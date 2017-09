Τα delivery που αξίζει να επιλέξεις για να δεις αγώνα

Για καλό σουβλάκι

Για ζουμερά burgers

Είναι βραδιά αγώνα και έχετε μαζευτεί με την παρέα μπροστά από την τηλεόραση. Η κλασική ερώτηση πέφτει στο τραπέζι: Τι θα φάμε; Πίτσα, burger ή σουβλάκι; Τέτοιες ώρες δεν ρισκάρεις να μπεις στην κουζίνα και να χάσεις κάποια φάση. Η παραγγελία από το σωστό delivery επιβάλλεται. Για να μην ψάχνεστε τελευταία στιγμή, ξεχωρίσαμε και σας προτείνουμε μερικές από τις αγαπημένες μας διευθύνσεις σε Αθήνα και Προάστια οι οποίες αναλαμβάνουν να σβήσουν την πείνα σας.To Kalamaki Bar στο Κουκάκι φημίζεται για τη μεγάλη ποικιλία σε καλαμάκια (δεν είναι καθόλου τυχαία η επιλογή του ονόματός του), καθώς και το γεγονός ότι όλες οι πρώτες ύλες είναι ελληνικές. Εκτός από τα κλασικά με χοιρινό και κοτόπουλο, μπορείτε να επιλέξετε καλαμάκια από αρνίσιο και από μοσχαρίσιο κρέας, ακόμη και κεμπάπ (Δράκου 15, τηλ. 211 0171862). Το ψητοπωλείο Ποιότητα Παλιάκης, στην Πλατεία Βαρνάβα στο Παγκράτι, διαθέτει χειροποίητο γύρο ζουμερό και γευστικό να γλείφετε και τα δάχτυλά σας, ενώ αξίζει να δοκιμάσετε και το μοσχαρίσιο καλαμάκι του (Πλατεία Βαρνάβα 11, τηλ. 210 7010022). Στο Tylixto Greek Wrap, μαζί με τα ζουμερά καλαμάκια με χοιρινό ή κοτόπουλο, δοκιμάστε και μια μερίδα φρέσκες, κομμένες στο χέρι τηγανητές πατάτες με τριμμένη φέτα (Αιόλου 19Γ, τηλ. 210 3254638). Μια εναλλακτική επιλογή, για όσους μένουν στο κέντρο, είναι το ελαφρώς πικάντικο Indian Souvlaki του Mirch στο Μοναστηράκι (Ερμού 109, 210 3314922).Στα Βόρεια Προάστια, ξεχωρίζουμε το καλαμάκι κοτόπουλου του Μύθου, καλοψημένο και ζουμερό ταυτόχρονα. Διαθέτει καταστήματα στο Μαρούσι (Βασιλίσσης Σοφίας 45, τηλ. 210 8020262), στην Κηφισιά (Χελιδονούς 8, τηλ. 210 8082419) και στο Κεφαλάρι (Πατριάρχου Μαξίμου 1, τηλ. 210 8015455). Στο Χαλάνδρι, αγαπημένη επιλογή αποτελεί το Το Σουβλάκι του Σαλμά. Κρέατα, λάδι και τυρί από την Αμφιλοχία και κοτόπουλο από την Άρτα, επιλεγμένα λαχανικά από Έλληνες παραγωγούς και φρεσκοκομμένες πατατούλες βάζουν σε πειρασμό μικρούς και μεγάλους (Ιφικράτους 3, τηλ. 210 6823413). Αν πάλι ψάχνετε για καλό σουβλάκι στα δυτικά, σας προτείνουμε το Βεάκη 56 στο Περιστέρι. Συνώνυμο με το μαγαζί το χειροποίητο, χοιρινό καλαμάκι του, ενώ στις προτάσεις που πρέπει να δοκιμάσετε το κεμπάπ και ο χοιρινός γύρος (Αιμιλίου Βεάκη 56, Περιστέρι, τηλ. 210 5746626).Το Butcher's Burgers & Butcher's Steak House μας κακομαθαίνει με ολόφρεσκα χειροποίητα burgers από 100% μοσχαρίσιο κιμά, που πλάθονται καθημερινά από φρέσκο κρέας του κρεοπωλείου της οικογένειας. Highlight του καταλόγου το νέο La Butcher Familia Burger που είναι ιδανικό για 4-5 άτομα (Αγίας Παρασκευής 17, Χαλάνδρι, τηλ. 210 6890500 & Αιμιλίου Βεάκη 41, Περιστέρι, τηλ. 210 5766662). To The Burger Joint είναι αναμφίβολα ένα από τα καλύτερα μπεργκεράδικα της πόλης. Αν το προτιμήσετε, δοκιμάστε οπωσδήποτε το The Duke με τυρί fontina, μπρι, δύο φέτες μπέικον, κρεμμύδι και truffle mayo ή το Umami με κατσικίσιο τυρί, μανιτάρια, καραμελωμένα κρεμμύδια και truffle mayo (Γλυφάδα, Πλατεία Νυμφών 1, τηλ. 210 8940260 & Νέο Ψυχικό, Δ. Σολωμού 4, τηλ. 210 6712222). Στο Νέο Ηράκλειο, ο κατάλογός του Berliner είναι πρωτότυπος, έχει φαντασία και ξεχωρίζει για ενδιαφέρουσες προτάσεις του- στα best sellers το Waffler, που συνδυάζει βάφλα με burger (Πλαπούτα 57, τηλ. 213 0345217).