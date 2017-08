Πλούσιοι και διάσημοι που πέθαναν στην ψάθα

Oscar Wilde

«Μηδένα προ του τέλους μακάριζε» είχε πει πριν χιλιάδες χρόνια ο Σόλωνας στον βασιλιά Κροίσο και - βλέποντας το τέλος κάποιων ανθρώπων που τα είχαν όλα - το απόφθεγμα επιβεβαιώνεται πλήρως. Γράφει ηΑν και χρόνια μετά παραμένουν σταρ και όλοι ξέρουν το όνομά τους, όταν αυτοί οι διάσημοι πέθαναν, δεν είχαν τίποτα (ή σχεδόν τίποτα) στο όνομα τους! Αργότερα, οι κληρονόμοι τους έκαναν περιουσία από τα δικαιώματα, αλλά όταν οι ίδιοι οι σταρ απεβίωσαν, βρισκόταν σε άθλια οικονομική (και συνήθως ψυχολογική) κατάσταση...«Αυτή η πενία αλήθεια σου ραγίζει την καρδιά· είναι τόσο ελεεινή, τόσο τρομακτικά θλιβερή, τόσο απελπιστική…» [caption id="attachment_671832" align="aligncenter" width="750"]Στην πλατεία Merrion, στο Δουβλίνο της Ιρλανδίας, απέναντι από το πατρικό του συγγραφέα, έχει στηθεί ένα πέτρινο άγαλμα του, σε ενδεικτική πόζα του Ουάιλντ[/caption] Ο εύπορος, μορφωμένος, νάρκισσος, ευφυής, ομοφυλόφιλος, μπον βιβέρ (στον καιρό της μεγάλης επιτυχίας του) διάσημος ποιητής και θεατρικός συγγραφέας του 20ου αιώνα, πέθανε μόνος και πάμφτωχος σε ένα άθλιο ξενοδοχείο στο Παρίσι. Είχαν προηγηθεί ένας πολυτελής βίος και μία σκανδαλώδης δίκη με τον πατέρα του εράστή του, η οποία οδήγησε στην καταδίκη του για σοδομισμό και δύο χρόνια φυλάκιση, που τον εξόντωσαν ψυχικά και οικονομικά. Ο Ουάιλντ κατέληξε να ζει από τις ελεημοσύνες των ελάχιστων φίλων του και τα περισσότερα χρήματα τα έδινε στο ποτό. Πέθανε στις 30 Νοεμβρίου του 1900 χτυπημένος από μηνιγγίτιδα, στο φτηνιάρικο ξενοδοχείο Hôtel d'Alsace - γνωστό πλέον ως το πολυτελές L'Hôtel – σε ηλικία 46 ετών. Το τάφο του λέγεται ότι πλήρωσε μία άγνωστη γυναίκα και ο άγγελος που επέλεξε για να τον στολίσει, είχε σκανδαλίσει τα παριζιάνικα ήθη εξαιτίας της γύμνιας του, με αποτέλεσμα να έχει πέσει θύμα βανδαλισμού - μέχρι και σήμερα, τα γεννητικά όργανα του αγγέλου που είχαν αφαιρεθεί, δεν έχουν εντοπιστεί.Η αιώνια Dorothy του Μάγου του ΟΖ, ήταν διάσημη, όμορφη και πλούσια. Με καριέρα 40 ετών στον κινηματογράφο και τα μεγαλύτερα θέατρα της εποχής, ποτέ δεν κατόρθωσε να κάνει καλή διαχείριση των οικονομικών της. Σε αυτό συνέβαλαν οι εξαρτήσεις της από τα ναρκωτικά και το αλκοόλ, καθώς και οι 5 γάμοι και τα τέσερα διαζύγια που είχε στο ενεργητικό της. Λέγεται ότι όταν πέθανε στις 22 Ιουνίου 1969, σε ηλικία των 47 ετών, η Γκάρλαντ άφησε χρέη πάνω από 4 εκατομμύρια δολάρια.Πώς γίνεται ένας διάσημος, πολυμήχανος φυσικός, μηχανικός και εφευρέτης – με χρυσά συμβόλαια ενώ ζούσε και δική του εταιρία – να πεθάνει πάμφτωχος;Μέχρι το 1894 – μέσα από την δική του εταιρία «Tesla Arc Light Company» - σχεδίασε και κατοχύρωσε δεκάδες ευρεσιτεχνίες, με κέρδη εκατομυρίων δολαρίων. Το 1901, επένδυσε σχεδόν τα πάντα στο έργο Wardenclyffe Tower, «έναν ψηλό πύργο 187 ποδιών που θα μεταδίδει δωρεάν ηλεκτρική ενέργεια στον Ατλαντικό, χωρίς καλώδια». Το πρότζεκτ κατέρρευσε και ο Tesla πτώχευσε. Μέχρι το 1912, η ψυχική του υγεία είχε καταρρεύσει επίσης – έλεγε ότι είχε ερωτευτεί ένα περιστέρι. Πέθανε πάμφτωχος το 1943 στη Νέα Υόρκη αλλά έμεινε στην Ιστορία ως ο ένας από τους σημαντικότερους φυσικούς της ανθρωπότητας.