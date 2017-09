Οι ελληνικές επιχειρήσεις που θα συναντηθούν με τον Μακρόν

Με κλιμάκιο δεκάδων Γάλλων επιχειρηματιών έφτασε ο Εμανουέλ Μακρόν στην Αθήνα. Το μήνυμα του Γάλλου προέδρου ήταν σαφές, τόσο κατά τη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Προκόπη Παυλόπουλο, όσο και με τον πρωθυπουργό, Αλέξη Τσίπρα : η Ελλάδα βγαίνει από την κρίση και «πρέπει να μιλήσουμε για το μέλλον». Σημαντικά ονόματα της ελληνικής επιχειρηματικότητας, από πολλούς κλάδους της ελληνικής οικονομίας, περιλαμβάνονται στη λίστα με τους Έλληνες επιχειρηματίες που θα συναντηθούν αύριο με τον Γάλλο Πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν, τον Αλέξη Τσίπρα και τους Γάλλους επιχειρηματίες που συνοδεύουν τον Γάλλο πρόεδρο, στο πλαίσιο της επίσκεψής του στην Αθήνα για να διερευνήσουν την προοπτική συνεργασιών. Στόχος της ευρείας συνάντησης υπό τους επικεφαλής των δυο κρατών είναι η επαφή της γαλλικής με την ελληνική επιχείρηση, σε ποικίλους τομείς σε όλα τα επίπεδα, ο εντοπισμός των δυσκολιών και των ευκαιριών, καθώς υπάρχει πληθώρα γαλλικών επιχειρήσεων που εκφράζουν ενδιαφέρον για την Ελλάδα, ανάμεσά τους, και εκτός των μεγάλων ομίλων, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, καθώς και start ups. Αναλυτικά, ανά κλάδο δραστηριότητας, οι ελληνικές επιχειρήσεις που θα δώσουν το «παρών» στη συνάντηση με τον Γάλλο Πρόεδρο και τα κλιμάκια που τον συνοδεύουν είναι:Copelouzos Group Hellenic Petroleum S.A. (ΕΛΠΕ) Public Power Corporation (ΔΕΗ)Alpha Bank Attica Bank EurobankMarfin Investment Group Athens Stock Exchange (Χρηματιστήριο Αθηνών) International Business Services Enterprise Greece Hellenic Corporation of Assets and Participations (Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας)Aegean Airlines Greek Tourism Confederation (SETE) TemesApivita British American Tobacco Hellas Creta Farms Dogma Gourmet FF Group Korres Papastratos Viohalco S.A. (VIO) SEV - Hellenic Federation of EnterprisesArchirodon Thessaloniki Port Authority S.A. Union of Greek Shipowners (Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών)Forthnet S.A. VodafoneAiglon Athens Medical Group Athens Water Supply & Sewerage Com (ΕΥΔΑΠ) Corallia Clusters Initiative ELPEN (Panhellenic Association of Paharmaceutical Industries) Gek Terna Group of Companies Inasco Innoetics Intracom Holdings S.A. Intrakat J&P Avax Kampakas S.A. Prisma Electronics Profile Software Raycap Raymetrics SEPE Theon Sensors Τhrace Group Workable Warply-Exports Manager Hellenic Community in Paris (Ένωση Ελλήνων Παρισίων)