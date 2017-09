Οι φανατικοί του «Game of Thrones» βγάζουν «κόκκινη» στον Μπέκαμ

Την οργή των θαυμαστών της διάσημης τηλεοπτικής σειράς Game of Thrones στη Μεγάλη Βρετανία προκάλεσε ο Ντέιβιντ Μπέκαμ. Ο σταρ των γηπέδων και προσφάτως ηθοποιός ανέβασε, πριν λίγο καιρό, μία σειρά από spoiler της σειράς στο Instagram και οι θαυμαστές του GOT εκνευρίστηκαν μαζί του και τον απείλησαν με αποκλεισμό από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Οι θαυμαστές της σειράς δεν πίστευαν στα μάτια τους ότι ο 42χρονος ποδοσφαιριστής ανέβασε στο διαδίκτυο σκηνές από τα προσεχώς με αποτέλεσμα να τους καταστρέψει την έκπληξη. Η οργή τους ξέσπασε για τον Μπέκαμ και το twitter πήρε φωτιά ζητώντας να σταματήσει ανεβάζει spoiler της σειράς γιατί θα σταματήσουν να τον ακολουθούν, μάλιστα κάποιοι του θύμισαν γράφοντας ότι «ο Μπέκαμ καταστρέφει το Game of Thrones μέσα από τις ιστορίες του στο insta όπως κατέστρεψε το Παγκόσμιο Κύπελλο του 1998». Ασχέτως πάντως με το τι λένε οι θαυμαστές της σειράς ή οι δικοί του να θυμίσουμε ότι το Πανεπιστήμιο της Βιρτζίνια ξεκίνησε ένα σεμινάριο τεσσάρων εβδομάδων για την πιο δημοφιλή σειρά όλων των εποχών. Όπως παλιότερα το πανεπιστήμιο του Στράτφορντσαϊρ δίδαξε το φαινόμενο Ντέιβιντ Μπέκαμ, όπου οι συμμετέχοντες μελέτησαν τις κοινωνικές επιπτώσεις που έχει η εμμονή των ανθρώπων με τους ποδοσφαιριστές.

ΠΗΓΗ News.gr