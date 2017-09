Γιατί η 82η ΔΕΘ κερδίζει στους αριθμούς έναντι των προηγούμενων

Εν συντομία η φετινή, 82η ΔΕΘ

Ενδεικτικά:

Η μεγαλύτερη ΔΕΘ της τελευταίας δεκαετίας είναι η 82η ΔΕΘ που ανοίγει πύλες σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Η προετοιμασία της 82ης ΔΕΘ ξεκίνησε πριν από περίπου 2 χρόνια και έχουν εργαστεί για αυτό το μεγάλο οικονομικό – και όχι μόνο- γεγονός πάνω από 10.000 άνθρωποι.Το 2012 η ΔΕΘ του Σεπτεμβρίου είχε 80.000 επισκέπτες, το 2016 είχε 215.000 επισκέπτες και φέτος αναμένονται πάνω από 250.000 Επίσης, πλέον ο αριθμός των εκθετών που συμμετέχουν φέτος είναι τετραψήφιος αριθμός. Πριν από μια πενταετία ήταν τριψήφιος. Οι διάφορες δραστηριότητες της ΔΕΘ προσήλκυσαν περίπου 500.000 επισκέπτες το 2012. Το 2016 ο αριθμός έφτασε το 1 εκατ. και φέτος μεγαλώνει. Συνολικά οι διεθνείς συμμετοχές προέρχονται από(Κίνα, Κύπρος, Σλοβακία, Πολωνία, Λουξεμβούργο, Νότια Αφρική, Αρμενία, Ινδονησία, ΠΓΔΜ, Βουλγαρία, Ινδία, Ουκρανία, Σερβία, Ρωσία, Τουρκία, Ιταλία, Αίγυπτος και Ιράν). Από την, η οποία φέτος είναι η τιμώμενη χώρα, συμμετέχουν 167 επιχειρήσεις, μεταξύ των οποίων επτά αναπτύσσουν παγκόσμια δραστηριότητα: η China Cosco Shipping Corporation, η China Development Bank, η Shehua Group Corporation Limited, η Huawei Technologies Co. Ltd, η Zhongxing Telecommunication Equipment Corporation, η State Grid Corporation of China και η Air China. Στην κινεζική συμμετοχή ξεχωρίζει επίσης η τηλεπικοινωνιακή ZTE, καθώς και 23 εταιρείες υψηλής τεχνολογίας από την περιοχή της Σαγκάης.