υπεύθυνοι καθηγητές: Δημήτρης Μωραΐτης & Γιάννης Τούντας Υπεύθυνος προπονητής: Στέλιος Αγορόπουλος Μέλη: Σπύρος Βουλουμάνος (αρχηγός), Θανάσης Ζαχαρόπουλος, Τάσος Ζουρδούμης, Γιώργος Κασσαβέτης, Αθηνά Πανταζή, Βασίλης Παπαγγελόπουλος, Γιάννης Τιμοθεάτος, Βασίλης Τσάδαρης και Γιάννης Φλωράς