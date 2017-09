14 εκατομμύρια δολάρια από το Χόλιγουντ στα θύματα των τυφώνων

Περισσότερα από 14 εκατομμύρια δολάρια συγκέντρωσαν για τα θύματα των κυκλώνων Χάρβεϊ και Ίρμα αστέρες του Χόλιγουντ, που συμμετείχαν σε τηλεμαραθώνιο ο οποίος μεταδόθηκε ζωντανά από ραδιόφωνο, καλωδιακή τηλεόραση και ψηφιακές πλατφόρμες. Διασημότητες, όπως ο Τζορτζ Κλούνεϊ, η Τζούλια Ρόμπερτς, ο Λεονάρντο ΝτιΚάπριο, ο Μάθιου ΜακΚόναχι, ο Τομ Χανκς, η Μπιγιονσέ, ο Τζάστιν Μπίμπερ, συναντήθηκαν στον τηλεμαραθώνιο «Hand in Hand» με τραγούδια και ιστορίες επιβίωσης στις φυσικές καταστροφές. Η μετάδοση του τηλεμαραθώνιου γινόταν από Νέα Υόρκη, Νάσβιλ και Λος Άντζελες. Από το τελευταίο, ο Στίβι Γουόντερ εγκαινίασε το event τραγουδώντας το «Lean On Me». Ο κος Despacito, Luis Fonsi, έκανε μια εμφάνιση - έκπληξη, τραγουδώντας ντουέτο με την Tori Kelly το «Hallelujah», αποσπώντας θερμότατες κριτικές. Από τη Νάσβιλ, η Νικόλ Κίντμαν είπε την ιστορία ενός κοριτσιού που επέζησε επειδή είχε γραπωθεί στο πτώμα της μητέρας της, ενώ ο τραγουδιστής R&B, Usher και ο σταρ της κάντρι Μπλέικ Σέλτον τραγούδησαν το «Stand By Me». Κατά τη διάρκεια του show, ο Στίβεν Κόλμπερτ είπε ότι η Apple Inc. προσέφερε 5 εκατομμύρια δολάρια. Σε μαγνητοφωνημένο μήνυμα, η Μπιγιονσέ επέμεινε στην επείγουσα ανάγκη για ανακούφιση των θυμάτων του Χάρβεϊ που έπληξε τη γενέτειρά της, το Χιούστον: «Οι φυσικές καταστροφές δεν κάνουν διακρίσεις. Δεν βλέπουν αν είσαι μετανάστης, μαύρος ή λευκός, Ισπανόφωνος ή Ασιάτης, εβραίος ή μουσουλμάνος... σ' αυτό είμαστε όλοι μαζί». Συγκινητική πρωτοβουλία. Και αποδοτική.

ΠΗΓΗ News.gr