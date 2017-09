COSMOTE Business One: Προηγμένες υπηρεσίες τηλεφωνικού κέντρου & virtual fax για επιχειρήσεις

Προηγμένες υπηρεσίες τηλεφωνικού κέντρου και virtual fax χωρίς να απαιτείται εξοπλισμός τηλεφωνικού κέντρου και συσκευή fax, παρέχει η COSMOTE στο πλαίσιο των προγραμμάτων COSMOTE Business One για τις επιχειρήσεις. Οι εξελιγμένες υπηρεσίες τηλεφωνικού κέντρου που προσφέρει η COSMOTE διευκολύνουν την καθημερινότητα και ενισχύουν την επικοινωνία των επιχειρηματιών, με προηγμένα ψηφιακά εργαλεία και «έξυπνες» λύσεις, που παρέχουν μεγάλη ευελιξία και περισσότερη οικονομία στις λειτουργικές δαπάνες. Η επικοινωνία των επιχειρήσεων με τους συνεργάτες γίνεται πιο εύκολη μέσα από: - Αποστολή ή λήψη fax από email λογαριασμό, χωρίς βοήθεια συσκευής fax - Δρομολόγηση εισερχόμενων κλήσεων σε διαθέσιμο συνεργάτη ή σε κινητό τηλέφωνο - Προηγμένες υπηρεσίες τηλεφωνικού κέντρου, με μενού επιλογών φωνητικής πύλης (IVR), Voicemail-to- Email και ηχογραφημένες ανακοινώσεις, χωρίς την αγορά τεχνικού εξοπλισμού Το COSMOTE Business One αποτελεί μια ολοκληρωμένη λύση σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, Internet με ταχύτητες VDSL και 4G/4G+, υπηρεσιών ασφαλείας για σταθερό και κινητό, αλλά και υπηρεσιών Cloud, για να δουλεύει η επιχείρησή αδιάλειπτα και με ασφάλεια από παντού. Επιπλέον, η COSMOTE παρέχει προσωποποιημένη εξυπηρέτηση στις επιχειρήσεις, μέσα από συγκεκριμένο συνεργάτη, με ένα τηλεφώνημα στο 13818. Οι υπηρεσίες του προηγμένου τηλεφωνικού κέντρου & virtual fax είναι διαθέσιμες με μόνο 10,08€/μήνα, για τους πελάτες COSMOTE Business One, καλώντας στην Εξυπηρέτηση Εταιρικών Πελατών COSMOTE στο 13818 ή με μια επίσκεψη στα καταστήματα COSMOTE – ΓΕΡΜΑΝΟΣ. Δείτε το video της καμπάνιας:

ΠΗΓΗ News.gr