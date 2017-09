Η Citroën στο Διεθνές Σαλόνι Αυτοκινήτου της Φρανκφούρτης 2017

C3 Aircross Compact SUV

Στο Σαλόνι Αυτοκινήτου της Φρανκφούρτης του 2017, η Citroën εγκαινιάζει την είσοδό της στην κατηγορία των SUV, με την Παγκόσμια Πρεμιέρα του C3 Aircross Compact SUV. Πρόκειται για ένα SUV νέας γενιάς, με ξεχωριστή προσωπικότητα, που προσφέρει χώρους και μεγάλη ευελιξία στη διαμόρφωση της καμπίνας και στην εξυπηρέτηση των επιβατών, παράλληλα με κορυφαία τεχνολογία συνδεσιμότητας σε όλα τα επίπεδα.- Το Spacetourer Rip Curl Concept, ένα εντελώς νέο πρωτότυπο αυτοκίνητο ενός όγκου με τετρακίνηση για να μπορεί να πηγαίνει παντού χωρίς πρόβλημα και με όλες τις ανέσεις, όπου την πλήρη μετατροπή έχει σχεδιάσει η Rip Curl με την τεχνογνωσία της στην αδιάκοπη διασκέδαση. - Το νέο E-Mehari Styled By Courreges, μια έκδοση περιορισμένης παραγωγής με δυνατή προσωπικότητα στην οποία συνδυάζονται τα χαρακτηριστικά των δύο από τις πλέον εμβληματικές Γαλλικές εταιρείες, σηματοδοτώντας παράλληλα και τη 2η γενιά του E-Mehari.Με αυτά τα τρία νέα μοντέλα αποκαλύπτεται με τον καλύτερο τρόπο η ικανότητα της Citroën να εμπνέεται από πολλά διαφορετικά life style και να προσφέρει μοντέρνες λύσεις, προσαρμοσμένες στην εποχή και με έντονη προσωπικότητα. Αυτή η κατασκευαστική φιλοσοφία, αντικατοπτρίζεται ιδανικά στην εταιρική καμπάνια «Inspired by You», που σε ελεύθερη απόδοση σημαίνει «Εμπνευσμένη από Εσάς» και ενσαρκώνεται σε κάθε κατηγορία αυτοκινήτου αλλά και σε κάθε γεωγραφική περιοχή, με τολμηρά αυτοκίνητα που έχουν χαρακτηριστικά γνωρίσματα την κορυφαία άνεση που προκύπτει από το πρόγραμμα Citroen Advanced Comfort.Το νέο SUV από τη Citroen, ξεχωρίζει με την φρεσκάδα στη σχεδίαση και το ιδιαίτερο αμάξωμα, που αποπνέει δυναμισμό. Το C3 Aircross προσφέρει άνεση και αίσθηση αυτοκινήτου SUV, που τονίζεται και από τις αυξημένες δυνατότητες κίνησης σε δύσκολες συνθήκες, χάρη στο Grip Control με Hill Assist Descent. Εξοπλισμένο με το σύστημα Grip Control, που εξασφαλίζει κορυφαία πρόσφυση σε κάθε επιφάνεια και το αυτόματο σύστημα κατάβασης Hill Assist Descent, το νέο Citroen C3 Aircross αποτελεί την ιδανική επιλογή για τους λάτρεις της περιπέτειας. Με επιλογές Standard, Sand, All Road, Snow και ESP-Off, το Grip Control αποτελεί ένα πολύτιμο βοηθό για απρόσκοπτη κίνηση σε κάθε επιφάνεια. Στη Φρανκφούρτη θα εκτίθεται σε μια σειρά από συνδυασμούς αποχρώσεων στο αμάξωμα αλλά και με μια ποικιλία σχεδίων στην καμπίνα, προβάλλοντας έτσι την πλήρη δυναμική του σε ότι έχει να κάνει με την εξατομίκευση. Ο χώρος για τους επιβάτες σχεδιάστηκε βάσει της ξεχωριστής ιδιοσυγκρασίας των μοντέλων της Citroën, που έχει να κάνει με την ευρυχωρία και την δυνατότητα διαμόρφωσης ανάλογα με τις ανάγκες αλλά και με το φως, βάζοντας νέα δεδομένα με τον τρόπο αυτό στα αυτοκίνητα της κατηγορίας. Το νέο μοντέλο εξοπλίζεται και με 12 στοιχεία εξοπλισμού ασφαλείας αλλά και 4 επιλογές συνδεσιμότητας, στοιχεία που είναι η αιχμή του δόρατος για την ασφάλεια των μετακινήσεων. Το νέο Citroën, θέτει νέα standards στον «κόσμο» των compact SUV, στους τομείς της άνεσης, της πρακτικότητας και της άνετης διαβίωσης στην καμπίνα.