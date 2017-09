Η Nova πρωταγωνιστεί στα φετινά βραβεία EMMY με 160 υποψηφιότητες!

Λίγες ημέρες έμειναν για την τελετή απονομής των 69ων βραβείων EMMY, που θα παρακολουθήσουν live οι συνδρομητές της Nova, μέσα από το κανάλι FOX Life την Κυριακή 17 Σεπτεμβρίου στις 03:00 μετά τα μεσάνυχτα. Ο Stephen Colbert θα παρουσιάσει την τελετή, η οποία θα λάβει χώρα στο Microsoft Theater, στο κέντρο του Λος Άντζελες. Οι ταινίες, οι σειρές και τα ντοκιμαντέρ που προβάλλονται από την πρώτη συνδρομητική πλατφόρμα στην Ελλάδα, τη Nova, απέσπασαν συνολικά 160 υποψηφιότητες.



Για μία ακόμη χρονιά, τα κινηματογραφικά κανάλια της Nova,μέσα από τις παραγωγές που μεταδίδονται αποκλειστικά από τα κανάλια Novacinema σάρωσαν αποσπώντας 82 υποψηφιότητες. Τα κανάλια FOX, FOX Life και National Geographic, της FOX Networks Group Greece, απέσπασαν συνολικά 78 υποψηφιότητες από τις παραγωγές που προβάλλουν και που είναι επίσης διαθέσιμα στη Nova.



Από τις σειρές των καναλιών Novacinema τις περισσότερες υποψηφιότητες συγκέντρωσε η συναρπαστική σειρά «Westworld» (22), ενώ ακολουθούν οι σειρές «Big Little Lies» (16), «The Night of» (13), «Silicon Valley» (10), «Gotham» (3), «Black Sails» (2), «Divorce» (1), «The Leftovers» (1), «Blindspot» (1). Επιπλέον, στη λίστα των υποψηφιοτήτων, ξεχωρίζουν και οι τηλεταινίες της HBO, συμπεριλαμβανομένων των The Wizard of Lies (4), το ντοκιμαντέρ Bright Lights Starring Carrie Fisher and Debbie Reynolds (2) και The Immortal Life of Henrietta Lacks (1). Το μουσικό ντοκιμαντέρ The Beatles: Eight Days a Week - The Touring Years διεκδικεί πέντε βραβεία, ενώ τα 74th Golden Globes απέσπασαν μία υποψηφιότητα.



Οι συνδρομητές της Nova θα έχουν επίσης την ευκαιρία να δουν ολόκληρη την τελετή, με ελληνικούς υπότιτλους, τη Δευτέρα 18 Σεπτεμβρίου στις 21:00, ενώ θα είναι διαθέσιμη και σε FOX Play, μέσω του Nova On Demand και Nova Go.

