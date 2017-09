Διαγωνισμός Ernst & Young για τον «Επιχειρηματίας της Χρονιάς» 2017

Τον διαγωνισμό για την ανάδειξη του Έλληνα «Επιχειρηματία της Χρονιάς», έναν από τους σημαντικότερους παγκόσμιους θεσμούς αφιερωμένους στην επιχειρηματικότητα, διοργανώνει για ακόμα μία χρονιά η Ernst & Young Ελλάδος. Η τελετή απονομής θα πραγματοποιηθεί το Μάρτιο του 2018. Ο νικητής του διαγωνισμού θα έχει την ευκαιρία να συμμετάσχει στο διαγωνισμό EY World Entrepreneur Of The Year, που θα λάβει χώρα στο Μόντε Κάρλο τον Ιούνιο του 2018, εκπροσωπώντας την ελληνική επιχειρηματικότητα. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό, με υποβολή υποψηφιότητας έως τις 20 Οκτωβρίου 2017, έχει κάθε ιδιοκτήτης ή μέτοχος μιας ελληνικής ιδιωτικής επιχείρησης, ο οποίος είναι ο βασικός υπεύθυνος για την απόδοσή της και αποτελεί ανώτατο, ενεργό στέλεχος της διοίκησής της. Παράλληλα, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, δίνεται η δυνατότητα στο κοινό να προτείνει έναν επιχειρηματία ως υποψήφιο στο διαγωνισμό. Ο διαγωνισμός EY Entrepreneur Of The Year είναι ένας από τους σημαντικότερους παγκόσμιας εμβέλειας θεσμούς αφιερωμένους στην επιχειρηματικότητα, καθώς διεξάγεται σε περισσότερες από 145 πόλεις σε 65 χώρες ανά τον κόσμο, ενώ διαθέτει ιστορία περισσότερων από 30 ετών. Σε παγκόσμιο επίπεδο, η κορυφαία αυτή βράβευση αναγνωρίζεται τόσο από τον επιχειρηματικό κόσμο, όσο και από κυβερνητικούς και θεσμικούς φορείς. Αξίζει να σημειωθεί πως σχεδόν το 50% των εταιρειών του δείκτη Nasdaq 100 έχουν ιδρυθεί από εθνικούς νικητές του διαγωνισμού EY Entrepreneur Of The Year. Η ανεξάρτητη Κριτική Επιτροπή, η οποία είναι υπεύθυνη για την πορεία και την εξέλιξη της κάθε υποψηφιότητας, αποτελείται από διακεκριμένους και υψηλού κύρους εκπροσώπους του επιχειρηματικού, τραπεζικού και ακαδημαϊκού χώρου. Πρόεδρος της Επιτροπής είναι ο κ. Σπύρος Θεοδωρόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος της Chipita Α.Ε., νικητής του διαγωνισμού Έλληνας «Επιχειρηματίας της Χρονιάς» 2011. Μέλη της Κριτικής Επιτροπής είναι οι κ.κ.: Γεώργιος Αρώνης, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, Alpha Bank, Ευθύμιος Βιδάλης, Εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., Α.Ε. Τσιμέντων Τιτάν, Γεώργιος Ι. Δουκίδης, Καθηγητής και επικεφαλής Κέντρου Στήριξης Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αχιλλέας Β. Κωνσταντακόπουλος, Chairman & CEO, TEMES S.A., Λάρα Μπαράζι, Διευθύνουσα Σύμβουλος, Ιχθυοτροφεία Κεφαλονιάς, Μπάμπης Παπαδημητρίου, Δημοσιογράφος, Αθανάσιος Σαββάκης, Πρόεδρος του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ), Διευθύνων Σύμβουλος, NATIONAL CAN HELLAS A.E., και Διευθύνων Σύμβουλος, BioSolids Α.Ε., και Βασίλης Φουρλής, Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου, Fourlis A.E. Συμμετοχών. Ο κ. Παναγιώτης Παπάζογλου, Διευθύνων Σύμβουλος της EY Ελλάδος, επισημαίνει: «Για μία ακόμη χρονιά, η ΕΥ προχωρά στη διοργάνωση του διαγωνισμού EY Entrepreneur Of The Year στην Ελλάδα, ένα μοναδικό θεσμό επιβράβευσης της αριστείας, που έχει καταξιωθεί στη συνείδηση της επιχειρηματικής κοινότητας, αλλά και της ευρύτερης κοινής γνώμης, τόσο στη χώρα μας, όσο και διεθνώς. Καθώς διανύουμε ήδη τον ένατο χρόνο της οικονομικής κρίσης, γίνεται όλο και πιο σαφές ότι η επάνοδος της ελληνικής οικονομίας σε βιώσιμους θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης δεν μπορεί παρά να στηριχθεί στην υγιή επιχειρηματικότητα. Στους ανθρώπους, δηλαδή, που μέσα σε εξαιρετικά αντίξοες συνθήκες δεν το βάζουν κάτω, αλλά επιμένουν, οραματίζονται, τολμούν και πετυχαίνουν. Θεωρούμε καθήκον μας να αναδείξουμε και να τιμήσουμε τους επιχειρηματίες, που με το ανήσυχο και καινοτόμο πνεύμα τους και το πάθος τους για δημιουργία, βοηθούν τη χώρα μας να γυρίσει σελίδα. Αυτούς που δε φοβούνται τις μεταβολές και ανατροπές στο επιχειρηματικό περιβάλλον, αλλά τις καλωσορίζουν σαν εργαλεία δημιουργίας και προόδου».

ΠΗΓΗ News.gr