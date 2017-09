Η Κένταλ Τζένερ χρίζεται fashion icon δεκαετίας και όλοι σαστίζουν

Βουίζει το διαδίκτυο

Μας πείθει;

Λοιπόν, μια απλή πράξη αφαίρεσης δείχνει ότι η 21χρονη Κένταλ Τζένερ, της οικογένειας των Καρντάσιαν, πριν δέκα χρόνια ήταν μόλις 11 χρονών. Άρα πώς είναι δυνατόν να της απονέμεται ο τίτλος «Εμβληματική φιγούρα της δεκαετίας στον κόσμο της μόδας»; Κι όμως, αυτή είναι η απόφαση του ενημερωτικού ιστότοπου μόδας «The Daily Front Row»: να δώσει, στο πλαίσιο των Fashion Media Awards που απονέμει κάθε χρόνο - στην Κένταλ τον τιμητικό τίτλο «Fashion Icon of the Decade». Τίτλο που δίνεται για πρώτη φορά τα τελευταία πέντε χρόνια.Ο ιστότοπος «The Daily Front Row» υπερασπίστηκε την απόφασή του με δελτίο το οποίο έστειλε στην εφημερίδα «The Huffington Post», επικεντρώνοντας κυρίως στους followers της Κένταλ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: «Ζούμε σε μια ψηφιακή δεκαετία, και η Κένταλ είναι η απόλυτη επιρροή όσον αφορά το στυλ. Η ψηφιακή γενιά, περισσότερο από ποτέ, στρέφεται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να μάθει το τι θα ακολουθήσει, και η Κένταλ έχει 83 εκατομμύρια αφοσιωμένους followers στον λογαριασμό της στο Instagram, πολλοί από τους οποίους αντιγράφουν το στυλ της».Και συνεχίζει: «Επιπλέον, η Κένταλ έχει κερδίσει θέση στην καρδιά των σημαντικότερων περιοδικών μόδας, των φωτογράφων και των εμπορικών σημάτων. Εμβληματική φιγούρα στον κόσμο της μόδας είναι κάποιος που επηρεάζει το look μιας γενιάς, και η επίδραση της Κένταλ στο στυλ αυτής της γενιάς ήταν τεράστια. Είναι αξιοσημείωτο το ότι η Βίβλος της μόδας, το «Vogue», την αποκάλεσε «το μεγάλο μοντέλο της γενιάς της» και την έβαλε στο εξώφυλλο του τεύχους του Σεπτεμβρίου 2016.»Είτε ναι, είτε όχι, η τελετή απονομής θα γίνει την Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου, στο πλαίσιο της Εβδομάδας Μόδας της Νέας Υόρκης. Μεταξύ των όσων θα βραβευθούν είναι και ο θρυλικός φωτογράφος μόδας Mario Testino. Ο Testino θα λάβει το βραβείο «Creative of the Year». Τώρα, γιατί ο Testino δεν παίρνει βραβείο για ολόκληρη δεκαετία μόνο οι ιθύνοντες του «The Daily Front Row» γνωρίζουν.