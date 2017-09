Έναρξη παραγωγής του νέου Nissan LEAF στις ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο

Η Nissan Motor Co., Ltd., ενισχύοντας την παγκόσμια ηγετική της θέση στα αμιγώς ηλεκτροκίνητα οχήματα μηδενικών εκπομπών ρύπων, σχεδιάζει την έναρξη πλήρους παραγωγής του νέου Nissan LEAF στο εργοστάσιο συναρμολόγησης οχημάτων της Nissan στη Smyrna (Tennessee) των ΗΠΑ και στο αντίστοιχο εργοστάσιο του Sunderland, στο Ηνωμένο Βασίλειο, μέχρι το τέλος του 2017. Τα δύο παραπάνω εργοστάσια παραγωγής ενώνουν τις δυνάμεις τους με το εργοστάσιο της Nissan στην Oppama της Ιαπωνίας, το οποίο κατασκευάζει τη νέα γενιά του ηλεκτροκίνητου οχήματος με τις καλύτερες πωλήσεις στον κόσμο. "Είμαστε υπερήφανοι που συνεχίσουμε να κατασκευάζουμε το Nissan LEAF σε τρία εργοστάσια παγκοσμίως", δήλωσε ο Fumiaki Matsumoto, εκτελεστικός αντιπρόεδρος της Nissan Motor Co., Ltd., Manufacturing, Supply Chain Management. "Το Nissan LEAF είναι η ενσάρκωση του οράματος Nissan Intelligent Mobility, διαθέτοντας πολλές, προηγμένες τεχνολογίες. Οι εργαζόμενοι της Nissan στην Oppama, τη Smyrna και το Sunderland είναι ενθουσιασμένοι που συνεχίζουν να παράγουν το πιο δημοφιλές ηλεκτροκίνητο όχημα στον κόσμο". Η Nissan αποκάλυψε χθες το νέο Nissan LEAF, το οποίο διαθέτει μεγαλύτερη αυτονομία, προηγμένες τεχνολογίες και νέο δυναμικό σχεδιασμό. Το νέο Nissan LEAF θα κυκλοφορήσει στις 2 Οκτωβρίου στην Ιαπωνία και τους επόμενους μήνες στις ΗΠΑ, τον Καναδά και την Ευρώπη. Η παραγωγή της προηγούμενης γενιάς του Nissan LEAF ξεκίνησε στο εργοστάσιο της Oppama το 2010 και στη Smyrna και το Sunderland το 2013. Οι μπαταρίες του Nissan LEAF θα συνεχίσουν να παράγονται στη Smyrna, στο Sunderland και στη Zama της Ιαπωνίας.

ΠΗΓΗ News.gr