Ο θρύλος της σόουλ από το ’60 μέχρι και τη δεκαετία του 80, Μάρβιν Γκέι, είχε ένα άδοξο και πρόωρο τέλος. Με τεράστιες επιτυχίες όπως το «Sexual Healing», «I Heard It Through the Grapevine», «Let's Get It On» και το « Ain't No Mountain High Enough» - ντουέτο με την Tammi Terrell - δολοφονήθηκε την πρωταπριλιά του 1984 από τον πατέρα του, μέσα στο σπίτι τους στο Λος Άντζελες, έπειτα από καυγά .Τα οικονομικά προβλήματα είχαν αρχίσει αρκετό καιρό νωρίτερα. Ήδη, το 1976, το διαζύγιο του από την πρώτη σύζυγό του, Άννα Γκόρντι Γκάι, τον οδήγησε στην χρεοκοπία. πτώχευση. Για να καλύψει τα 600.000 δολάρια, που χρωστούσε τη σύζυγό του στις πληρωμές διατροφής, ο τραγουδιστής έδωσε στην Άννα τα δικαιώματα του άλμπουμ του «Here, My Dear». Τα οικονομικά προβλήματα του τραγουδιστή - μαζί με τον εθισμό του στα ναρκωτικά - τον ακολούθησαν για το υπόλοιπο της ζωής του, παρόλο που συνέχισε να ηχογραφεί άλμπουμ και να παίζει. Τελικά, μετά από μία κακή περιοδεία, ο «Πρίγκιπας της Motown» αναγκάστηκε να επιστρέψει στο πατρικό του σε άσχημη κατάσταση. Την 1η Απριλίου 1984 προσπάθησε να χωρίσει τους γονείς του από καυγά. Ο πατέρας του, έξαλλος, τράβηξε δύο φορές τη σκανδάλη και πυροβόλησε το γιο του εξ επαφής. Ο Marvin Gaye, σε ηλικία 45 ετών, ήταν νεκρός.«Ξόδεψα το 90% των χρημάτων μου σε γυναίκες, ποτά και γρήγορα αυτοκίνητα. Τα υπόλοιπα απλά τα σπατάλησα…»Ο Τζορτζ Μπεστ, διάσημος Ιρλανδός ποδοσφαιριστής της δεκαετίας του 70 – λόγω της καριέρας του στην Manchester United - και για λίγο μάνατζερ των Μπητλς, πέθανε στις 25 Νοεμβρίου 2005, σε ηλικία 59 ετών, πάμφτωχος. Το γιατί το εξήγησε ο ίδιος, σε μια από τις τελευταίες συνεντεύξεις του….Κατά τη διάρκεια της ζωής του, ο καλλιτέχνης - φαινόμενο υπολογίζεται ότι είχε κερδίσει περίπου 750 εκατομμύρια δολάρια από τις πωλήσεις δίσκων και επιπλέον 400 εκατομμύρια δολάρια από συναυλίες και merchandising. Για δεκαετίες όμως, ξόδευε περισσότερα από όσα κέρδιζε…Όταν ο «Βασιλιάς της Ποπ» πέθανε το 2009, είχε κυριολεκτικά πτωχεύσει εξαιτίας του δανείου που είχε πάρει για να συντηρήσει τη Neverland, αλλά κυρίως λόγω της πολυετής δικαστικής περιπέτειας του με το σκάνδαλο της παιδεραστίας και κακοποίησης παιδιών - το 2005 κατέληξε σε εξωδικαστικό συμβιβασμό με τα θύματα του με αντάλλαγμα σχεδόν όλη την περιουσία του. Όταν ο Μάικλ Τζάκσον απεβίωσε, άφησε χρέη που υπολογίζονται περίπου στα 500 εκατομμύρια δολάρια. Όμως, με τον θάνατό του, τα οικονομικά του… αναστήθηκαν: Το ποσό που συγκεντρώθηκε μέσα σε δύο χρόνια (μέχρι το 2011) από τις πωλήσεις των δίσκων του, ήταν περίπου 310 εκατομμύρια! Το 2016, ο οργανισμός που διαχειρίζεται την περιουσία του Μάικλ Τζάκσον συμφώνησε να πουλήσει το 50% των μετοχών της στη Sony/ATV για 750 εκατ. δολάρια. Και τα κέρδη συνεχίζονται…