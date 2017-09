Η Μις Αμερική 2018 τα βάζει με τον Τραμπ

Μια απόφοιτος πανεπιστημίου της Ivy League (Σ.τ.Σ: Η Ivy League περιλαμβάνει τα οκτώ καλύτερα πανεπιστήμια των ΒΑ ΗΠΑ: Brown, Columbia, Cornell, Dartmouth College, Harvard, Princeton, University of Pennsylvania,Yale) και πρωταθλήτρια εθνικού διαγωνισμού χορού από τη Βόρεια Ντακότα στέφθηκε χθες Κυριακή «Μις Αμερική» και έγινε έτσι η πρώτη διαγωνιζόμενη από τη συγκεκριμένη πολιτεία που αναδεικνύεται νικήτρια στον διαγωνισμό ομορφιάς, ο οποίος συμπληρώνει σχεδόν 100 χρόνια.

Διαθέτει όλο το «πακέτο»...Η Κάρα Μαντ από το Μπίσμαρκ είναι απόφοιτος του Brown University στο Ρόουντ Άιλαντ και έχει γίνει δεκτή στην Νομική Σχολή του πανεπιστημίου Notre Dame, το οποίο είναι ένα από τα εγκυρότερα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας και βρίσκεται στην πολιτεία της Ιντιάνα. Η 23χρονη Κάρα, μάλιστα, συμμετείχε στο παγκοσμίου φήμης χορευτικό συγκρότημα των Rockettes. Ήταν μια από τις 51 υποψήφιες για τον τίτλο, οι οποίες εκπροσώπησαν τις 50 αμερικανικές πολιτείες και την Περιφέρεια της Κολούμπια (δηλαδή, την αμερικανική πρωτεύουσα Ουάσινγκτον).Η Μαντ, η οποία στρατεύεται με την ΜΚΟ Make-a-Wish (την οργάνωση, η οποία πραγματοποιεί τις πιο βαθιές επιθυμίες παιδιών από 3 έως 18 ετών, με σοβαρές και απειλητικές ασθένειες), χόρεψε τζαζ υπό τους ήχους του κομματιού «The Way You Make Me Feel» για τις ανάγκες της ενότητας επίδειξης ταλέντου. Στην ενότητα με τις ερωτήσεις, η Μαντ κλήθηκε να σχολιάσει την πρόσφατη απόσυρση των ΗΠΑ από την συμφωνία του Παρισιού για το κλίμα και απάντησε ότι πρόκειται για μια «κακή απόφαση». «Είτε πιστεύετε σε αυτό (στην κλιματική αλλαγή), είτε όχι, πρέπει να βρισκόμαστε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων», σχολίασε.Οι κριτές βαθμολόγησαν τις διαγωνιζόμενες -από έφηβες μέχρι 24χρονες- με βάση το ταλέντο τους, τις απαντήσεις τους στην ενότητα των ερωτήσεων, μια προσωπική συνέντευξη και την εμφάνισή τους με βραδινό φόρεμα και με μαγιό. Πολλές από αυτές τραγούδησαν ή χόρεψαν στην ενότητα επίδειξης ταλέντου. Η νικήτρια θα λάβει μια υποτροφία ύψους 50.000 δολαρίων, την κάλυψη των εξόδων της για ένα χρόνο και ένα εξαψήφιο χρηματικό έπαθλο.