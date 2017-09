Νέο Ford EcoSport SUV

Κινητήρας

Νέο στυλ

Τεχνολογία υποστήριξης οδηγού

Η Ford αποκάλυψε σήμερα το νέο συμπαγές SUV Ford EcoSport που θα προσφέρει αυξημένη ευελιξία, περισσότερες ικανότητες, ανανεωμένο στυλ και προηγμένες τεχνολογίες για τους Ευρωπαίους πελάτες, όταν κυκλοφορήσει αργότερα μέσα στη χρονιά. Το νέο Ford EcoSport για πρώτη φορά προσφέρει τεχνολογία Ford Intelligent All Wheel Drive για βελτιωμένη πρόσφυση στο δρόμο και εκτός δρόμου, σε συνδυασμό με ένα προηγμένο, νέο κινητήρα 1.5 λίτρων EcoBlue diesel, που αποδίδει έως 125 ίππους με βελτιωμένες εκπομπές CO2. Επίσης, για πρώτη φορά διατίθεται σπορ μοντέλο EcoSport ST Line εμπνευσμένο από τη Ford Performance. Το νέο EcoSport προσφέρει τεχνολογίες υποστήριξης οδηγού όπως συνδεσιμότητα SYNC 3, Cruise Control με Adjustable Speed Limiter και Rear View Camera.Με ένα αναβαθμισμένο, δυναμικό, σκληροτράχηλο και ανανεωμένο εξωτερικό στυλ, το νέο μοντέλο διατίθεται σε 12 αποχρώσεις και προσφέρει ακόμα περισσότερες δυνατότητες εξατομίκευσης με αντίθετες αποχρώσεις οροφής που εκτείνονται μέχρι τις κολόνες των παραθύρων, τα πάνω πλαίσια των θυρών, την αεροτομή οροφής και τους εξωτερικούς καθρέπτες. Ένα χρηστο-κεντρικό, πολυτελές νέο εσωτερικό προσφέρει ανώτερη εμπειρία στους επιβάτες με ανεξάρτητη κεντρική οθόνη αφής 8 ιντσών, θερμαινόμενο τιμόνι και έξυπνες λύσεις αποθήκευσης, όπως ρυθμιζόμενο πάτωμα χώρου αποσκευών.Το νέο EcoSport για την Ευρώπη θα κατασκεπάζεται στο εργοστάσιο της Ford στην Craiova (Ρουμανία), μετά από επένδυση 200 εκατομμυρίων Ευρώ, και θα αρχίσει να πωλείται αργότερα μέσα στη χρονιά, πλαισιώνοντας τα Edge και Kuga SUV στην Ευρώπη. Ένα νέο μοντέλο Fiesta Active crossover εμπνευσμένο από το SUV θα αρχίσει επίσης να πωλείται στην Ευρώπη του χρόνου.Ο νέος Ford EcoSport θα προσφέρει μία βελτιστοποιημένη οδηγική εμπειρία με το Ford Intelligent All Wheel Drive. Η τεχνολογία διατίθενται σε συνδυασμό με το νέο 1.5 λίτρων Ford EcoBlue diesel και 6τάχυτο μηχανικό κιβώτιο που αποδίδει 125 ίππους και ροπή 300 Nm, με κατανάλωση 4,5 λτ/100 χλμ και εκπομπές CO2 119 γρ/χλμ. Το Intelligent All Wheel Drive αξιολογεί το επίπεδο πρόσφυσης των τροχών στο δρόμο και μπορεί να προσαρμόσει την κατανομή ροπής έως 50:50 εμπρός / πίσω σε λιγότερο από 20 χιλιοστά του δευτερολέπτου, είκοσι φορές ταχύτερα από το ανοιγόκλειμα του ματιού. Το σύστημα κατανέμει ομαλά τη ροπή μεταξύ και των τεσσάρων τροχών και προσφέρει πιο σίγουρο ‘πάτημα’ στο δρόμο κυρίως σε ολισθηρές συνθήκες.Ο νέος κινητήρας 1.5 λτ EcoBlue diesel της Ford είναι σχεδιασμένος για πλούσια ιπποδύναμη για βελτιωμένες επιδόσεις και μειωμένες εκπομπές CO2. Ο ανανεωμένος 4κύλινδρος υιοθετεί καινοτόμες τεχνολογίες, όπως: • Ανακυκλοφορία καυσαερίων υπό χαμηλή πίεση και εναλλάκτης νερού-αέρα για την εισαγωγή για πιο αποδοτική καύση και μειωμένους ρύπους • Ενσωματωμένη πολλαπλή εισαγωγής για βελτιστοποιημένη αναπνοή κινητήρα • Υπερσυμπίεση χαμηλής αδράνειας για ταχύτερη, καλύτερη ελεγχόμενη απόκριση υπερπλήρωσης, υλικά και εξαρτήματα κινητήρα σχεδιασμένα για υψηλές θερμοκρασίες • Ένα σύστημα ψεκασμού καυσίμου υψηλής πίεσης, πιο άμεσης απόκρισης, πιο αθόρυβο, και μεγαλύτερης ακρίβειας Ένα μοντέλο 1.5 λτ EcoBlue diesel 125 ίππων με front-wheel drive και νέο, 6τάχυτο μηχανικό κιβώτιο χαμηλών τριβών θα προσφέρει ακόμα χαμηλότερες εκπομπές CO2 και μεγαλύτερη απόδοση από τα μέσα του 2018. Ο κινητήρας 1.5 λτ TDCi diesel 100 ίππων της Ford σε συνδυασμό με εμπρόσθια κίνηση και νέο, 6τάχυτο μηχανικό κιβώτιο θα διατίθεται από το λανσάρισμα.