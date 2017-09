Βγαίνουμε για cocktails στους πιο ατμοσφαιρικούς κήπους

Hide & Seek

Καλοκαίρι είναι ακόμα και καλοκαίρι στην Αθήνα σημαίνει πως έχουμε πολλές επιλογές για να δροσιστούμε και να αποδράσουμε από τους ρυθμούς της πόλης. Παίρνουμε, λοιπόν, τους φίλους μας και βγαίνουμε- ακόμα και τις καθημερινές- σε μπαρ με ατμοσφαιρικούς κήπους για να κλείσουμε την ημέρα μας με τον καλύτερο τρόπο. Καταπράσινο περιβάλλον, ταξιδιάρικες μουσικές και δροσερά cocktails μας κάνουν να ξεχάσουμε ότι έχουμε επιστρέψει στο γραφείο. Επιλέξαμε και σας παρουσιάζουμε οκτώ στέκια σε κέντρο και προάστια που επιμένουν... καλοκαιρινά και μας φτιάχνουν τη διάθεση.Hide and Seek σημαίνει «κρυφτό» και όντως είναι κρυμμένο αυτό το all day bar restaurant. Διασχίζοντας ένα διάδρομο επάνω στην Κηφισίας, στο ύψος του Χαλανδρίου, θα βρεθείτε σε μια ατμοσφαιρική, δενδρόφυτη αυλή που θα σας κάνει να ξεχάσετε ότι βρίσκεστε σε απόσταση αναπνοής από την πολύβουη λεωφόρο. Ο καταπράσινος κήπος με τους φοίνικες και τα δεκάδες λουλούδια στις γωνιές είναι αναμφίβολα ένα από τα πιο δυνατά χαρτιά αυτού του all day bar-restaurant. Ανοιχτό από το πρωί με καφέ, φρέσκους χυμούς και μεσογειακές γεύσεις μέχρι το βράδυ, που ξεχωρίζουν τα εμπνευσμένα cocktails του Σπύρου Κέρκυρα, το Hide & Seek αποτελεί ιδανικό μέρος για επαγγελματικά, παρεΐστικα αλλά και ρομαντικά ραντεβού.Λεωφ. Κηφισίας 250-254, Χαλάνδρι, τηλ. 210 6776747, fb page: Hide & Seek - All day bar restaurant Το πρώτο bar στην Αθήνα που αξιοποίησε τις πρωτοποριακές μοριακές τεχνικές του bartending, προσφέροντας ξεχωριστή οπτική και γευστική απόλαυση στα cocktails. Ο χώρος είναι ιδιαίτερα καλαίσθητος, ενώ η αυλή με τα δέντρα και τον urban χαρακτήρα είναι ιδανική για ημέρες με καλοκαιρία. Όμως εκείνο που σίγουρα θα σας καθηλώσει είναι τα μοριακά cocktails, τα οποία θα γευτείτε σε κουταλάκια, σε πιάτα ή όπου χωρά ο νους σας. Δουλεύοντας φυσικές ενώσεις, οι mixologists του Momix μορφοποιούν τα cocktails και τα σερβίρουν σε σχήμα σφαίρας, σε μορφή ζελέ ή παγωτού και σε διάφορες παραλλαγές που μπορεί να σκαρφιστεί η ανθρώπινη δημιουργικότητα.Κελεού 1, Κεραμεικός, τηλ. 6974350179, www.momixbar.com , fb page: MoMix Bar Kerameikos (Molecular Mixology) Στον κήπο του Μουσείου της Πόλεως των Αθηνών στην πλατεία Κλαυθμώνος, το Black Duck Garden-Athens City Museum Bistrot είναι ο ιδανικός χώρος για να περάσετε την ώρα σας στο κέντρο της Αθήνας, αλλά ταυτόχρονα μακριά από τη βουή του. Εκεί όπου ο βασιλιάς ΌΘωνας παντρεύτηκε τη 18χρονη Αμαλία και απολάμβανε το χρόνο του μαζί της στον κήπο της έπαυλης –ο πρώτος δημόσιος κήπος στην Αθήνα– εσείς θα απολαύσετε καφέ, φαγητό και δροσερά cocktails και θα περάσετε ευχάριστες στιγμές σε ένα άκρως χαλαρωτικό περιβάλλον στην καρδιά της πόλης.Ιωάννου Παπαρρηγοπούλου 5-7, Αθήνα, τηλ. 210 3252396, http://blackduckgarden.gr , fb page: Black Duck Garden Εδώ δεν μιλάμε για κήπο, αλλά για ολόκληρο άλσος. Με ασυναγώνιστο ατού την ειδυλλιακή τοποθεσία του μέσα στο καταπράσινο Άλσος του Παπάγου το Piu Verde αποτελεί σημείο αναφοράς όχι μόνο για τους κατοίκους της περιοχής, αλλά για ολόκληρο το κοινό της Αθήνας. Μέσα σε μια έκταση 3.000 τ.μ. γεμάτη με πεύκα, τρεχούμενα νερά και μια τεχνητή λίμνη σας δίνεται η δυνατότητα να ξεφύγετε από την καθημερινότητα και να απολαύσετε τις στιγμές σας, μαγεμένοι από το ιδιαίτερο τοπίο, σε κοντινή απόσταση μάλιστα από το κέντρο της Αθήνας. Το σίγουρο είναι ένα ότι το PiuVerde θα σας κερδίσει αμέσως τόσο με τη μοναδική τοποθεσία του όσο και με την άμεση εξυπηρέτηση και την cozy ατμόσφαιρά του.Στρατ. Αλ. Παπάγου & 8ης Μεραρχίας, Άλσος Παπάγου, τηλ. 210 6546185, www.piu-verde.gr , fb page: Piu Verde Μία από τις κορυφαίες αυλές της Αθήνας, που σε καμία περίπτωση δεν θυμίζει αστικό τοπίο. Με πολλά χρώματα, λουλούδια, πράσινο, αρώματα, αλλά και ιδιαίτερο design, μας φτιάχνει τη διάθεση κάθε φορά που την επισκεπτόμαστε. Στην κουκλίστικη αυλή του Artisanal Lounge & Gardens στην Κηφισιά, απολαμβάνουμε γευστικά cocktails ή ένα δροσερό απεριτίφ, και ποτέ δεν μένουμε μόνο στο ένα. Σχεδόν, πάντα, μάλιστα συνοδεύουμε και με κάποια από τις γευστικές προτάσεις του καταλόγου. Από τα πιο δημοφιλή all day εστιατόρια-μπαρ της πόλης, το Artisanal προσφέρει ένα διαρκές ταξίδι γεύσεων και αρωμάτων σε καθημερινή βάση με φόντο ένα πανέμορφο σκηνικό που σίγουρα θα σας ενθουσιάσει και θα σας κάνει να επιστρέψετε ξανά.Ζηρίνη 2, Κηφισιά, τηλ. 210 8086111, http://artisanal.gr , fb page: ARTISANAL