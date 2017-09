Η Audi στην Έκθεση της Φρανκφούρτης

Αυτοματοποιημένη οδήγηση επιπέδου 3 ως στάνταρ

Η Audi παρουσιάζει την στρατηγική της για την αυτόνομη οδήγηση στην ΙΑΑ 2017 σε τρία επίπεδα. Το νέο Audi Α8 ενσωματώνει την υπό όρους αυτοματοποιημένη οδήγηση επιπέδου 3 ως στάνταρ. Δύο πρωτότυπα μοντέλα θα προβάλλουν επίσης το όραμα της Audi για τα επίπεδα 4 και 5. Θα είναι μια ευκαιρία να αναδειχθεί η αντίληψη της αυτοκινητοβιομηχανίας για τις τεχνολογίες ΑΙ [artificial intelligence = τεχνητή νοημοσύνη] του μέλλοντος. Άλλα μοντέλα (από τα σπορ μέχρι τα υψηλών επιδόσεων) ολοκληρώνουν την παρουσία της Audi στην έκθεση.Το νέο Α8 είναι το πρώτο αυτοκίνητο παραγωγής που σχεδιάζεται για αυτοματοποιημένη οδήγηση επιπέδου 3 σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές. Σε διεθνείς και εθνικές οδούς με πολλές λωρίδες κυκλοφορίας και με διαχωριστική νησίδα ανάμεσα στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, το AI traffic jam pilot της Audi αναλαμβάνει την οδήγηση σε αργή κυκλοφορία μέχρι 60 χλμ/ω. Το σύστημα χειρίζεται την εκκίνηση από στάση στάθμευσης, την επιτάχυνση, τη διεύθυνση και το φρενάρισμα στη λωρίδα όπου κινείται το όχημα. Αν ο οδηγός έχει ενεργοποιήσει το traffic jam pilot με το κουμπί ΑΙ της κεντρικής κονσόλας, μπορεί να πάρει το πόδι του από το γκάζι και τα χέρια του από το τιμόνι για περισσότερο χρόνο. Αντίθετα από ό,τι στο επίπεδο 2, δεν χρειάζεται να παρακολουθεί συνέχεια το όχημα και (ανάλογα με το τι επιτάσσει ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας της κάθε χώρας) μπορεί να στραφεί σε άλλες δραστηριότητες που υποστηρίζονται από το σύστημα ενημέρωσης/ψυχαγωγίας του αυτοκινήτου. Ο οδηγός πρέπει να βρίσκεται σε εγρήγορση και να μπορεί να αναλάβει ξανά την οδήγηση όταν το σύστημα τον ειδοποιήσει.Πρόκειται για το κεντρικό σύστημα ελέγχου της υποστήριξης του οδηγού (zFAS), το οποίο δημιουργεί μια εικόνα του περίγυρου του αυτοκινήτου κατά τη διάρκεια της οδήγησης καθώς επεξεργάζεται τις πληροφορίες των αισθητήρων. Ταυτόχρονα, γίνεται μια άλλη προώθηση πληροφοριών στη μονάδα ελέγχου του ραντάρ. Στο μεταξύ, ο λέιζερ ανιχνευτής (η δεύτερη καινοτομία) παρέχει λεπτομερή στοιχεία για αυτοκίνητα που εισέρχονται στη λωρίδα κυκλοφορίας και για κατασκευές που βρίσκονται παράπλευρα του δρόμου, για παράδειγμα. Η παρουσίαση του ΑΙ traffic jam pilot απαιτεί σαφήνεια αναφορικά με τις νομικές παραμέτρους κάθε χώρας αλλά και συγκεκριμένες προσαρμογές και ελέγχους του συστήματος. Επιπλέον, πρέπει να τηρηθούν οι ποικίλες διαδικασίες και προθεσμίες έγκρισης που ισχύουν σε κάθε χώρα. Για αυτούς τους λόγους, η Audi θα εγκαινιάσει σειρά παραγωγής του traffic jam pilot στο νέο Α8 σταδιακά, ανάλογα με τους νόμους της κάθε χώρας.Η Audi μελετά ένα κουπέ SUV με μήκος 4,90 μ. Βασισμένο στο πρότυπο του e-tron Sportback της Audi, υιοθετεί τις δυναμικές γραμμές του, την προωθημένη τεχνολογία φωτισμού του, το λειτουργικά κομψό εσωτερικό και το σύστημα κίνησης quattro με τρεις ηλεκτροκινητήρες και συνδυασμένη μέγιστη ισχύ 370 kW. Ένα χαρακτηριστικό του νέου μοντέλου είναι οι έξυπνες τεχνολογίες που μειώνουν τη δουλειά του οδηγού και ανοίγουν νέες δυνατότητες για ευχάριστο και δημιουργικό ελεύθερο χρόνο μέσα στο αυτοκίνητο. Τα συστήματα αυτά μπορούν να συνοψιστούν με τον όρο Audi ΑΙ και, σε πολλές περιπτώσεις, χρησιμοποιούν στρατηγικές από τον