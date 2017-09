Στη Βουδαπέστη την Τρίτη ο Τσίπρας – Συνάντηση με τον Βίκτορ Όρμπαν

Επίσκεψη στην Ουγγαρία θα πραγματοποιήσει ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας την Τρίτη 12 Σεπτεμβρίου, προκειμένου να συμμετάσχει στις εκδηλώσεις της 67ης Συνόδου του Περιφερειακού Γραφείου Ευρώπης του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, που διεξάγεται στη Βουδαπέστη. Ο πρωθυπουργός, κατά τη διάρκεια της παραμονής του στη Βουδαπέστη, θα συναντηθεί με τον πρωθυπουργό της Ουγγαρίας, Βίκτορ Όρμπαν. Ακολουθεί το πρόγραμμα του πρωθυπουργού στη Βουδαπέστη, όπως δόθηκε στη δημοσιότητα από το Μαξίμου: 10:30 Ομιλία του Πρωθυπουργού, Αλέξη Τσίπρα στην Σύνοδο, η οποία θα έχει κεντρικό θέμα: «Sustainable Development, health and well-being for all at all ages». 12:00 Συνάντηση με τον Πρωθυπουργό της Ουγγαρίας, Βίκτορ Όρμπαν, στο Κοινοβούλιο της Ουγγαρίας. 14:00 Συνάντηση με εκπροσώπους ελληνικής ομογένειας στην Ουγγαρία, στην Πρεσβεία της Ελλάδας στη Βουδαπέστη.

ΠΗΓΗ News.gr