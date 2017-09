Το πρόγραμμα του «Navarino Challenge 2017»

Το «Navarino Challenge» ανακοίνωσε το πρόγραμμά του για το διάστημα 13 με 15 Οκτωβρίου 2017, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στη Μεσσηνία και την Costa Navarino. Το πρόγραμμα της πολυβραβευμένης διοργάνωσης του «Navarino Challenge», περιλαμβάνει ήδη 17 δραστηριότητες που έχουν ως βασικό στόχο την προώθηση του Ολυμπιακού Πνεύματος και Ιδεώδους και του «ευ αγωνίζεσθαι» με την συμμετοχή αθλητών-προτύπων που βοηθούν στην εκμάθηση των αθλητικών δραστηριοτήτων. Για πρώτη χρονιά θα υποστηρίξει ως επίσημος χορηγός την διοργάνωση, μία από τις κορυφαίες εταιρίες διαδικτυακών παιχνιδιών στον κόσμο, η Sportingbet. O κ. Γιάννης Καποδίστριας, εκπρόσωπος της Sportingbet αναφερόμενος στη συνεργασία δήλωσε: «Είμαστε πολύ χαρούμενοι που υποστηρίζουμε ένα τόσο μεγάλο αθλητικό γεγονός όπως το Navarino Challenge, το οποίο διεξάγεται σχεδόν σε όλη τη Μεσσηνία! Η Sportingbet διακρίνεται από χαρακτηριστικά όπως ο δυναμισμός, η ενέργεια για επίτευξη στόχων, το πάθος για τον αθλητισμό κάτι που αντίστοιχα διέπει και τη διοργάνωση του Navarino Challenge. Μας κάνει δε, πολύ περήφανους το γεγονός, ότι το Navarino Challenge προωθεί τα οφέλη της άσκησης και σωστής διατροφής με σκοπό την ευαισθητοποίηση του κόσμου για τη στήριξη και την καταπολέμηση της παιδικής παχυσαρκίας».Το φετινό πρόγραμμα περιλαμβάνει το Σάββατο 14 Οκτωβρίου 2017 την δραστηριότητα της κολύμβησης ανοιχτής θαλάσσης (στις 10:00πμ), όπου οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να κολυμπήσουν χωρίς ανταγωνισμό, στον πανέμορφο όρμο του Ναυαρίνου στο γραφικό λιμάνι της Πύλου καλύπτοντας την ξεχωριστή κολυμβητική διαδρομή του 1 μιλίου (1,6 χλμ.), που έχει σχεδιάσει ο Ομοσπονδιακός Τεχνικός Κολύμβησης, Νίκος Γέμελος. Αμέσως μετά (στις 10:30πμ), θα πραγματοποιηθεί η δραστηριότητα του Kids’ Athletics (ενέργεια που έχει εκπονηθεί και κατοχυρωθεί από ειδική ομάδα επιστημόνων της IAAF [Παγκόσμια Ομοσπονδία Στίβου] και εφαρμόζεται και υλοποιείται επίσημα στην Ελλάδα από τον ΣΕΓΑΣ σε συνεργασία με το υπουργείο Παιδείας), στην Πλατεία της Πύλου με πρεσβευτή τον Ολυμπιονίκη & Παγκόσμιο Πρωταθλητή στα 400μ. με εμπόδια Περικλή Ιακωβάκη. Παράλληλα, για δεύτερη συνεχή χρονιά (στις 11:30πμ), θα παρουσιαστεί ο αγώνας επίδειξης Stand Up Paddling by BIC® Sport με την υποστήριξη του μοναδικού καταστήματος surf, Surf Salad. Η ημέρα θα ολοκληρωθεί (στις 12:30μμ), με ένα αγώνα επίδειξης ιστιοπλοΐας με σκάφη τύπου Optimist και Laser, από τον Ναυτικό Αθλητικό Σύλλογο Πύλου «Νέστωρ», το Ν.Ο. Καλαμάτας «Ποσειδών» και το Ναυτικό Αθλητικό Σύλλογο Καλαμάτας «Αίολος» με την αμέριστη βοήθεια του Δήμου Πύλου-Νέστορος, του Λιμεναρχείου Πύλου, του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Τουριστικής Ανάπτυξης Πύλου (ΣΕΤΑΠ) και του Explore Messinia.