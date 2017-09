Στέκια της Αθήνας όπου απολαμβάνουμε καφέ και… τέχνη

Hoxton

Πώς θα σας φαινόταν αν πίνατε τον καφέ ή το ποτό σας δίπλα σε γκαλερί που φιλοξενούν ενδιαφέρουσες εκθέσεις ζωγραφικής, φωτογραφίας, video art και γλυπτικής; Όχι, δεν αναφερόμαστε σε cafe μουσείων, αλλά σε όμορφα στέκια που συναντάμε στις γειτονιές της πόλης και συνδυάζουν έναν ιδανικό, ατμοσφαιρικό χώρο για all day έξοδο με μια ατμόσφαιρα γεμάτη τέχνη. Ακολουθούν έξι αθηναϊκά cafe-bar που μας περιμένουν για να μοιραστούμε μαζί τους ξεχωριστές στιγμές τέχνης και αισθητικής.Ο πολιτιστικός χώρος TAF / The Art Foundation στεγάζεται σε ένα παλιό οίκημα, γνήσιο δείγμα αρχιτεκτονικής του 19ου αιώνα. Το κτήριο φιλοξενεί εκθέσεις και workshops στην γκαλερί του πρώτου ορόφου. Στο κέντρο της εσωτερικής του αυλής βρίσκεται ένα από τα πιο αγαπημένα café-bar της πόλης, περιστοιχισμένο από μικρά δωμάτια που κατά καιρούς χρησιμοποιούνται για πειραματικά projects. Οι bartenders του TAF προτείνουν τις δικές τους εκδοχές των κλασικών κοκτέιλ, ενώ η νέα signature cocktail list έχει συγκεκριμένο artistic concept κάθε φορά. Στο μενού περιλαμβάνονται επίσης κρύα πιάτα με επιλεγμένα τοπικά προϊόντα. Οι επιλογές της μουσικής έχουν άξονα την jazz, με επιρροές soul και funk. Κάθε βράδυ υπάρχει ξεχωριστό dj set, ενώ συχνά φιλοξενούνται μουσικά live καταξιωμένων μουσικών της διεθνούς και εγχώριας jazz σκηνή με ελεύθερη είσοδο.Νορμανού 5, Μοναστηράκι, τηλ. 210 3238757, www.theartfoundation.gr , fb page: TAF Theartfoundation Το Bartesera, στη στοά Πραξιτέλους της Κολοκοτρώνη, είναι ένα από τα πρώτα μπαρ της ευρύτερης περιοχής που είδαν «κάτι» σε αυτή τη γειτονιά και που έκαναν αγαπημένη συνήθειά μας να βγαίνουμε στο κέντρο της πόλης. H ονομασία του είναι ένα λογοπαίγνιο που προέρχεται από τις λέξεις bar, art, sera και tesera. Bar για τους ευνόητους λόγους, Art για τις καλλιτεχνικές εκθέσεις και εκδηλώσεις που φιλοξένει στον δεξιά, μπαίνοντας, χώρο. Sera λόγω του αίθριου που σκεπάζει την εσωτερική αυλή και Tesera λόγω των τεσσάρων ιδιοκτητών του. Ο χώρος συνολικά δημιουργεί μια urban exotica και ελαφρώς vintage αισθητική και αίσθηση. Χειροποίητα snacks, καφές φτιαγμένος με γνώση, γλυκά, σπιτικές λεμονάδες και μοναδικά signatures cocktails σας περιμένουν για να τα απολαύσετε.Κολοκοτρώνη 25, τηλ.210 3229805, fb page: Bartesera Στην πλατεία Καρύτση, ένας διαφορετικός all day χώρος σας περιμένει για να μοιραστείτε μαζί του ξεχωριστές στιγμές τέχνης και αισθητικής. To Black Duck Multiplarte, που λειτουργεί από τον Οκτώβριο, συνδυάζοντας σε ένα spot cafe, bar, restaurant και γκαλερί, αποτελεί ένα μοναδικό πολυχώρο-bistrot στην καρδιά της πόλης. Το μενού του βασίζεται στους κανόνες της μοντέρνας, δημιουργικής, ελληνικής κουζίνας με προτάσεις που αφήνουν την καλύτερη γευστική εμπειρία στους επισκέπτες του. Φυσικά, μπορείτε να προτιμήσετε το χαλαρό περιβάλλον του και για το βραδινό ποτό σας, με soundtrack από jazz, swing, soul, oldies, rock 'n' roll επιλογές, αλλά και πιο πρόσφατα ακούσματα ελληνικής και ξένης μουσικής. Στο υπόγειο διοργανώνονται εκθέσεις ζωγραφικής και φωτογραφίας, ενώ πολύ συχνά φιλοξενούνται live μουσικές εκδηλώσεις και happenings.Χρήστου Λαδά 9Α, Πλατεία Καρύτση, Αθήνα, τηλ. 210 3234760, blackduck.gr Με τους άνετους Chesterfield καναπέδες του, τις ενδιαφέρουσες εκθέσεις καλλιτεχνών που φιλοξενεί, τις ψαγμένες μουσικές του και την ξεχωριστή βιομηχανική αισθητική του, το Hoxton στο Γκάζι αποτελεί ένα κλασικό στέκι με χαρακτήρα, ιδανικό για χαλαρή έξοδο με την παρέα. Η μέρα μπορεί να ξεκινήσει από νωρίς με καφέδες, να συνεχίσει με ιδιαίτερες γεύσεις και να κλείσει ωραία με retro, pop και indie ακούσματα.Βουτάδων 42, Γκάζι, τηλ. 210 3413395, fb page: Hoxton