Value for money ιταλικά εστιατόρια που αξίζει να δοκιμάσετε

Vincenzo

Nanninella

Il Postino

Διαβάστε ολόκληρο το θέμα στο www.greekguide.com

Εξαιρετικά φρέσκα ζυμαρικά, λαχταριστές πίτσες που ψήνονται στον ξυλόφουρνο, συνταγές και πρώτες ύλες από το Βορρά μέχρι το Νότο της Ιταλίας, απλό και γνήσιο φαγητό μαγειρεμένο με τα πιο αγνά υλικά της γειτονικής μας χώρας. Γράφει οΑν ψάχνετε ένα καλό ιταλικό όπου θα φάτε αυθεντικά και σε λογικές τιμές, δεν έχετε παρά να ρίξετε μια ματιά στις ακόλουθες διευθύνσεις. Πέντε value for money εστιατόρια και τρατορίες που θα σας ταξιδέψουν γευστικά με τον καλύτερο τρόπο. Καλή σας απόλαυση!Αυθεντική ιταλική κουζίνα στο κέντρο της Γλυφάδας, στην Πλατεία Εσπερίδων. Πρωταγωνιστής του καταλόγου δεν είναι άλλος από την εξαιρετική pasta, με μια μεγάλη γκάμα επιλογών που ικανοποιεί όλα τα γούστα. Στα δυνατά σημεία του μενού συγκαταλέγονται, επίσης, τα risotti αλλά και η πίτσα σε περισσότερες από 20 διαφορετικές εκδοχές. Από τον κατάλογό του, ωστόσο, δεν θα μπορούσαν να λείπουν και πιάτα για τους λάτρεις του κρέατος –ταλιάτα και μοσχαρίσιο φιλέτο σχάρας με σος λεμονιού στις κορυφαίες επιλογές. Στα συν και το φημισμένο του τιραμισού, το οποίο ολοκληρώνει το γεύμα ή το δείπνο σας με τον πιο απολαυστικό τρόπο. Έχει αδερφάκι στο Varkiza Resort.Γιαννιτσοπούλου 1, Γλυφάδα, τηλ. 210 8941310, http://vincenzoglyfada.gr , & Ακτή Βάρκιζας 166, Βάρκιζα, τηλ. 210 8973535, fb page: Vincenzo Pasta e Pizza Η συγκεκριμένη trattoria στην Αγία Παρασκευή σε ταξιδεύει γευστικά κι εμπειρικά στη Νάπολη με τον καλύτερο τρόπο. Ο πληθωρικός Μαρτσέλο, ιδιοκτήτης της τρατορίας, πανταχού παρών. Από την κουζίνα για την προετοιμασία της παραγγελίας σας μέχρι τη λιτή σάλα για την επίβλεψη της εξυπηρέτησής σας έτσι ώστε να σας κάνει να νιώσετε όσο άνετα θα νιώθατε αν βρισκόσασταν στο σπίτι σας. Μεγάλες μερίδες, έμφαση στα ζυμαρικά με τα θαλασσινά και παραδοσιακή, ναπολιτάνικη πίτσα στα βασικά χαρακτηριστικά της κουζίνας. Pasta με όστρακα, ριζότο με μανιτάρια πορτσίνι και τρούφα, bistecca fiorentina, πίτσα Nanninella (καπνιστό τυρί, λουκάνικο, σάλτσα ντομάτας) στα πιάτα που πρέπει οπωσδήποτε να δοκιμάσετε.Πελοπποννήσου 13, Αγία Παρασκευή, τηλ. 210 6005622.Στον μικρό πεζόδρομο της Γριβαίων, στο Κολωνάκι, το Il Postino αποτελεί κλασική αξία για σπιτική ιταλική κουζίνα. Τα ορεκτικά έρχονται στο τραπέζι σας σε δίσκο για να διαλέξετε εκείνο της αρεσκείας σας, την ώρα που από την open air κουζίνα του αναδύονται σπιτικές μυρωδιές. Στα best seller πιάτα η κλασική Carbonara, οι ταλιατέλες με συκωτάκια πουλιών, φασκόμηλο και μοσχολέμονο και το Carpaccio di Vitello (καρπάτσιο μόσχου με ρόκα, parmigiano και λαδολέμονο). Τους καλοκαιρινούς μήνες βγάζει τραπέζια στον πεζόδρομο.Γριβαίων 3, Κολωνάκι, τηλ. 210 3641414, fb page: IL Postino