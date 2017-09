Από βασιλιάς του φλίπερ, είδωλο των επενδυτών: Αυτή είναι η φανταστική ζωή του Γουόρεν Μπάφετ

Το πρώτο – και βασικότερο - μάθημα: Αγόραζε και μην πουλάς

Η πρώτη επιχείρηση και μια μικρή περιουσία μέχρι τα 16

Το όνειρο της Wall Street

Το πρώτο εκατομμύριο ήταν μόνο η αρχή

Ο Γουόρεν Μπάφετ (Warren Buffett) δεν είναι ένας τυπικός δισεκατομμυριούχος. Στις 30 Αυγούστου έγινε 87 ετών και – αν και η περιουσία του ξεπερνάει τα 75 δισεκατομμύρια δολάρια – ζει λιτά και σεμνά, στο ίδιο αστικό σπίτι που αγόρασε το 1957 για την οικογένεια του, στην Ομάχα της Νεμπράσκα. Επίσης, δεν έχει κινητό τηλλέφωνο και προτιμά τα μέσα μαζικής μεταφοράς – από λεωφορείο μέχρι τις τακτικές πτήσεις και όχι το προσωπικό του τζετ. Γράφει ηΟ «Μάντης» ή ο «Σοφός της Όμαχα» όπως τον αποκαλούν, δεν ήταν ένα συνηθισμένο παιδί. Ο πατέρας του ήταν για 4 χρόνια γερουσιαστής της Νεμπράσκα στο Κογκρέσο και χρηματιστής. Έτσι, όταν τα άλλα παιδιά έπαιζαν φλιπεράκια, ο Μπάφετ γνώριζε τους ισχυρότερους παίκτες της Wall Street.Σε ηλικία 10 ετών αποφάσισε ότι ο σκοπός της ζωή του ήταν να βγάλει χρήματα και στα 11 του αγόρασε τις πρώτες του μετοχές. Ο μικρός Μπάφετ, με το χαρτζιλίκι του, αγόρασε τρεις μετοχές της Cities Services Preferred, με $38 η μία. Αν και τις κράτησε όταν έπεσαν στα $27 ανά μετοχή, τελικά πούλησε τις μετοχές όταν ανέβηκαν και έφτασαν τα $40 η μία. Το μικρό κέρδος των 6 δολαρίων (αγόρασε 114 και πούλησε 120 δολάρια) θα μπορούσε να ήταν τεράστιο εάν περίμενε λίγο ακόμα: Έπειτα από λίγο καιρό η τιμή των μετοχών της Cities Services Preferred εκτοξεύτηκε στα $200! Η απογοητευτική εμπειρία του, έδωσε στον Μπάφετ ένα σημαντικό μάθημα, το οποίο επηρεάζει τις επενδυτικές αποφάσεις του μέχρι σήμερα: Αγόραζε και μην πουλάς!Ενώ ήταν μαθητής λυκείου αγόρασε για 25 δολάρια ένα φλιπεράκι, δεύτερο χέρι. Πρότεινε σε έναν φίλο του να συνεταιριστούν: Ο Ντον Ντάνλει θα το επισκεύαζε και ο Γουόρεν θα φρόντισε να βγάλουν λεφτά από αυτό, τα οποία θα μοιραζόταν. Όταν το μηχάνημα ήταν έτοιμο, ο νεαρός και δαιμόνιος Μπάφετ πλησίασε τον κουρέα της γειτονιάς και τον έπεισε να βάλει το φλιπεράκι στο πίσω μέρος, ώστε οι πελάτες του να παίζουν όσο περιμένουν – και τα κέρδη μισά-μισά. Το πρώτο μόνο βράδυ, το φλιπεράκι είχε κέρδος 4 δολάρια – η επιχείρηση πέτυχε. Ο Μπάφετ και ο φίλος του επένδυσαν τους επόμενους μήνες τα κέρδη αγοράζοντας και άλλα μηχανήματα τα οποία νοίκιαζαν σε κουρεία σε όλη την Ομάχα. Σα μέσα της δεκαετίας του 40, ο Μπάφετ ήταν στην πόλη του ο βασιλιάς του φλίπερ και μετά από ένα χρόνο πούλησε την επιχείρησή του για πάνω από 1000 δολάρια! Εκτός από την επιχείρηση με τα φλιπεράκια στα κουρεία, ο νεαρός Γουόρεν έκανε και άλλες δουλειές του ποδαριού: μοίραζε εφημερίδες, πουλούσε σόδες και σόδα, και έπλενε αυτοκίνητα. Δεν ξόδευε σχεδόν τίποτα από τα χρήματα που κέρδιζε και έτσι, μέχρι τα 16 του είχε δημιουργήσει ήδη μια μικρή περιουσία – είχε δικά του 53.000 δολάρια, σε σημερινά χρήματα! Έβγαζε τόσα χρήματα ως έφηβος που απέρριψε μια προσφορά για φοίτηση στο διάσημο Wharton School of Business, στο Πανεπιστήμιο της Πενσυλβανίας. Ωστόσο – για να κάνει το χατίρι στον πατέρα του αποφάσισε τελικά να σπουδάσει.