Πώς να περάσεις φίνα τον Σεπτέμβριο στην Αθήνα

Τι κι αν επιστρέψαμε στην πόλη; Ο Σεπτέμβρης μπορεί να γίνει ένας γεμάτος και δημιουργικός μήνας που θα μας κάνει να αγαπήσουμε ξανά την Αθήνα.Νέα στέκια, συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις, αγαπημένα φεστιβάλ και πολλές ακόμη εκπλήξεις γλυκαίνουν την επιστροφή, δίνουν ζωντάνια στις γειτονιές της πόλης και μας γεμίζουν προσμονή για τη νέα σεζόν. Διαβάστε παρακάτω και πάρτε ιδέες για να γεμίσετε το πρόγραμμά σας.Ο Σεπτέμβριος είναι ιδανικός μήνας για να τριγυρίσουμε στους δρόμους της πόλης αναζητώντας τις νέες αφίξεις που φαίνεται να έχουν προκαλέσει το ενδιαφέρον του αθηναϊκού κοινού. Λίγα μέτρα από το Σύνταγμα, σε ένα μικρό αδιέξοδο σοκάκι της Λέκκα, το Peek A Bloom (από την τριάδα του γνωστού Mind The Cup στο Περιστέρι) είναι μία από αυτές. Εδώ θα γευτείτε ιδιαίτερους καφέδες, αλλά και μοναδικά signature cocktails που βασίζονται στο αψέντι. Οι λάτρεις του εξωτικού street food θα ενθουσιαστείτε με τα dim sum (κινέζικα dumplings ατμού) και τα bao (αφράτα ψωμάκια ατμού) του Pink Flamingo, αλλά και με το χαβανέζικο σούσι του Poké Hawaiian Sushi. Αν πάλι θέλετε να βιώσετε την εμπειρία της χορτοφαγικής διατροφής, κάντε μια στάση στο Vegan Nation στην Ερμού για σαλάτες, φρέσκα ζεστά φαγητά, γλυκά και smoothies.Έχετε επιστρέψει στο γραφείο και σας έχει πιάσει μελαγχολία; Στην Αθήνα υπάρχουν πολλά και ωραία μέρη που θα σας κάνουν να το ξεχάσετε. Πάρτε τους φίλους σας και κανονίστε έξοδο μετά τη δουλειά σε όμορφες αυλές, πλατείες και πεζόδρομους του κέντρου. Στην ήσυχη και ατμοσφαιρική πλατεία της Ραλλούς Μάνου, πίσω από τη Ρώσικη εκκλησία, το wine bar-bistro By the Glass σας περιμένει για μοναδικά απογεύματα και βραδιές με καλό κρασί και live μελωδίες. Ο πολιτιστικός χώρος TAF / The Art Foundation διαθέτει μία από τις ωραιότερες αυλές του κέντρου, όπου θα πιείτε τον καφέ ή το cocktail σας ακούγοντας jazz, soul και funk μουσικές. Ωραίο περιβάλλον, που σε κάνει να ξεχνάς ότι βρίσκεσαι στο κέντρο της Αθήνας, προσφέρει και το Warehouse CO2 (το αδερφάκι του πολυαγαπημένου Warehouse στα Εξάρχεια), στα όρια Συντάγματος-Πλάκας. Εδώ θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία σε αφρώδη κρασιά by the glass και σε μπουκάλι από τον παγκόσμιο αμπελώνα αλλά και δημιουργικές γεύσεις. Στο Odori Vermuteria di Atene , στην Πλατεία Αγίων Θεοδώρων, άνετα τραπεζάκια έξω θα φιλοξενήσουν εσάς και την παρέα σας για φαγητό, ποτό και κουβέντα, ενώ το δίπτυχο vermouth-pizza θα σας κλέψει την καρδιά.Δημοφιλείς και αγαπημένοι Έλληνες και ξένοι καλλιτέχνες ανεβαίνουν και το Σεπτέμβριο στη σκηνή της Τεχνόπολης για να μας χαρίσουν αξέχαστες στιγμές μουσικών απολαύσεων και να μας προσφέρουν λίγο ακόμα καλοκαίρι. Το συναυλιακό καλοκαίρι της Τεχνόπολης συνεχίζεται με την μπάντα La Femme (2/9), τη Νατάσα Μποφίλιου (4 και 5/9), το Athens School Festival (9 και 10/9), τους Locomondo και Tonino Carotone (13/9), τους Γιάννη Αγγελάκα και Παύλο Παυλίδη (15/9) και τον Tom Odell (20/9). Περισσότερες πληροφορίες στο www.technopolis-athens.com. Σεπτέμβρης χωρίς Νύχτες Πρεμιέρας δεν γίνεται. Το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αθήνας, το καθιερωμένο ραντεβού των σινεφίλ της πόλης, επιστρέφει για 23η χρονιά, από τις 20 Σεπτεμβρίου έως την 1η Οκτωβρίου. Το κέντρο της Αθήνας μεταμορφώνεται σε μία δεκαήμερη κινηματογραφική γιορτή, με τις πιο συζητημένες πρεμιέρες της χρονιάς, μοναδικά αφιερώματα, πολυαναμενόμενα μουσικά φιλμ, την καλύτερη σοδειά των ετήσιων ντοκιμαντέρ αλλά και παράλληλες εκδηλώσεις, όπως συναυλίες, πάρτι, ειδικές προβολές και πολλές άλλες εκπλήξεις. Περισσότερες πληροφορίες στο www.aiff.gr