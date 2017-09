Η εικόνα του Σιλβέστερ Σταλόνε που τρόμαξε τους θαυμαστές του

Τι συμβαίνει με την υγεία του Σιλβέστερ Σταλόνε, αναρωτήθηκαν έντρομοι οι θαυμαστές τους όταν αναρτήθηκε στο Instagram μια αρκετά τρομακτική φωτογραφία του. Φορώντας γκρι φόρμα, καταβεβλημένος και με ελάχιστα μαλλιά, ο κινηματογραφικός «Ρόκι» δεν θύμιζε σε τίποτα τον δυναμικό ήρωα των ταινιών δράσης. Την φωτογραφία δημοσίευσε ένας θαυμαστής του ηθοποιού και στη λεζάντα της φωτογραφίας υπήρχε το εξής μήνυμα: «Sly in creed the cancer sence». Βλέποντας αυτήν την εικόνα του ήρωά τους, οι θαυμαστές του Σταλόνε έσπευσαν να ευχηθούν περαστικά και έδειξαν την ανησυχία αλλά και τη στενοχώρια τους για τον ηθοποιό, όμως στην πραγματικότητα, η φωτογραφία αυτή ήταν τραβηγμένη από τα γυρίσματα της νέας ταινίας του Σταλόνε «Creed 2», στην οποία ο κινηματογραφικός ήρωας πάσχει από καρκίνο. Ακολούθησε και μία δεύτερη φωτογραφία που αναρτήθηκε στο προφίλ του ίδιου χρήστη το σχόλιο που τη συνόδευε έγραφε «Sly in creed cancer make-up». Η ταινία «Creed2», το πρώτο τρέιλερ της οποίας θα κυκλοφορήσει μέσα στο 2018, παρουσιάζει τη ζωή του Adonis Creed και του γιου του Apollo Creed που εκπαιδεύτηκε από τον πρώην πρωταθλητή βαρέων βαρών «Rocky Balboa» για να κερδίσει τον τίτλο του πρωταθλητή που κέρδισε ο πατέρας του το 1979.