«Αντίο, Ισπανία!» φώναζαν οι Καταλανοί στη Βαρκελώνη

Οι Καταλανοί διαδήλωσαν μαζικά σήμερα το απόγευμα στη Βαρκελώνη, διεκδικώντας την ανεξαρτησία της επαρχίας τους, τρεις εβδομάδες πριν από το δημοψήφισμα για την αυτοδιάθεση, που έχει απαγορευτεί από τις ισπανικές αρχές. Όπως κάθε 11η Σεπτεμβρίου, η διαδήλωση ξεκίνησε στις 17.14, ώρα που παραπέμπει στο έτος 1714, όταν τα στρατεύματα του βασιλιά Φίλιππου Ε΄ κατέλαβαν τη Βαρκελώνη και κατάργησαν την αυτονομία της περιοχής. Η πορεία ξεκίνησε αφού το πλήθος τήρησε ενός λεπτού σιγή στη μνήμη των θυμάτων των τζιχαντιστικών επιθέσεων στην Καταλονία, τον περασμένο μήνα. [caption id="attachment_695970" align="aligncenter" width="780"]A woman poses for a photograph next to a big estelada or independence flag as she gathers with thousands during the Catalan National Day in Barcelona, Spain, Monday Sept. 11, 2017. Hundreds of thousands are expected to rally in Barcelona to show support for an independent Catalan nation and the right to vote in a controversial referendum that has been banned by Spain. (AP Photo/Francisco Seco)[/caption] Οι εικόνες που τραβήχτηκαν από ελικόπτερα έδειχναν τους δρόμους της πόλης να έχουν κατακλυστεί από κόσμο. Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι, με υψωμένες τις σημαίες της ανεξαρτησίας, θα σχηματίσουν στο κέντρο της Βαρκελώνης έναν τεράστιο σταυρό, μήκους ενός χιλιομέτρου: ο σταυρός αυτός συμβολίζει το «X» που σκοπεύουν να γράψουν στο κουτάκι του «ναι» στα ψηφοδέλτια, την 1η Οκτωβρίου. «Είμαι σίγουρος ότι το δημοψήφισμα θα γίνει, χιλιάδες και χιλιάδες άνθρωποι θέλουν να ψηφίσουν, αυτό δεν μπορούν να το σταματήσουν» είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Σεβέρ Σαλβαδόρ, 63 ετών. Στα πλακάτ που κρατούσαν, οι συγκεντρωμένοι είχαν γράψει συνθήματα στα καταλανικά, όπως «Αντίο, Ισπανία». [caption id="attachment_695967" align="aligncenter" width="780"]People hold a banner reading 'Independence now' as they gather for a rally to show support for a Catalan independent nation and the right to vote in a controversial referendum that has been banned by Spain. Monday's rally falls on National Catalonia Day, which is celebrated annually. But this year, it comes amid deep social and political division over the Oct. 1 vote. (AP Photo/Emilio Morenatti)[/caption] Η Καταλανική Εθνοσυνέλευση (ANC), η μεγαλύτερη από τις οργανώσεις που πρωτοστάτησαν για την οργάνωση της διαδήλωσης, διαβεβαίωσε ότι περισσότεροι από 450.000 άνθρωποι είχαν εκφράσει την επιθυμία να συμμετάσχουν στην κινητοποίηση αυτή. Οι συμμετέχοντες θέλουν η σημερινή «Ντιάδα», η εθνική γιορτή της Καταλονίας, να είναι η τελευταία πριν από την ανεξαρτησία που σχεδιάζει να ανακηρύξει η κυβέρνηση του προέδρου Κάρλες Πουτζεμόντ αν το «ναι» επικρατήσει στο δημοψήφισμα. «Απομένουν 20 ημέρες και η κινητοποίηση που υποκίνησε αυτή τη διαδικασία παραμένει ακέραιη» είπε ο Καταλανός πρόεδρος μιλώντας σε ανταποκριτές ξένων μέσων ενημέρωσης. Ο ίδιος και οι σύμμαχοί του μπορεί να βρεθούν αντιμέτωποι με δικαστικές διώξεις επειδή αψήφησαν την απαγόρευση του Συνταγματικού Δικαστηρίου. Όμως «το να μην υλοποιήσουμε το δημοψήφισμα δεν αποτελεί επιλογή για εμάς» όποιες και αν είναι οι συνέπειες, τόνισε.Το σύνθημα που επικρατούσε στη συγκέντρωσή ήταν «Μια Ντιάδα για το ναι». Ο πρωθυπουργός της Ισπανίας Μαριάνο Ραχόι ευχήθηκε μέσω του Twitter στους Καταλανούς για την εθνική γιορτή τους «μια Ντιάδα για την ελευθερία, τη συμβίωση και τον σεβασμό για όλους τους Καταλανούς». «Δεν θα υπάρξει δημοψήφισμα και θα κάνω ό,τι είναι απαραίτητο επειδή είναι υποχρέωσή μου (...) να διαφυλάξω την εθνική ενότητα» δήλωσε το Σάββατο ο συντηρητικός πρωθυπουργός. Το δημοψήφισμα έχει κριθεί αντισυνταγματικό από το Ανώτατο Δικαστήριο στο οποίο προσέφυγε η κυβέρνησή του.