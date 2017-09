By the Glass, για ατμοσφαιρικές βραδιές με μοναδικά κρασιά και γεύσεις

Στρίβοντας από τη Φιλελλήνων στο ύψος της Ρώσικης εκκλησίας, μέσα στην εντυπωσιακή στοά Ράλλη, θα συναντήσετε το By the Glass. Πρόκειται για ένα wine bar-bistro μοναδικό στο είδος του στην Ελλάδα, το οποίο στεγάζεται σε μια ιστορική στοά στο κέντρο. Μια μικρή «μυστική» αστική στοά, όπου ξεδιπλώνεται η ιστορία του κρασιού με πρωταγωνιστές φιάλες, φαγητό, θαμώνες και μουσική.Παράλληλα με τη στοά Ράλλη, το By the Glass απλώνει τραπέζια στην όμορφη και ήσυχη πλατεία της Ραλλούς Μάνου, πίσω από τη Ρώσικη εκκλησία. Ένα σκηνικό ιδιαίτερα ατμοσφαιρικό και ρομαντικό, καλά κρυμμένο και απαλλαγμένο από τη βαβούρα της λεωφόρου Αμαλίας, που βρίσκεται ακριβώς δίπλα. Εκεί μας περιμένει όλο τον Σεπτέμβριο για μοναδικά απογεύματα και βραδιές που μυρίζουν ακόμα καλοκαίρι. Από την Τετάρτη 6 Σεπτεμβρίου, και για κάθε Τετάρτη μέχρι το τέλος του μήνα, η πλατεία του By the Glass θα γεμίσει με live jazz μουσικές, γεύσεις και μοναδικά κρασιά. Οι live μελωδίες σε συνδυασμό με τις οινικές και γαστρονομικές επιλογές, υπόσχονται αξέχαστες στιγμές σε ένα από τα πιο όμορφα αστικά σκηνικά του κέντρου.Το By the Glass αποτελεί σημείο αναφοράς για τον κόσμο του κρασιού, καθώς διαθέτει στην κάβα του περίπου 300 ετικέτες, που τιμούν τον ελληνικό αμπελώνα. Σημειώστε ότι χάρη στην πρωτοποριακή συσκευή coravin, που αφαιρεί το κρασί χωρίς να ανοιχτεί το μπουκάλι, μπορείτε να δοκιμάσετε σπουδαίες ετικέτες σε ποτήρι. Στον καλαίσθητο χώρο του μπορείτε να πιείτε από το πρωί τον καφέ σας, να πάρετε πρωινό, να απολαύσετε το πιάτο ημέρας ή εδέσματα από τη μεσογειακή κουζίνα και την ελληνική κουζίνα που συνδυάζονται αρμονικά με το κρασί της επιλογής σας.Εδώ θα έχετε τη δυνατότητα να παραγγείλετε το κρασί που θέλετε στην ποσότητα που επιθυμείτε (25 ml, δοκιμή, 75 ml και 150 ml), και να το συνοδεύετε με νόστιμες μπρουσκέτες και διάφορα ζεστά και κρύα πιάτα από τον κατάλογο. Το food and wine pairing γίνεται με τέχνη και μεράκι από τον sommelier, ο οποίος θα σας βοηθήσει να επιλέξετε και να συνδυάσετε το κρασί με το φαγητό σας.Ωράριο λειτουργίας: Δευτέρα-Σάββατο: 09.45-αργά, Κυριακή: 10.45-αργά Γεωργίου Σουρή 3 & Φιλελλήνων, Σύνταγμα Τηλ. 210 3232560 Στην ιστοσελίδα Fb page: By the glass