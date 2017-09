Isn’t it ιronic; Η Αλάνις Μόρισετ πουλά το σπίτι της 

Η Αλάνις Μόρισετ – η ροκ τραγουδίστρια που την δεκαετία του ’90 έκανε τεράστια επιτυχία με το Ironic – πουλά τη βίλα της στο Μπρέντγουντ του Λος Άντζελες, μια συνοικία όπου μένουν πολλοί VIPs. Η σταρ από τον Καναδά πουλά την πολυτελή κατοικία - στην οποία έμενε για πάνω από 20 χρόνια - έναντι 5,5 εκατομμυρίων δολαρίων, ποσό σχεδόν τετραπλάσιο από εκείνο που κατέβαλε το 1996, όταν αγόρασε το σπίτι έναντι 1.75 εκατομμυρίων δολαρίων. Σύμφωνα με αγγελία που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του ιταλικού μεσιτικού γραφείου ilmessaggerocasa, η έπαυλη μεσογειακού ρυθμού χτίστηκε το 1951 και αποτελείται από επτά υπνοδωμάτια με μπάνιο και βεράντα, ένα άνετο καθιστικό με εξωτερικά δοκάρια και πέτρινο τζάκι, ένα playroom, εντυπωσιακή πισίνα, γήπεδο μπάσκετ και αίθουσα για γιόγκα που κατασκευάστηκε κατόπιν αιτήματος της ερμηνεύτριας του Thank U, του Hand In My Pocket και του Head Over Feet. Κι αν όλα αυτά δεν είναι αρκετά, η βίλα έχει μαγευτική θέα στους λόφους που περιβάλλουν το Λος Άντζελες, λόγος για τον οποίο κάποιοι ίσως αποφασίσουν να ανοίξουν το πορτοφόλι τους…