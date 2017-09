Στο «μικροσκόπιο» της UEFA οι μεταγραφές της Παρί Σεν Ζερμέν

Στο στόχαστρο έρευνας από την UEFA για ενδεχόμενη παραβίαση των κανονισμών του Financial Fair Play βρίσκεται η Παρί Σεν Ζερμέν, μετά και τη μεταγραφή του 18χρονου Γάλου άσου Κιλιάν Εμπαπέ από τη Μονακό, με τη μορφή δανεισμού. Όπως ανακοίνωσε σήμερα η UEFA, έχει ξεκινήσει επίσημη έρευνα σε βάρος της Παρί Σεν Ζερμέν, η οποία θα επικεντρωθεί στη συμμόρφωση της γαλλικής ομάδας με την υποχρέωσή των ευρωπαϊκών ομάδων να μην ξοδεύουν περισσότερα χρήματα απ’ όσα βγάζουν, «ειδικά στο φως της πρόσφατης μεταγραφικής της δραστηριότητας». «Η UEFA θεωρεί το Financial Fair Play σημαντικό μηχανισμό διακυβέρνησης που έχει στόχο τη διασφάλιση της οικονομικής βιωσιμότητας του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου», αναφέρεται ακόμα στην ανακοίνωση της UEFA. Υπενθυμίζεται ότι η μεταγραφή του Νεϊμάρ από την Μπαρτσελόνα τον προηγούμενο μήνα έναντι 222 εκατομμυρίων ευρώ τάραξε τα νερά του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, καθώς ήταν μακράν η ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία του ποδοσφαίρου, ενώ στην εκπνοή της μεταγραφικής περιόδου ανακοινώθηκε ο δανεισμός του Κιλιάν Εμπαπέ από τη Μονακό, με οψιόν αγοράς αξίας 180 εκατομμυρίων ευρώ. Σύμφωνα με δημοσιεύματα από γαλλικά ΜΜΕ, αποκτώντας ως δανεικό τον Εμπαπέ η Παρί Σεν Ζερμέν ήθελε να «μεταφέρει» στο επόμενο οικονομικό έτος τη μεταγραφή του νεαρού Γάλλου, ώστε να μην παραβιάσει τους κανόνες του Financial Fair Play. Όμως φαίνεται πως ακόμα και έτσι η υπόθεση τράβηξε την προσοχή της UEFA, και πλέον αναμένεται μέσα στους επόμενους μήνες η επιτροπή οικονομικού ελέγχου της ευρωπαϊκής ομοσπονδίας ποδοσφαίρου να εξετάσει τα δεδομένα και να αποφασίσει αν ο γαλλικός σύλλογος έχει κάνει κάτι το παράτυπο.

ΠΗΓΗ News.gr