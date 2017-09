Το… downtown Μανχάταν ερημώνει από καταστήματα

Το ένα μετά το άλλο τα καταστήματα στο Μανχάταν της Νέας Υόρκης κατεβάζουν ρολά. Διάσημα εστιατόρια αλλά και καταστήματα με παγκόσμια φήμη αναγκάζονται να βάλουν λουκέτο και στην πολυσύχναστη περιοχή του «Μεγάλου Μήλου» οι σκοτεινές βιτρίνες πληθαίνουν. Οι λόγοι που οδηγούν μία τόσο ζωντανή περιοχή σε μαρασμό είναι πολλοί. Ένα κοινό πρόβλημα ωστόσο, είναι η μεγάλη αύξηση των ενοικίων στα ακίνητα για επαγγελματική χρήση. Συνήθως οι μισθώσεις είναι για πέντε ή δέκα χρόνια, όταν όμως λήξει το συμβόλαιο τότε οι ιδιοκτήτες έχουν τη δυνατότητα να προσαρμόσουν κατά το δοκούν τις τιμές ενοικίων. Έτσι καταστήματα όπως το εστιατόριο «Blue Water Grill» αναγκάστηκε να κλείσει καθώς θα έπρεπε να καταβάλει ετήσιο ενοίκιο 2 εκατ. δολαρίων! Τα ενοίκια έχουν αυξηθεί τόσο πολύ που ακόμα και μεγάλοι οίκοι μόδας όπως του Μαρκ Τζέικομπς ή του Ραλφ Λόρεν αναγκάστηκαν να κλείσουν τα καταστήματά τους. Αυτή είναι η ειρωνεία της ιστορίας. Έτσι μπουτίκ με ιστορία στην οδό Μπλίκερ, στις όμορφες λεωφόρους με τα παλιά σπίτι που αποτέλεσαν το σκηνικό για πολλές διαφημίσεις αλλά και για διάσημες τηλεοπτικές σειρές όπως το Sex and the City προσέλκυσαν τους σχεδιαστές τη δεκαετία του 2000 και τώρα αναγκάζονται να τις εγκαταλείψουν. Ο Μαρκ Τζέικομπς είχε συνολικά έξι καταστήματα στην περιοχή μεταξύ των οποίων ένα με παιδική μόδα και ένα βιβλιοπωλείο. Ο Ραλφ Λόρεν άνοιξε τρία καταστήματα. Σήμερα, εκτός από το βιβλιοπωλείο, όλα τα άλλα στις βιτρίνες τους έχουν το ενοικιαστήριο των κτηματομεσιτών. Αλλά πού θα βρεθεί αυτός που θα δώσει 30 με 35 χιλιάδες δολάρια το μήνα για να νοικιάσει ένα μικρό κατάστημα; Από την άλλη όμως και μεγάλα πολυκατάστημα όπως αυτό της Saks Fifth Avenue κάνει τα αδύνατα δυνατά για να δελεάσει και να κρατήσει τους πελάτες που απομακρύνονται από το κέντρο της Νέας Υόρκης βλέποντας την ερημοποίησή του. Έτσι έναν ολόκληρο όροφο του πολυκαταστήματος τον έχει ονομάσει «The wellery», κάνοντας ένα λογοπαίγνιο με τη λέξη wellness (ευεξία). Εκεί, οι πελάτες μπορούν να αισθανθούν άνετα, να κάνουν αλατοθεραπεία στο δωμάτιο με το ροζ αλάτι Ιμαλαΐων, να παρακολουθήσουν μαθήματα γυμναστικής ή να περιποιηθούν τα νύχια τους.

ΠΗΓΗ News.gr