«Annabelle: Creation», η δυνατή συνέχεια της δαιμονικής κούκλας

Επιστρέφει η θανάσιμη κούκλα «Annabelle» στη μεγάλη οθόνη, τρία χρόνια μετά το επιτυχημένο ντεμπούτο της που συγκέντρωσε 257 εκατομμύρια δολάρια εισπράξεις σε όλο τον κόσμο. Ο σκηνοθέτης της ταινίας «Μη Σβήσεις το Φως» («Lights Out»), Ντέιβιντ Φ. Σάντμπεργκ συνεργάζεται με τους Τζέιμς Γουάν και Πίτερ Σάφραν, το επιτυχημένο δίδυμο των ταινιών «To Κάλεσμα» και «Το Κάλεσμα 2», για τη νέα περιπέτεια της δαιμονικής Άναμπελ.Στην ταινία «Annabelle: Creation» αρκετά χρόνια μετά τον τραγικό θάνατο της μικρής τους κόρης, ένας κουκλοποιός και η σύζυγος του καλωσορίζουν στο σπίτι τους, μια καλόγρια και μια ομάδα κοριτσιών από ένα κατεστραμμένο ορφανοτροφείο της περιοχής. Σύντομα θα γίνουν ο στόχος της δαιμονισμένης δημιουργίας του κουκλοποιού, της Άναμπελ. Στην ταινία πρωταγωνιστούν η Στέφανι Σίγκμαν («Spectre»), η Τάλιθα Μπέιτμαν («The 5th Wave»), η Λούλου Γουίλσον («Ouija 2», «Deliver Us from Evil»), η Φιλίπα Αν Κούλτχαρντ («After the Dark»), η Γκρέις Φούλτον («Badland»), η Λου Λου Σάφραν («The Choice»), η Σαμάρα Λι («Foxcatcher», «The Last Witch Hunter»), η Ταϊλερ Μπακ στο κινηματογραφικό της ντεμπούτο και οι Άντονι ΛαΠάλια («Without a Trace») και Μιράντα Ότο («Homeland», τριλογία «The Lord of the Rings»)