The Frogs, το στέκι που μας κάνει να επιστρέφουμε στου Ψυρρή

Οι βάτραχοι ξεπήδησαν από την κωμωδία του Αριστοφάνη και βολτάροντας στα σοκάκια του Ψυρρή ανακάλυψαν το νέο στέκι τους, το The Frogs. Ένα all day στέκι με χαρακτήρα, που έδωσε νέα πνοή στην οδό Αριστοφάνους. Ο καλαίσθητος χώρος του The Frogs, που στεγάζεται σε ένα ανακαινισμένο νεοκλασικό κτήριο του 1840, σε τρία επίπεδα, είναι ιδανικός για χαλάρωση από τις έντονες στιγμές της πόλης. Στο εντυπωσιακό ισόγειο βρίσκεται το κεντρικό bar, ενώ τα τραπεζάκια του πεζόδρομου είναι ό,τι πρέπει για να χαρούμε τη λιακάδα ή να αφεθούμε σε ένα χαλαρό ποτό.Αγαπημένο μας σημείο, ωστόσο, αυτή την εποχή, είναι η όμορφη ταράτσα του δευτέρου ορόφου, με τις εξωτικές πινελιές και την υπέροχη θέα στην Ακρόπολη και το αστικό τοπίο. Εκεί δίνουμε ραντεβού από το πρωί για αρωματικό καφέ μέχρι αργά το βράδυ για κλασικά αλλά και τολμηρά signature cocktails που φτιάχνονται από έμπειρους bartenders και ικανοποιούν ακόμα και τους πιο απαιτητικούς.Για τους κλασσικούς gin maniacs ξεχωρίσαμε το δροσιστικό Bubble Basil, για τους rum lovers το Infidelity με σιρόπι από φιστίκι Αιγίνης και λικέρ πορτοκάλι και για τους τολμηρούς της τεκίλας το spicy Quatro με passion fruit, σιρόπι τσίλι και gingerbread.Υπάρχει επίσης και ολοκαίνουργιο μενού με υγιεινές σαλάτες και ελαφριά σάντουιτς καθώς και ποικιλίες ελληνικών τυριών και αλλαντικών που συνοδεύουν άψογα τη λίστα κρασιών. Το βράδυ, εκτός από τα cocktails, σημαντικό ρόλο παίζουν οι ωραίες μουσικές. Στο μπαρ του ισογείου, οι επιλογές των resident και guest DJs μας βάζουν σε διάθεση να παρτάρουμε ανέμελοι.Στα plus και τα ενδιαφέροντα events που φιλοξενούνται στην αίθουσα του πρώτου ορόφου, όπως τα γεμάτα γέλιο stand-up comedy shows της Πέμπτης. Μην απορείτε, λοιπόν, πώς η γειτονιά του Ψυρρή ζωντάνεψε ξανά!Ωράριο λειτουργίας: Δευτέρα- Πέμπτη: 10.00-01.00, Παρασκευή: 10.00-02.00, Σάββατο: 12.00-03.30, Κυριακή: 11.00-01.00 Αριστοφάνους 4, Ψυρρή Τηλ. 211 4019607 Fb page: The Frogs