Επίσης θα προσφέρεται με τον πολυβραβευμένο χιλιάρη βενζινοκινητήρα EcoBoost της Ford σε εκδόσεις 140, 125 και (από τα μέσα του 2018) 100 ίππων με 6τάχυτο μηχανικό κιβώτιο, όπως επίσης και 125 ίππων με 6τάχυτο αυτόματο κιβώτιο και χειριστήρια στο τιμόνι (paddles) για μεγαλύτερη άνεση στις αλλαγές. Το νέο EcoSport θα προσφέρει οδική συμπεριφορά προσαρμοσμένη για τους Ευρωπαϊκούς δρόμους, με βελτιστοποιημένα ελατήρια, αποσβεστήρες, κρεμαγιέρα, ημιάκαμπτο πίσω άξονα, ρυθμίσεις του Electronic Stability Programme και χαρτογράφηση της υποβοήθησης του τιμονιού.Το νέο EcoSport υιοθετεί ένα δυναμικό, τολμηρό στυλ SUV, που θυμίζει το μεσαίο Kuga και το μεγάλο Edge. Ένα ανάγλυφο καπό με κεντρική εξοχή διαμορφώνει μία πιο ‘καθαρή’ φυσιογνωμία κάτι που υποστηρίζεται και από τη διακριτική θέση των θερμαινόμενων μπεκ συστήματος πλύσης κάτω από το καπό. Μπροστά, κυριαρχεί μία μεγάλη, τραπεζοειδής μάσκα και οι χαρακτηριστικοί πολυεστιακοί προβολείς που τώρα προσφέρονται με σύστημα φωτισμού High Intensity Discharge, και ενσωματώνουν κομψά φώτα ημέρας LED. Υποδοχές για τους επίσης πολυεστιακούς προβολείς ομίχλης ολοκληρώνουν το εμπρός τμήμα υπό γωνία ¾, εμπνευσμένες από τους ιμάντες ενός σακιδίου και σχεδιασμένες για να υποδηλώνουν έναν περιπετειώδη χαρακτήρα.Τα σχέδια του πίσω προφυλακτήρα και των πίσω φώτων του EcoSport έχουν επίσης ανανεωθεί, διαμορφώνοντας μία καθαρή, πιο ανάγλυφη εικόνα. Οι πελάτες μπορούν να επιλέξουν από 12 τολμηρές, εξωτερικές αποχρώσεις, όπως οι Lightning Blue, Ruby Red και η ζωηρή μεταλλική πορτοκαλί, Tiger Eye, και να εξατομικεύσουν περαιτέρω το SUV τους με νέες αντίθετες χρωματικές προτάσεις για την οροφή. Νέα σχέδια ζαντών αλουμινίου 17 και 18 ιντσών συμπληρώνουν τον σπορ χαρακτήρα και προσφέρονται σε αρκετές αποχρώσεις, όπως Magnetic Low Gloss, Shadow Silver, Flash Grey και High Gloss Black. Οι πελάτες εξακολουθούν να έχουν τη δυνατότητα επιλογής κανονικής ρεζέρβας στην πίσω πόρτα. Το EcoSport αναβαθμίζει επίσης το επίπεδο ποιότητας εσωτερικού με πιο εύχρηστα χειριστήρια και μαλακά υλικά, και μία νέα κεντρική κονσόλα εργονομικά σχεδιασμένη για εύκολη λειτουργία και λιγότερα μπουτόν. Νέα σχέδια καθισμάτων είναι βελτιστοποιημένα για μεγαλύτερη άνεση εμπρός και πίσω επιβατών, και προσφέρουν μία αίσθηση πολυτέλειας με την μερικώς δερμάτινη ταπετσαρία. Οι επιβάτες μπορούν να εναρμονίσουν επίσης το περιβάλλον στη διάθεσή τους με φωτισμό εσωτερικού που μπορεί να ρυθμιστεί σε μία από τις επτά διαθέσιμες αποχρώσεις.