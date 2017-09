Η νέα διευθύντρια επικοινωνίας του Τραμπ είναι σέξι και πρώην μοντέλο

Το όνομά της είναι Ελπίδα, Hope στα αγγλικά, Hope Hicks και χρίστηκε ως η νέα διευθύντρια επικοινωνίας του Ντόναλντ Τραμπ αντικαθιστώντας τον Anthony Scaramucci, ο οποίος απομακρύνθηκε από τη θέση του τον περασμένο Ιούλιο μόλις δέκα ημέρες μετά την ανάληψη των καθηκόντων του. Η εντυπωσιακή Ελπίδα μάλλον θα χρειαστεί τύχη καθώς δύσκολα στεριώνει κάποιος σε αυτό το πόστο. Η 28χρονη είναι η τρίτη στη σειρά που καλείται να φέρει εις πέρας το δύσκολο ρόλο της επικοινωνίας του αμερικανού προέδρου- με δεδομένο φυσικά ότι ο 70χρονος δισεκατομμυριούχος δε φημίζεται για τη δημοφιλία του. Μοναδικό της ίσως ατού, είναι ότι έχει τη στήριξη του αφεντικού της, καθώς η αφοσίωσή της σε αυτόν απέδωσε καρπούς και εκείνος την αντάμειψε με τη νευραλγική αυτή θέση.Το όνομα και το who is who της νεαρής είχε διαρρεύσει στον Τύπο, αλλά επιβεβαιώθηκε και επισήμως με την αποστολή του προεδρικού mail, στο οποίο η ίδια απάντησε θετικά. Όπως σημειώνει η Telegraph, η Hicks κατάγεται από το Κονέκτικατ και είναι απόφοιτη του Southern Methodist University- λέγεται πως ο Τραμπ την αποκαλεί συχνά «Hopester»- ενώ χάρη στα εμφανή εξωτερικά της χαρίσματα είχε κάνει και ένα πέρασμα από το μόντελινγκ.Ένα πετυχημένο μάλιστα πέρασμα, καθώς συμμετείχε σε καμπάνια του Ralph Lauren και στο εξώφυλλο ενός βιβλίου με τίτλο «The It Girl». Η πορεία της προς το Λευκό Οίκο, ξεκίνησε όταν αποφάσισε να μετεγκατασταθεί στη Νέα Υόρκη όπου εργάστηκε σε διαφημιστική εταιρεία με πολύτιμο πελάτη την Ιβάνκα Τραμπ. Από εκεί, μέσω της κόρης του, «γλίστρησε» στο Οργανισμό Τραμπ, εταιρεία που διαχειρίζεται το διαγωνισμό ομορφιάς «Miss Univers» και αργότερα συμμετείχε στην προεκλογική εκστρατεία. Πάντως, αρκετοί είναι αυτοί που θεωρούν την 28χρονη ακατάλληλη για το συγκεκριμένο πόστο λόγω έλλειψης προσόντων.