Το απλό σπίτι που αγόρασε ο Μπαφετ το 1958 στο κέντρο της Ομάχα και ζει ακόμα και σήμεραΜετά τη βασική του εκπαίδευση στο Πανεπιστήμιο της Νεμπράσκα, ο Μπαφετ αποφάσισε να φύγει στη Νέα Υόρκη, για να παρακολουθήσει στο Columbia's School of Business. Ο λόγος διάλεξε την Νέα Υόρκη ήταν κάπως μοιρολατρικός: Στα 19 του διάβασε να βιβλίο με τίτλο « Ο έξυπνος επενδυτής» και έγινε για αυτόν «ευαγγέλιο». Όταν έμαθε ότι ο συγγραφέας, Μπεν Γκράχαμ, δίδασκε στο Columbia's School of Business, αποφάσισε αμέσως ότι αυτή ήταν η σχολή που του ταίριαζε. Όμως ο Γκράχαμ αποθάρρυνε τον Γουόρεν, αν και άριστος μαθητής στην τάξη του. Δεν τον προσέλαβε στην επιχείρηση του και μάλιστα τον συμβούλεψε να μην γίνει ποτέ χρηματιστής στη Wall Street! Ο Μπάφετ τον άκουσε και όταν τελείωσε την σχολή το 1951 γύρισε στο σπίτι του στην Ομάχα και άρχισε να πουλάει συμβόλαια στην επιχείρηση του πατέρα του. Εγινε ένας μεσοαστός υπάλληλος, παντρεύτηκε και ζούσε μια απλή ζωή. Το όνειρο της Wall Street έμοιαζε να είχε ξεχαστεί. [caption id="attachment_686583" align="aligncenter" width="780"]Το 1952 ο Γουόρεν Μπάφετ παντρεύτηκε την Σούζαν Τόμσον και έκαναν τρία παιδια΄. Στα μισά του γάμου τους σταμάτησαν να ζουν μαζί αλλά δεν πήραν ποτέ διαζύγιο. Τους χώρησε ο θάνατος - η Σούζαν πέθανε το 2004[/caption] Η ζωή όμως – και ο καθηγητής Γκράχαμ – είχαν άλλα σχέδια για αυτόν. Μετά από τρία χρόνια, το 1954, ο Γκράχαμ πρόφερε τελικά μια θέση στον πρώην αριστούχο φοιτητή του στην εταιρία του, την Graham-Newman Corp, στη Νέα Υόρκη. Φυσικά, ο Μπάφετ άδραξε την ευκαιρία, μετακόμισε (οικογενειακώς τότε) στο Μεγάλο Μήλο και για 2 χρόνια δούλεψε ως αναλυτής στον μέντορά του. Κέρδιζε τον χρόνο – σε σημερινή αξία – 105.000 δολάρια. Τελικά, όταν ο Μπέντζαμιν Γκράχαμ έκλεισε την εταιρία του το 1956, ο Μπάφετ είχε μαζέψει αρκετά χρήματα και ξεκίνησε την δική του εταιρεία πίσω στην αγαπημένη του Ομάχα: την Buffett Partnership Ltd.Μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 50 είχε ανοίξει 7 εταιρίες (με συνεταίρους πάντα).. Τότε αποφάσισε να συγχωνεύσει όλες τις εταιρίες του σε μία και επένδυσε σε μια εταιρεία κατασκευής κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, την Berkshire Hathaway. Άρχισε να αγοράζει μετοχές και τελικά ανέλαβε τον πλήρη έλεγχο της επιχείρησης. Στα τέλη της δεκαετίας του 1960, ο Μπάφετ – σε μία σοφή κίνηση – μετέτρεψε την Berkshire Hathaway σε ασφαλιστική εταιρία και τα εκατομμύρια άρχισαν να ρέουν.παρά το ταπεινό μισθό του 50.000 δολαρίων από την Berkshire Hathaway. Παράλληλα έγινε ο μεγαλύτερος επενδυτής στην Coca Cola, με κέρδη δισεκατομμυρίων , και μεγαλομέτοχος στην General Electric - από ένα σημείο και μετά τα νούμερα δεν έχουν και τόση σημασία. Για την ιστορία, η Berkshire Hathaway πούλησε τις 10,6 εκατομμύρια μετοχές της GE στο β’ τρίμηνο του 2017, ένα μερίδιο που άξιζε 315 εκατ. δολάρια στις 30 Ιουνίου. [caption id="attachment_686574" align="aligncenter" width="780"]Η περιορισμένη έκδοση της Cherry Coca-Cola στην Κίνα, με το πορτράιτο-καρτούν του Μπάφετ[/caption], σύμφωνα με το Forbes, εκθρονίζοντας από την κορυφή μετά από 13 χρόνια τον Μπιλ Γκέητς. Την επόμενη χρονιά, ξαναβγήκε 2ος στη σχετική λίστα αλλά ο Μπάφετ ήταν πια ένας μύθος…. Το 2012 το περιοδικό Time τον συγκατέλεξε ανάμεσα στους ανθρώπους με την μεγαλύτερη επιρροή διεθνώς ενώ τιμήθηκε με το Προεδρικό Μετάλλιο της Ελευθερίας από τον Μπαράκ Ομπάμα. Και κάτι τελευταίο: Η εταιρεία του Γουόρεν Μπάφετ είναι ακόμα ο μεγαλύτερος μέτοχος τηςτης δεύτερης μεγαλύτερης τράπεζας των ΗΠΑ, με 700 εκατομμύρια μετοχές. Ο ίδιος έχει υποσχεθεί να δώσει το 99% της περιουσίας του σε φιλανθρωπικούς σκοπούς, κυρίως μέσω του ιδρύματος Γκέιτς του Μπιλ Γκέιτς και της συζύγου του.