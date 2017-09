Η ισπανική λίγκα τα βάζει με τους Άραβες της Παρί Σεν Ζερμέν και της Σίτι

Μετά την έρευνα που ξεκίνησε η UEFA σε βάρος της Παρί Σεν Ζερμέν για ενδεχόμενη παραβίαση των κανόνων του Financial Fair Play, στον απόηχο των εξωφρενικών μεταγραφών των Νεϊμάρ και Εμπαπέ, η ισπανική λίγκα (LFP) ζητά από την ευρωπαϊκή ομοσπονδία να πράξει το ίδιο και σε βάρος της Μάντσεστερ Σίτι, που επίσης έκανε πολλές μεταγραφικές κινήσεις αυτό το καλοκαίρι. «Η χρηματοδότηση της Παρί Σεν Ζερμέν και της Μάντσεστερ Σίτι από κρατικές ενισχύσεις διαστρεβλώνει τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις και δημιουργεί ένα πληθωριστικό σπιράλ που βλάπτει ανεπανόρθωτα την ποδοσφαιρική βιομηχανία», υποστήριξε σε δήλωσή του ο πρόεδρος της ισπανικής λίγκας, Χαβιέρ Τέμπας, προσθέτοντας ότι η γαλλική ομάδα παραβιάζει κατ’ εξακολούθηση εδώ και χρόνια τους κανονισμούς του Financial Fair Play. « Είναι σημαντικό η UEFA να μην κοιτάξει μόνο τις πιο πρόσφατες μεταγραφές παικτών, αλλά το ιστορικό μη συμμόρφωσης της Παρί Σεν Ζερμέν. Οι μεταγραφές είναι απλά το αποτέλεσμα πολυετούς οικονομικού ντόπινγκ της Παρί Σεν Ζερμέν», ανέφερε ο Τέμπας. Σύμφωνα με την ισπανική λίγκα, οι δύο αυτές ομάδες υποστηρίζονται από χορηγίες που «δεν έχουν οικονομική λογική και στερούνται δίκαιας αξίας». Σημειώνεται ότι η Παρί Σεν Ζερμέν ανήκει στο κρατικό fund του Κατάρ Qatar Sports Investment από το 2011, ενώ η Μάντσεστερ Σίτι ανήκει στο The Abu Dhabi United Group των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

