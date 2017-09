Τα έσχατα του κόσμου… Ο Τζέιμς Μποντ παντρεύεται!

Το έπαιζε δύσκολος για πολύ καιρό αλλά είναι πολλά τα λεφτά και έτσι ο Ντάνιελ Κρεγκ δεν αντιστάθηκε στον πειρασμό να ενσαρκώσει τον Τζέιμς Μποντ σε ακόμη ένα σίκουελ της γνωστής κινηματογραφικής σειράς. Το νέο όμως δεν είναι αυτό. Είναι ότι – σύμφωνα με τα όσα διέρρευσαν για το σενάριο του νέου επεισοδίου του υπερπράκτορα 007- ο Μποντ παντρεύεται! Σύμφωνα με αποκλειστικό δημοσίευμα του Page Six, η νέα ταινία, που τώρα γράφεται το σενάριο της, θα έχει και γάμο για τον 007. Σύμφωνα με πηγή του Χόλιγουντ, η ταινία μέχρι στιγμής φέρει τον τίτλο «Bond 25». Σύμφωνα με τις αποκαλύψεις, ο Τζέιμς Μποντ εγκαταλείπει τη μυστική υπηρεσία, ερωτεύεται και παντρεύεται! Επειδή όμως το κοινό δεν θα μπορούσε να στερηθεί τον 007, ακόμη και για καλό σκοπό, οι σεναριογράφοι βάζουν τη σύζυγο σκοτώνεται και στη συνέχεια και ο Μποντ να επιστρέφει στη δράση. Στην τελευταία ταινία της κινηματογραφικής σειράς «Spectre» το 2015 το ερωτικό ενδιαφέρον του Μποντ ήταν η Λέα Σεϊντού ως ο δρ. Madeleine Swann, η οποία (φυσικά) διασώθηκε από τον μυστικό πράκτορα λίγο πριν πέσουν οι τίτλοι τέλους. Αλλά η πηγή λέει ότι, καθώς η επόμενη ταινία αρχίζει, επικρατεί γαμήλια ευτυχία. Στην ταινία που θυμίζει το «Taken» (Αρπαγή), όπως σημειώνει η πηγή, ο Μποντ προσπαθεί να εκδικηθεί για τη δολοφονία της συζύγου του. Δεν είναι σαφές εάν οι σεναριογράφοι θα επεξεργαστούν ξανά την πλοκή μετά τη διαρροή. Το μπλογκ Inverse.com, επισημαίνει ότι «ο Ίαν Φλέμινγκ συνεχώς παρουσίαζε στα βιβλία του τον Μποντ να σκέφτεται να σταθεροποιηθεί». Στο βιβλίο και στην ταινία «Στην Υπηρεσία της Αυτής Μεγαλειότητος» (On Her Majesty's Secret Service) ο Μποντ παντρεύτηκε με την Τρέισι Ντράκο (Νταϊάνα Ριγκ), η οποία όμως δολοφονήθηκε από τον Ερνστ Σταύρο Μπλόφελντ (Τέλι Σαβάλας) την ημέρα του γάμου τους. Η Νταϊάνα Ριγκ υποδύεται την Ολένα Ταϊρέλ στο «Game of Thrones». Για το «Bond 25» έχει ανακοινωθεί ημερομηνία κυκλοφορίας η 8η Νοεμβρίου 2019. Το Variety αναφέρει ότι ο Yann Demange είναι ο επικρατέστερος για τη σκηνοθεσία της ταινίας. Ο Κρεγκ είπε – ξανά- ότι θα είναι η τελευταία ταινία Τζέιμς Μποντ, στην οποία θα πρωταγωνιστήσει. Ο γνωστός ηθοποιός αποκάλυψε την απόφασή του να επιστρέψει ως υπερκατάσκοπος στην εκπομπή του Στίβεν Κόλμπερτ τον Αύγουστο, αλλά οι σεναριογράφοι του Bond, Ρόμπερτ Γουέιντ και Νιλ Πάρβις είχαν ήδη επιβεβαιώσει τον Μάρτιο ότι θα υπογράψουν το σενάριο της νέας ταινίας. Οι Γουέιντ και Πάρβις έγραψαν το σενάριο για τις ταινίες «Casino Royale», «Quantum of Solace», «Skyfall» και «Specter».

ΠΗΓΗ News.gr