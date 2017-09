Από τότε που ιδρύθηκε, η Citroën δεν έχει σταματήσει να οραματίζεται και να δίνει στο ευρύ κοινό καινοτόμες λύσεις που βελτιώνουν τις μετακινήσεις για όλους. Από το Traction Avant και το 2CV, από το Type H και το Berlingo, από το Méhari στο Ε- Méhari και από τα MPV Picasso στα SUV Aircross, η Citroën ανέκαθεν συνόδευε τις κοινωνικές αλλαγές, έχοντας μια αξιέπαινη διαίσθηση των αναγκών του κοινού σε όλο τον κόσμο. Είναι άλλωστε η μάρκα που αντλεί έμπνευση για τα προϊόντα της, από τους ανθρώπους και το lifestyle της κάθε εποχής. Με τα αυτοκίνητά της να είναι αυτά που την καθιστούν ως την εταιρεία “με γνώμονα τον άνθρωπο”, σήμερα αναβιώνει πιο πειστικά από ποτέ αυτή τη διάθεση και “υπογράφει” σε παγκόσμιο επίπεδο με την πλέον αυθόρμητη έκφραση τις διαθέσεις της, “Inspired By You”*. Αυτή θα είναι και η εταιρική υπογραφή, που αποτελεί μέρος της καμπάνιας “Citroën Inspired By You”, που παρουσιάστηκε στο Σαλόνι Αυτοκινήτου του Παρισιού το 2016, πριν βγει σε παγκόσμιο επίπεδο με λανσαρίσματα στη Λατινική Αμερική και την Κίνα, κάτι που συνέβη το πρώτο εξάμηνο του 2017. Η νέα αυτή υπογραφή, “Εμπνευσμένο από εσάς” είναι η έκφραση της δυναμικής της φίρμας και έρχεται σε συνέχεια του επιτυχημένου “Creative Technologie” που είχε παρουσιαστεί το 2009. To “Inspired By You”, που θα κάνει ντεμπούτο στο Διεθνές Σαλόνι Αυτοκινήτου της Φρανκφούρτης σε λίγες μέρες, σημαίνει πολλά περισσότερα από μια “απλή” εταιρική υπογραφή, καθώς είναι (κατά την μάρκα) η “Βασική Αρχή” πίσω από τις λύσεις που αυτή δίνει στους τομείς των: - Προϊόντων: όπως είναι το νέο C3 και τα SUV C3 Aircross και C5 Aircross. Νέα μοντέλα που φέρνουν νέα πνοή στην εμπειρία των επιβατών, με το περιβάλλον της καμπίνας τους να φροντίζει για την ήρεμη και ξεκούραστη μετακίνησή τους - το κάθε ένα στην κατηγορία του. - Τεχνολογίας: όπως είναι το ConnectedCAM CitroënTM, Airbumps®, αλλά και τα Progressive Hydraulic CushionsTM (η ανάρτηση που έχει εξελιχθεί ως τμήμα του προγράμματος “Citroën Advanced Comfort”). - Υπηρεσιών: με τις νέες υπηρεσίες Citroën Rent&Smile and Citroën Earn&Drive, που συμπληρώνουν τη γκάμα των διασυνδεδεμένων υπηρεσιών, όπως είναι οι εφαρμογές MyCITROËN and Scan MyCitroen. - Σχέσεων με τους πελάτες: η online υπηρεσία στο site Citroën Advisor αλλά και οι νέες εκθέσεις Citroën που διέπονται από τις αρχές του concept “La Maison Citroën”. Όλα τα παραπάνω είναι κινήσεις που κάνουν σαφείς τις διαθέσεις μεταμόρφωσης της μάρκας και αποδεικνύουν πως το πνεύμα της νέας υπογραφής (“Inspired by You”) διέπει όλη τη δομή της εταιρείας

ΠΗΓΗ News.gr