Την Κυριακή 15 Οκτωβρίου 2017, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να τρέξουν στις διαδρομές του Ημιμαραθωνίου (21,1χλμ.), των 10χλμ. (κοινή ώρα εκκίνησης 21,1χλμ & 10χλμ στις 08:15πμ), και των 5χλμ. (τρέξιμο & δυναμικό βάδισμα – ώρα εκκίνησης 08:30πμ), ενώ αντίστοιχα, την ίδια ημέρα θα πραγματοποιηθεί και η παιδική διαδρομή του 1χλμ (09:30πμ). Κατά την φετινή διοργάνωση θα υπάρχει χρονομέτρηση για όλους τους συμμετέχοντες στο τρέξιμο. Όσοι επιλέξουν και φέτος να διαμείνουν στο The Westin Resort Costa Navarino θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν το πλήρες πρόγραμμα της διοργάνωσης που περιλαμβάνει δραστηριότητες όπως taekwondo (με τον δις αργυρό Ολυμπιονίκη Αλέξανδρο Νικολαΐδη), Kids’ Athletics (με τον Ολυμπιονίκη & Παγκόσμιο Πρωταθλητή Περικλή Ιακωβάκη), boccia (με τον Χρυσό Παραολυμπιονίκη Γρηγόρη Πολυχρονίδη), αναρρίχηση και ποδηλατάδα στη Βοϊδοκοιλιά (με την υποστήριξη του Navarino Outdoors), pilates (με την καθηγήτρια φυσικής αγωγής Μάντη Περσάκη), basketball, golf (με την υποστήριξη του Navarino Golf Academy), kick boxing (με τον πρωταθλητή Αλέξανδρο Νικολαΐδη), baby swimming και aqua aerobic (με την υποστήριξη του Swim Academy), tennis cross training (με την υποστήριξη του Navarino Racquet Academy) και πυγμαχία (με την υποστήριξη του Vizantinos target sport club). Το αναλυτικό πρόγραμμα και οι ώρες των δραστηριοτήτων περιλαμβάνονται στο ακόλουθο link: http://navarinochallenge.com/event_schedule_2017.html Το Σάββατο 14 Οκτωβρίου 2017 το βράδυ, θα πραγματοποιηθεί το καθιερωμένο gala dinner “A Night to Remember by Qatar Airways” για τους guests και συμμετέχοντες που διαμένουν στο The Westin Resort Costa Navarino, στο οποίο θα πραγματοποιηθούν τιμητικές βραβεύσεις σε αθλητές που ξεχώρισαν για το ήθος τους και την συνεισφορά τους στον αθλητισμό. Τα εξαιρετικά αναμνηστικά δώρα και βραβεία της βραδιάς του gala θα δημιουργήσει για ακόμα μία χρονιά το κατάστημα Apia που βρίσκεται στην Costa Navarino.Στο πλευρό της διοργάνωσης θα σταθεί για πρώτη φορά, ως επίσημος χορηγός τεχνολογίας, η Samsung με το οικοσύστημα των Samsung Galaxy συσκευών. Τα Samsung Galaxy S8 και S8+ σε συνδυασμό με την κάμερα Gear 360 και το Gear VR εμπλουτίζουν την εμπειρία όσων συμμετέχουν και παρακολουθούν τη διοργάνωση με μοναδικό περιεχόμενο σε 360 μοίρες. Το μήνυμα για τα οφέλη της Μεσογειακής διατροφής και της ισορροπημένης υγιεινής Μεσογειακής δίαιτας θα προωθήσουν για πρώτη χρονιά ως επίσημος υποστηρικτής διατροφής τα ζυμαρικά Melissa. Οι εγγραφές για το «Navarino Challenge» συνεχίζονται με εντυπωσιακούς ρυθμούς και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν μέρος, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα που είναι διαθέσιμη στο ακόλουθο link: http://activemedia.com.gr/product/navarino-challenge-2017/ Τα προνομιακά πακέτα διαμονής στo The Westin Resort Costa Navarino είναι διαθέσιμα για όσους θέλουν να απολαύσουν το πλήρες και πλούσιο πρόγραμμα του «Navarino Challenge», που περιλαμβάνει περισσότερα από 10 δωρεάν Ολυμπιακά αθλήματα. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να μπείτε στο ακόλουθο link: http://www.westincostanavarino.com/el/navarinochallenge2017