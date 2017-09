Η Apple παρουσίασε τα νέα iPhones: Έκπληξη με το iPhone X

iPhone

παρουσίασε σήμερα η

Apple

στο καθιερωμένο ετήσιο

event

της, ενθουσιάζοντας τους φανατικούς των προϊόντων της ανά τον κόσμο.

Apple

ξεχώρισε αυτή για το

iPhone X,

μία επετειακή συσκευή για τα δέκα χρόνια από το λανσάρισμα του πρώτου

iPhone,

που

δεν περιλαμβάνει home button, αλλά ανοίγει με χτύπημα στο τζάμι, ένα τζάμι 5,8 ιντσών που καλύπτει και το μπροστινό, αλλά και το πίσω μέρος του κινητού. H oθόνη του είναι

OLED,

ανοξείδωτη από ατσάλι και γυαλί, με ανάλυση 2436x1125 pixels με 458 ppi.

Η μπροστινή κάμερα είναι στα 12

MP

με τεχνολογία

quad-LED,

ενώ το πίσω μέρος της συσκευής διαθέτει δύο κάμερες

.

Υποστηρίζει τεχνολογία HDR, Dolby Vision και HDR10, αλλά και το 3D touch.

Η τιμή του είναι στα 999 δολάρια και θα βγει σε έκδοση 64GB και 256GB, ενώ οι παραγγελίες θα ξεκινήσουν στις 27 Οκτωβρίου και οι αποστολές στις 3 Νοεμβρίου.

iPhones,

με ορισμένες βελτιώσεις. Τα νέα μοντέλα θα κυκλοφορήσουν σε 4,7 και 5,5 ίντσες αντίστοιχα, με ηχεία που θα έχουν κατά 25% μεγαλύτερη εμβέλεια. Τα χρώματα στα οποία θα είναι διαθέσιμο θα είναι χρυσό, ασημένιο και space grey. Όπως και το

iPhone X,

θα διαθέτει κάμερα 12

MP

στο μπροστινό μέρος και δύο κάμερες στο πίσω μέρος. Οι νέες συσκευές θα έχουν 85% μεγαλύτερο φωτισμό, κάτι που θα καθιστά τη λήψη φωτογραφιών σε σκοτεινό περιβάλλον πολύ πιο αποτελεσματική.

Apple

ανακοίνωσε επίσης το νέο

Apple Watch,

με λογισμικό

Watch OS 4

που

θα περιέχει τεχνολογία αιχμής

η οποία

θα συνδέεται με app σε γυμναστήρια, τα οποία θα μπορούν να δίνουν στον χρήστη τη δυνατότητα να ελέγχει τα ζωτικά του στοιχεία. Νέο βασικό στοιχείο

αποτελεί

ο έλεγχος της καρδιάς του χρήστη που αθλείται,

με τη χρήση του

Apple heart study, το οποίο θα ενημερώνει τους χρήστες εάν έχουν ανεβάσει παλμούς ή αν έχουν αρρυθμία. 19 Σεπτεμβρίου η ημερομηνία κυκλοφορίας του.

τομμύρια

τραγούδια online. Θα παρέχει σύνδεση με το κινητό, καθώς θα μπορεί ο χρήστης να δέχεται κλήσεις στον αριθμό του στο νέο Apple Watch. H Siri θα μιλά και στο νέο ρολόι της Apple, ενώ θα έχει 50% μεγαλύτερη αντοχή η μπαταρία του. Το μέγεθός του θα είναι το ίδιο με το Series 2 ενώ θα είναι και αδιάβροχο. Το βασικό χαρακτηριστικό του νέου ρολογιού ωστόσο θα είναι η χρηστικότητα ως smartphone και η αυτονομία του από το iPhone. Η τιμή του αυτόνομου μοντέλου θα είναι 399 δολάρια ενώ το μη αυτόνομο, 329. Στις 15 Σεπτεμβρίου ξεκινούν οι παραγγελίες του νέου Apple Watch, ενώ στις 22 Σεπτεμβρίου θα είναι διαθέσιμο στην αγορά.

Τα νέα μοντέλαΑπό τις ανακοινώσεις τηςΓια τους πιο... παραδοσιακούς, υπάρχουν τα iPhone 8 και iPhone 8 Plus, που βαδίζουν στην πεπατημένη τωνΗ φόρτιση των συσκευών θα γίνεται ασύρματα πάνω σε μία ειδική βάση, η οποία ωστόσο θα συνδέεται με καλώδιο ρεύματος.Οι τιμές των νέων iPhone θα είναι 699 δολάρια για το iPhone 8 και 799 δολάρια για το iPhone 8 Plus. Η χωρητικότητα του iPhone 8 θα είναι 64 GB and 256GB. Η ημερομηνία που θα κυκλοφορήσει το iOS 11 είναι η 19η Σεπτεμβρίου και στις 22 Σεπτεμβρίου θα είναι διαθέσιμο στο κοινό.Το Apple Watch Series 3 θα παρέχει την επιλογή να στριμάρονται 40 εκα