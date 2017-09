Πώς και γιατί πήραν το όνομα τους οι μεγαλύτερες εταιρείες τεχνολογίας

Twitter

Η αρχή δεν είναι το παν αλλά είναι το ήμισυ του και όταν φιλοδοξείς να σε γνωρίζει όλος ο πλανήτης, το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνεις είναι να έχεις ένα όνομα που να μπορούν να το πουν όλοι και να το θυμούνται όλοι. Γράφει ηΣτο διαδίκτυο, μεγάλη σημασία έχει το domain. Γι' αυτό και μικρά ονόματα, τα οποία δεν έχει σκεφτεί ποτέ κανείς εξασφαλίζουν φθηνά domains. Ο δημιουργός της ιστοσελίδας Etsy (που στην Ελλάδα δεν είναι ιδιαίτερα γνωστή αλλά στις ΗΠΑ είναι), Rob Kalin, παραδέχτηκε ότι ήθελε ένα όνομα που να είναι «ανοησία» (sic) γιατί ήθελε να φτιάξει κάτι από το μηδέν, κάτι που δεν θα θύμιζε ο,τιδήποτε άλλο. Πώς προέκυψε λοιπόν το όνομα...Οι δημιουργοί του δούλευαν πάνω σε ένα πρότζεκτ που είχαν σκοπό να ονομάσουν Status. Ωστόσο, πριν ανεβάσουν τη δουλειά τους στο διαδίκτυο άνοιξαν το λεξικό αναζητώντας και άλλες ιδέες για όνομα. O ιδρυτής του, Jack Dorsey, σε συνέντευξή του στους LA Times ανέφερε ότι το αίσθημα που οι δημιουργοί ήθελαν να προκαλεί το δημιούργημά τους «να είναι η σωματική αίσθηση που έχεις όταν κάτι βουίζει στην τσέπη σου». Έτσι, μετά από ένα brainstorming και μια εκτενή αναζήτηση στο λεξικό κατέληξαν στη λέξη «twitter», που έχει να κάνει με τιτιβίσματα των πουλιών και τον όποιο κώδικα επικοινωνίας υπάρχει σε αυτά. The rest is history...Από τον μαθηματικό όρο googol, που σημαίνει ο αριθμός 1 ακολουθούμενος από εκατό μηδενικά (δηλαδή 10 εις την εκατοστή για τους πιο δυνατούς με τα μαθηματικά). Οι δημιουργοί του, Sergey Brin και Larry Page, ήθελαν με τη δύναμη του δέκα να δείξουν τη δύναμη που θα είχε η νέα μηχανή αναζήτησης που... μηχανεύονταν: μια μηχανή που θα έδινε πρόσβαση σε – πρακτικά- άπειρη πληροφορία.Το Yahoo είναι αρκτικόλεξο για το Yet Another Hierarchical Officious Oracle (). Όμως, το όνομα του Yahoo κρατά την προέλευση του, στην πραγματικότητα, από τα Ταξίδια του Γκιούλιβερ. Στα Ταξίδια του Γκιούλιβερ, του Jonathan Swift, τα Yahoos ήταν άγρια, ανήμερα αλλά και απονήρευτα πλάσματα. Και έτσι το αρκτικόλεξο κόλλησε τέλεια με τα πλάσματα του παραμυθιού και εγένετο το Yahoo! των Jerry Yang και David Filo.Η αρχική ονομασία ήταν sky peer-to-peer (από τα peer-to-peer δίκτυα υπολογιστών). Η τεχνολογία επικοινωνίας peer-to-peer φέρνει σε επαφή έναν χρήστη με έναν άλλον μέσω των υπηρεσιών του. Η επικοινωνία επιτυγχάνεται σε μια... αιθέρια επικράτεια (τοΌταν όμως ήρθε η ώρα να πάρει domain name, όλα τα domains που έμοιαζαν με το skyper.com και τα συναφή ήταν ήδη πιασμένα. Έτσι, οι αποφάσισαν να κόψουν και το «r», για να πάρουν το domain skype.com, που ήταν ελεύθερο.Τοδεν θέλει συστάσεις για το τι είναι. Η ιστορία της δημιουργίας του είναι μια από εκείνες τις πολύ επιτυχημένες συνταγές έμπνευσης, δουλειάς, πρωτοπορίας, καλής συγκυρίας. Όσο για το όνομά του, οι δημιουργοί του, Chad Hurley, Steve Chen και Jawed Karim, ήθελαν κάτι απλό και λιτό που να υποδηλώνει το personalized στοιχείο (you) και τη λέξη tube από την κλασική τεχνολογία «διοχέτευσης» εικόνας, βίντεο κλπ (βλ. τηλεόραση).Στο πώς φτάσαμε (ο Πιερ Ομιντιάρ για την ακρίβεια) στη δημιουργία του, το έχουμε ήδη πει σε προηγούμενο «Business Story» . Όσο για το όνομα... Ο Ομιντιάρ ονόμασε το δημιούργημά του από τη λέξη electronic και την περιοχή San Francisco Bay. Έψαξε να βρει ποιο domain name ήταν ελεύθερο και μπορούσε να σχηματιστεί από αυτές τις λέξεις. Και βρήκε το γνωστό σε όλους ebay.com.