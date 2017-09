Στην Ελλάδα η Four Seasons

Στην Ελλάδα έρχεται η Four Seasons Hotels & Resorts μετά από συμφωνία με την Αστήρ Παλάς Βουλιαγμένης. Το παγκοσμίου φήμης ξενοδοχειακό brand θα προχωρήσει στη σύσταση της πρώτης ξενοδοχειακής μονάδας Four Seasons στην Ελλάδα, στον Αστέρα Βουλιαγμένης. Το νέο ξενοδοχείο αναμένεται να λειτουργήσει ως Four Seasons Astir Palace Hotel Athens, μετά την ολοκλήρωση της εκτεταμένης αναβάθμισης των υφιστάμενων εγκαταστάσεων, την άνοιξη του 2018. «Η Ελλάδα είχε εδώ και καιρό προσελκύσει το ενδιαφέρον της Four Seasons και είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε την είσοδό μας στη σημαντική αυτή αγορά σε συνεργασία με την Αστήρ Παλάς Βουλιαγμένης Α.Ξ.Ε», σχολίασε ο J. Allen Smith, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Four Seasons Hotels and Resorts. Από την πλευρά του ο Στέλιος Κουτσιβίτης, διευθύνων σύμβουλος της Αστήρ Παλάς ανέφερε ότι η εταιρεία παραμένει προσηλωμένη στην αξιοποίηση της ιστορικής κληρονομιάς και στην ανάδειξη του Αστέρα Βουλιαγμένης σε έναν κορυφαίο προορισμό παγκοσμίου κλάσης. Όπως αναφέρει η ανακοίνωση της εταιρείας, για τη σύσταση του εστιατορίου θα επενδυθούν πάνω από 100 εκατομμύρια ευρώ. Το ξενοδοχείο θα διαθέτει μεταξύ άλλων περίπου 300 δωμάτια, σουίτες και πολυτελή bungalows, spa και εγκαταστάσεις αναψυχής κ.α.

ΠΗΓΗ News.gr