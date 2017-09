Το Air Force Un και τα ακριβά γούστα του Κιμ Γιονγκ Ουν

«Όταν πηγαίνω να τον δω (τον Κιμ), ουσιαστικά κάνουμε παρέα όλη την ώρα. Γελάμε, τραγουδάμε καραόκε, κάνουμε πολλά ωραία πράγματα μαζί. Ιππεύουμε άλογα, αράζουμε, πηγαίνουμε για σκι, σπανίως συζητάμε πολιτικά και αυτό είναι το καλό» δήλωσε ο στενός του φίλος, Ντένις Ρόντμαν.

Το πολυτελέστατο «Air Force Un»

Μπορεί οι πλειοψηφία των Βορειοκορεατών να λιμοκτονούν αλλά ο «ανώτατος, πολυλατρεμένος ηγέτης» τους ζει μέσα στην πολυτέλεια. Λογικό, για έναν αρχηγό κράτους να έχει μια άνετη ζωή – πόσο μάλλον όταν είναι γόνος δυναστείας. Αυτό που είναι παράλογο όμως είναι να κάνει πανάκριβα δώρα σε συγγενείς και αξιωματούχους του, που μετά ίσως «ξεκάνει» (τους ανθρώπους, όχι τα δώρα). Η προσωπική περιουσία του Κιμ Γιουνγκ Ουν υπολογίζεται σε 4,2 δισ. ευρώ – κανείς δεν μπορεί να ξέρει ακριβώς. Ο Κιμ ξέρει να ζει καλά και ξοδεύει δεκάδες εκατομμύρια το χρόνο για πανάκριβα – δυτικά βεβαίως - ουίσκι και κονιάκ, γαλλικά τσιγάρα Yves Saint Laurent, ( περίπου 40 ευρώ το πακέτο), χαβιάρι από το Ιράν και γενικά τις καλύτερες λιχουδιές από όλο τον κόσμο.Ο Κιμ φοράει ρολόι 7 εκατ. ευρώ - ενα από τα πολλά της συλλογής του. Εχει περίπου 100 αυτοκίνητα - τα περισσότερα Mercedes-Benz - σε όλη την επικράτεια έχει τουλάχιστον 10 επαύλεις. Επίσης έχει συλλογή με πανάκριβα πιάνα(!), μπαστούνια γκολφ και άλλα τέτοια χόμπι των πλουσίων. Το χειμερινό του θέρετρο ονομάζεται Masikryong και κοστίζει περίπου 30 εκατ. δολάρια ενώ έχει και ένα υπερπολυτελές γιοτ, to Princess MY, αξίας σχεδόν 7 εκατ. δολαρίων.Σε φάσεις γεναιοδωρίας, κάνει ακριβά και πολύτιμα δώρα τόσο στους συγγενείς όσο και τοςυ συνεργάτες του - λέγεται ότι το 2010 είχε δωρίσει από μία υπερπολυτελή Mercedes-Benz σεντάν σε καθέ έναν από τους 60 κορυφαίους αξιωματικούς του. Κάπιοι από αυτούς μπορεί σήμερα να μην ζουν.Το σοβιετικό τζετ Ilyushin IL-62, ονομάστηκε Air Force Un, από το αμερικανικό προεδρικό αεροσκάφος Air Force One, σε μια επίδειξη κύρους και δύναμης του Βορειοκορεάτη Ηγέτη, απέναντι στον μισητό εχθρό του, τις ΗΠΑ.Πρωτοκατασκευάστηκε το 1962 και ήταν το μεγαλύτερο επιβατικό αεροπλάνο της εποχής. Η παραγωγή του σταμάτησε το 1994. Το αεροσκάφος μετατράπηκε σε προσωπικό, προεδρικό τζετ όταν ο Κιμ Γιονγκ Ουν ανέλαβε την εξουσία τον Δεκέμβριο του 2011, μετά τον αιφνίδιο θάνατο του πατέρα του - ο Κιμ Γιονγκ Ιλ φοβόταν τα αεροπλάνα και δεν πετούσε ποτέ – προτιμούσε για τις μετακινήσεις του και τις επίσημες επισκέψεις στο εξωτερικό (δηλαδή στη Κίνα) το τρένο. Στο εσωτερικό του, το «Air Force Un» είναι επενδεδυμένο με δέρμα και διακοσμησμένο με πανάκριβα κρύσταλλα - η ανακαίνιση λέγεται ότι στοίχησε περίπου 1.5 εκατ. ευρώ.