Στο εσωτερικό, συναντάμε πληθώρα έξυπνων λύσεων αποθήκευσης, όπως νέο πάτωμα χώρου αποσκευών με ρυθμιζόμενο ύψος που μπορεί να ανασηκωθεί αποκαλύπτοντας ένα κρυφό αποθηκευτικό χώρο ή να κατέβει για αύξηση της χωρητικότητας στα 334 λίτρα. Μία νέα κεντρική κονσόλα περιλαμβάνει ένα ενσωματωμένο, αναδιπλούμενο συρόμενο υποβραχιόνιο με αποθηκευτικό χώρο, ιδανικό για τη μεταφορά tablet ή snacks. Η γκάμα του νέου EcoSport θα περιλαμβάνει για πρώτη φορά τη νέα σπορ έκδοση EcoSport ST-Line που χαρακτηρίζεται από τολμηρό στυλ και σπορ δυναμική συμπεριφορά, ενώ συνδυάζεται με ισχυρούς και αποδοτικούς κινητήρες βενζίνης EcoBoost και TDCi diesel. Το EcoSport ST-Line ξεχωρίζει με μοναδικούς προφυλακτήρες και πλαϊνές ποδιές εμπνευσμένα από τη Ford Performance, μαύρες ράγες οροφής και πολυεδρικούς προβολείς, ζάντες αλουμινίου 17 ιντσών Dark Tarnish, σήμα ST-Line και εκτενώς βαμμένη οροφή και εξωτερικούς καθρέπτες, στάνταρ. Στο εσωτερικό, προσφέρεται δερμάτινο τιμόνι ST-Line με επίπεδο κάτω τμήμα, μοναδικά μερικώς δερμάτινα καθίσματα με ένθετα Miko-Dinamica – ένα οικολογικό σουέντ από ανακυκλωμένο πολυεστέρα και κόκκινη ραφή, δερμάτινο χειρόφρενο και λαβή επιλογέα, μαρσπιέ με επιγραφή ST-Line και σπορ πεντάλ από ανοξείδωτο ατσάλι.Το νέο EcoSport βασίζεται σε μία επιβλητική θέση οδήγησης SUV και προσφέρει μία ακόμα πιο άνετη και πιο απολαυστική οδηγική εμπειρία με τη συμβολή προηγμένων τεχνολογιών. Το προηγμένο σύστημα επικοινωνίας και ψυχαγωγίας της Ford SYNC 3 είναι συμβατό με Apple CarPlay και Android Auto. Το SYNC 3 υποστηρίζεται από την έγχρωμη οθόνη αφής 8 ιντσών του EcoSport, που λειτουργεί με κινήσεις pinch & swipe. Με το SYNC 3 προσφέρεται και μία ανεξάρτητη, έγχρωμη οθόνη αφής 6,5 ιντσών. Μία έγχρωμη οθόνη 4,2-ιντσών προσφέρεται σε συνδυασμό με συνδεσιμότητα Bluetooth και δύο θύρες USB. Το νέο ηχοσύστημα B&O PLAY υπόσχεται μία ανώτερη εμπειρία ήχου: με δέκα ηχεία, συμπερ. ενός subwoofer τοποθετημένου στο χώρο αποσκευών και ενός ηχείου μεσαίων συχνοτήτων στο κέντρο του ταμπλό, το σύστημα έχει ρυθμιστεί ειδικά για το EcoSport, και ελέγχεται από τον τελευταίο Ενισχυτή Επεξεργασίας Ψηφιακού Σήματος που επιτρέπει ακριβή ισοστάθμιση και μίξη ήχου. Περιλαμβάνει και μια ρύθμιση ήχου Surround. Το EcoSport για πρώτη φορά προσφέρει Cruise Control με Adjustable Speed Limiter που βοηθά τους οδηγούς να τηρούν τα όρια ταχύτητας, και μία Rear View Camera για αποτελεσματικότερο και ασφαλέστερο παρκάρισμα. Προαιρετικοί, αυτόματοι προβολείς και καθαριστήρες με αισθητήρα βροχής περιορίζουν το στρες της οδήγησης για να μπορούν οι πελάτες να είναι καλύτερα συγκεντρωμένοι στο δρόμο, ενώ ένα θερμαινόμενο τιμόνι και το Electronic Automatic Temperature Control βελτιώνουν περαιτέρω την άνεση. Ο νέος ψηφιακός πίνακας οργάνων 4,2 ιντσών που διευκολύνει την πρόσβαση στις βασικές πληροφορίες οδήγησης και ηλεκτρικοί, αναδιπλούμενοι καθρέπτες που είναι θερμαινόμενοι για άμεση εκκίνηση τα παγερά πρωινά, αυξάνουν τα επίπεδα άνεσης. Μεταξύ των τεχνολογιών υποστήριξης οδηγού είναι το Blind Spot Information System της Ford, που μπορεί να προειδοποιήσει τον οδηγό για οχήματα που πλησιάζουν, και το στάνταρ Roll Stability Control που προσαρμόζει τη ροπή του κινητήρα και το φρενάρισμα για διατήρηση του ελέγχου. Η βελτιωμένη προστασία επιβατών περιλαμβάνει τώρα εμπρός αερόσακους για τον οδηγό και το συνοδηγό, αερόσακο γονάτου οδηγού, νέους πλευρικούς αερόσακους με λειτουργία που παρέχει έξτρα προστασία θώρακα και νέους αερόσακους προστασίας κεφαλής που παρέχουν μέγιστη κάλυψη σε πλαϊνές συγκρούσεις. Το EcoSport είναι επίσης πιο προστατευμένο από ποτέ, με στάνταρ περιμετρικό συναγερμό.