χώρο της τεχνητής νοημοσύνης και της μηχανικής μάθησης. Συνδέονται απρόσκοπτα τόσο με το cloud [χώρος ασύρματων διαδικτυακών υπηρεσιών] όσο και με άλλα οχήματα, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να μαθαίνουν και να σκέφτονται με προνοητικότητα και κατανόηση. Χάρη σε αυτά τα συστήματα, ο οδηγός κερδίζει χρόνο, ασφάλεια, αποδοτικότητα και εξατομίκευση των αναγκών του. Για υψηλή αυτοματοποιημένη οδήγηση επιπέδου 4, το κουπέ SUV χρησιμοποιεί ένα zFAS επόμενης γενιάς, το οποίο παρέχει πληροφορίες για τον αυτόματο πιλότο που μπορεί να αναλάβει την οδήγηση σε ταχύτητες μέχρι 130 χλμ/ω και να αλλάξει αυτόματα λωρίδα κυκλοφορίας.Το δεύτερο πρωτότυπο μοντέλο της Audi για τη Διεθνή Έκθεση της Φρανκφούρτης κατευθύνεται αυτόνομα προς το μέλλον. Προσφέρει στους επιβάτες του εντελώς νέες ελευθερίες όπου δεν θα χρειάζεται πια να αφοσιώνονται στην οδική κυκλοφορία αλλά θα μπορούν να ασχολούνται με ποικίλα άλλα πράγματα. Προς αυτό τον στόχο, το εκθεσιακό μοντέλο συνδυάζει πολλά νέα χαρακτηριστικά από άποψη συνδεσιμότητας, επικοινωνίας και χειρισμού, που κάνουν το ταξίδι απόλαυση. Χάρη στο Audi ΑΙ τα συστήματα αυτά σκέφτονται έξυπνα και μπροστά από την εποχή τους. Το νέο πρωτότυπο μοντέλο είναι σχεδιασμένο πρώτα και κύρια για μακρινές διαδρομές. Κινείται με την ενέργεια τεσσάρων ηλεκτροκινητήρων. Το αυτοκίνητο τοποθετείται στην κατηγορία Δ, την ελίτ της αυτοκίνησης, και έχει αυτονομία από 700 ως 800 χλμ. Η εσωτερική και εξωτερική σχεδίαση είναι θεαματική και πρωτοποριακή. Προσφέρει όλες τις νέες σχεδιαστικές δυνατότητες ενός πλήρως ηλεκτρικού, αυτο-οδηγούμενου αυτοκινήτου.Η Audi Sport GmbH θα γιορτάσει δύο πρεμιέρες στη Διεθνή Έκθεση της Φρανκφούρτης. Η τέταρτη γενιά του υψηλών επιδόσεων Avant είναι άλλο ένα εντυπωσιακό κεφάλαιο στην ιστορία των επιτυχιών του πρώτου μοντέλου RS, του RS 2 Avant. Η θυγατρική της Audi θα παρουσιάσει για πρώτη φορά ένα περιορισμένης παραγωγής ειδικό μοντέλο με κίνηση στους πίσω τροχούς. Η Audi και η HERE Technologies συσφίγγουν τις σχέσεις τους όλο και περισσότερο. Στο νέο Α8, ο κατασκευαστής ήδη χρησιμοποιεί πολλαπλές υπηρεσίες και νέες τεχνολογίες από τη HERE, μία από τις κορυφαίες εταιρίες λογισμικού για ψηφιακή πλοήγηση και υπηρεσίες εντοπισμού θέσης. Η Audi από τη μεριά της έχει επενδύσει πολλά στη συνεργασία με τη HERE, με τις δύο εταιρίες να προσβλέπουν σε ακόμη στενότερους δεσμούς στο μέλλον. Θα παρουσιάσουν μάλιστα μαζί τα προϊόντα τους στο New Mobility World, το οποίο είναι τμήμα της Διεθνούς Έκθεσης του 2017. Με τα A4 Avant g-tron και A5 Sportback g-tron, τα οποία ήδη μπορεί κανείς να παραγγείλει, η Audi δημιουργεί μια δελεαστική προσφορά από φιλικά προς το κλίμα και ταυτόχρονα οικονομικά αυτοκίνητα. Το 2.0 TFSI αποδίδει 170 ίππους και ροπή στρέψης 270 Nm και, εφοδιασμένο με το κιβώτιο επτά ταχυτήτων S tronic, καταναλώνει μόνο 3,8 χιλιόγραμμα φυσικού αερίου (CNG - συμπιεσμένο φυσικό αέριο) ανά 100 χλμ στον NEDC [Νέος Ευρωπαϊκός Κύκλος Οδήγησης]. Αυτό ισοδυναμεί με εκπομπές CO2 102 γρ/χλμ και κόστος καυσίμου στα 4 ευρώ [Σεπτέμβριος 2017]. Η συνολική αυτονομία είναι 950 χλμ και μέχρι 500 χλμ για βενζινοκίνητα. Ο στόλος g-tron είναι ιδιαίτερα φιλικός προς το περιβάλλον όταν κινείται με Audi e-gas [συνθετικό καύσιμο]. Μέχρι το τέλος Μαΐου 2018, η Audi θα μπορεί να προσφέρει το e-gas ως στάνταρ σε όλους τους πελάτες της. Σύμφωνα με την ανάλυση well-to-wheel, το Audi e-gas μειώνει τις εκπομπές CO2 κατά 80%.