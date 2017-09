Έρχεται ο νέος κύκλος ReGeneration!

- Το, το, ανοίγει ξανά τις «πόρτες» του και αγκαλιάζει ταλαντούχους πτυχιούχους όλων των ειδικοτήτων που ενδιαφέρονται να κάνουν τα πρώτα τους επαγγελματικά βήματα στην Ελλάδα. Οξεκινά στιςκαι ολοκληρώνεται στις, προσκαλώντας όλους τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους στην ιστοσελίδα του προγράμματος.Στο νέο αυτό κύκλο, οι υποψήφιοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν, χρειάζεται να πληρούντις παρακάτω προϋποθέσεις:: Έως και 29 ετών, καθώς το πρόγραμμα απευθύνεται σε πτυχιούχους στο ξεκίνημα της σταδιοδρομίας τους.: Απόφοιτοι ελληνικών και ξένων σχολών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ/ΤΕΙ/κολλέγιο), όλων των γνωστικών πεδίων, με ή χωρίς μεταπτυχιακό τίτλο.: Εργασιακή εμπειρία έως και 3 χρόνων πλήρους απασχόλησης μετά την ολοκλήρωση των σπουδών.: Ενεργή συμμετοχή σε εξωακαδημαϊκές δραστηριότητες (π.χ. εθελοντισμός, αθλητισμός, επιχειρηματικότητα, καλλιτεχνικά και οποιαδήποτε άλλη μη ακαδημαϊκή δραστηριότητα).Μέχρι σήμερα, μέσω του προγράμματος έχουν απασχοληθεί συμμετέχουσες εταιρείες , οι οποίες δείχνουν έμπρακτα ότι στηρίζουν την επόμενη γενιά αλλά και ότι συνεχίζουν νατους, αφού το ποσοστό των συνεργασιών που ανανεώνονται ανέρχεται στοΠαράλληλα, και στο πλαίσιο της νέας στρατηγικής και ένταξης καινοτόμων πυλώνων στο πρόγραμμα και σε συνεργασία με το kariera.gr , ξεκίνησε πιλοτικά το, τοστην Ελλάδα, για junior developers, που συνδέει άμεσα τους συμμετέχοντες με την αγορά εργασίας, επιχειρώντας έτσι να δημιουργήσει προσφορά στην ήδη αυξημένη υπάρχουσα ζήτηση. Οι υποψήφιοι που αναδείχθηκαν μέσω της διαδικασίας αξιολόγησης και επιλογής του ReGeneration, θα απολαύσουν περισσότερες από, σε διάστημα 2 μηνών (4 Σεπτεμβρίου έως και 27 Οκτωβρίου). Το ReGeneration Coding School powered by kariera.gr αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου πλάνου για στοχευμένη εκπαίδευση σε τομείς της ελληνικής οικονομίας όπου υπάρχει αναντιστοιχία μεταξύ διαθέσιμων θέσεων και κατάλληλα καταρτισμένων υποψηφίων.Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ReGeneration, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.regeneration.gr , κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook στο https://www.facebook.com/ReGenerationgreece , ή βρείτε μας στο LinkedIn, στο https://www.linkedin.com/ReGeneration Το ReGeneration , το πρωτοποριακό πρόγραμμα αμειβόμενης απασχόλησης και προσωπικής και επαγγελματικής ανάπτυξης, είναι μια πρωτοβουλία της κοινότητας Global Shapers Athens Hub και δημιουργήθηκε με σκοπό να συμβάλλει στην καταπολέμηση τόσο της νεανικής ανεργίας, όσο και του φαινομένου του ‘brain drain’. Προσφέρει 6μηνη (κατ’ ελάχιστον) αμειβόμενη απασχόληση σε πολυεθνικές και μικρομεσαίες εταιρίες στην Ελλάδα, 56 ώρες εκπαίδευσης με έμφαση στην προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη και 25 ώρες κοινωνικής προσφοράς σε επιλεγμένες ΜΚΟ. Βασικοί υποστηρικτές του προγράμματος που συμβάλλουν καθοριστικά στη μέχρι τώρα επιτυχία και εξέλιξή του είναι η Coca-Cola, The Coca-Cola Foundation, η Ελληνική Πρωτοβουλία (The Hellenic Initiative-THI) και το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Επιλεγμένοι συνεργάτες, οι οποίοι προσφέρουν τις υπηρεσίες, την απαραίτητη τεχνογνωσία και τους πόρους ώστε να μπορέσει να λειτουργήσει άρτια το πρόγραμμα σε κάθε στάδιο, είναι οι kariera.gr, OTE Αcademy, Mindshare, Deloitte, Arctic Shores και Google.Η κοινότητα των Global Shapers είναι μια πρωτοβουλία του World Economic Forum (WEF), του διεθνούς μη κερδοσκοπικού ιδρύματος που εδρεύει στην Ελβετία και αποτελείται από ένα δίκτυο Hubs, ένα εκ των οποίων είναι και αυτό της Αθήνας. Το Global Shapers Athens Hub ξεκίνησε το Σεπτέμβριο του 2011, με στόχο να λειτουργήσει ως ο σύνδεσμος μεταξύ του WEF, του επιχειρηματικού και επιστημονικού χώρου, μη κερδοσκοπικών οργανώσεων και νέων προσωπικοτήτων, κάτω των 30 ετών, με ιδιαίτερες δεξιότητες και να δώσει τη δυνατότητα σε αυτούς τους φορείς να ενώσουν τις δυνάμεις τους και να επικεντρωθούν στην επίτευξη κοινών κοινωνικών στόχων που αφορούν σε προβλήματα όπως η ανεργία των νέων, η επιχειρηματικότητα, η έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς οικονομική ανάπτυξη και ο εθελοντισμός στην Ελλάδα.