Η Citroën και η Rip Curl εμφανίζουν ένα ακόμα προϊόν συνεργασίας, το οποίο συμβολίζει τη διασκέδαση χωρίς όρια σε ότι έχει να κάνει με την προσωπική μετακίνηση. Πρόκειται για μια νέα εκδοχή του Space Tourer, αφιερωμένη στην αναζήτηση συγκινήσεων στις υπαίθριες δραστηριότητες. Είναι ένα απόλυτα μοντέρνο αυτοκίνητο με αυξημένες ικανότητες στην κίνησή του, χάρη στις επεμβάσεις της Dangel που το έχουν κάνει 4x4. Από την άλλη, για την απόλυτη ελευθερία, η εξειδικευμένη εταιρεία Pössl που κάνει χειροποίητες κατασκευές του είδους, έχει ετοιμάσει ένα kit μετατροπής του μοντέλου σε αυτοκινούμενο. Αξίζει να σημειωθεί πως οι δυο αυτές εκδοχές του SpaceTourer είναι έτοιμες για την παραγωγή. Οι μοντέρνες επιλογές στο εσωτερικό του αυτοκινούμενου για camping, με τους ταιριαστούς χρωματικούς συνδυασμούς και τα ειδικά σχεδιασμένα για αντοχή και εμφάνιση υφάσματα, κάνουν την «εκδρομική» εκδοχή να ξεχωρίζει. Καθώς είναι απόλυτα εστιασμένο για χρήση από δραστήριους ανθρώπους που απολαμβάνουν την επαφή με τη φύση, είναι όσο στιβαρό χρειάζεται για να αντέχει, προσφέρει μεγάλη ευελιξία στη διαμόρφωση του εσωτερικού του χώρου, ενώ είναι όσο «σπιρτόζικο» χρειάζεται η καθημερινή μετακίνηση. Το SpaceTourer Rip Curl Concept, δίνει έμφαση στη διαμόρφωση ανάλογα με τις ανάγκες, στην ευκολία της χρήσης, την άνεση αλλά και τη χρήση τεχνολογίας αιχμής, για την απόλυτη αίσθηση ελευθερίας. Από τον ερχόμενο Οκτώβριο έως και τον Ιανουάριο του 2018, το SpaceTourer Rip Curl Concept, θα ταξιδέψει σε όλη την Ευρώπη, συμμετέχοντας στο Rip Curl Tour by Citroën!Είναι μια ειδική έκδοση περιορισμένης παραγωγής, που έχει εξελιχθεί με την Courrèges για να υποδηλώσει μια νέα γενιά για το E-Mehari. Η συνεργασία μεταξύ των δύο εταιρειών, έχει ως βασικούς άξονες την κομψότητα στη σχεδίαση και την οικονομία στις μετακινήσεις. Στην περίπτωση του E-Mehari, οι δύο εμβληματικές Γαλλικές εταιρείες παρουσιάζουν ένα μοντέλο του οποίου η μαύρη διακόσμηση γύρω από τα τόξα των τροχών του, έρχεται σε αντίθεση με το λαμπερό λευκό του εσωτερικού - χρωματικός συνδυασμός που αποτελεί σήμα κατατεθέν για την Courrèges. Ένα πραγματικά «ελεύθερο πνεύμα», το αμιγώς ηλεκτρικό 4θέσιο cabrio με την ξεχωριστή προσωπικότητα, διπλασιάζει την απήχηση που έχει στο κοινό, καθώς παρουσιάζεται και σε έκδοση με hard top και παράθυρα, κεντρικό κλείδωμα και αερόσακους - όλα ενσωματωμένα στο ανασχεδιασμένο εσωτερικό που ταιριάζει απόλυτα στο στυλ της Citroën.Το νέο Citroën C3, που έχει ξεπεράσει τις 170.000 πωλήσεις από το λανσάρισμά του μέχρι σήμερα, θα είναι δίπλα στην αγωνιστική C3 WRC, που αποτελεί ένα πραγματικό αντικείμενο αυτοκινητιστικού πάθους, ανταγωνισμού και ανθρώπινης προσπάθειας για διάκριση. Επιπλέον στην έκθεση οι επισκέπτες της Citroen θα γνωρίσουν υπερσύγχρονες υπηρεσίες με τις οποίες αλλάζει η προοπτική της αυτοκίνησης, καθώς γίνεται ακόμα πιο εύκολη η ζωή των πελατών της εταιρείας. Σε αυτές περιλαμβάνονται οι ξεκάθαρα εστιασμένες στον πελάτη υπηρεσίες, όπως είναι το Citroën Advisor, που είναι ένα online εργαλείο για τα προϊόντα της Citroën αλλά και για τις εκθέσεις της. Επίσης, μια πρωτιά για τα δεδομένα της αυτοκινητοβιομηχανίας είναι η παρουσίαση των νέων υπηρεσιών μετακίνησης, όπως είναι το Citroën Earn&Drive, μέσω του οποίου οι πελάτες της Citroën θα έχουν τη δυνατότητα να νοικιάζουν το αυτοκίνητό τους και να έχουν εισόδημα από αυτό.