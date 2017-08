Πώς ο Κέβιν Ντουράντ… έριξε τη μετοχή της Under Armour

Τα αρνητικά σχόλια του αστέρα των Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς Κέβιν Ντουράντ για την εταιρεία αθλητικών ειδών Under Armour ήταν αρκετά για να «βουλιάξουν» οι μετοχές της σε ποσοστό άνω του 3% την Τρίτη. «Κανείς δε θέλει να παίζει φορώντας Under Armour. Λυπάμαι. Τα κορυφαία παιδιά δεν θέλουν, γιατί όλοι παίζουν με Nike», είπε στη διάρκεια συνέντευξης ο Ντουράντ, που (διόλου τυχαία) έχει συμβόλαιο με τη Nike, ενώ φέρεται να είχε απορρίψει αντίστοιχη πρόταση από την Under Armour, αξίας έως και 285 εκατομμυρίων δολαρίων για δέκα χρόνια. Αυτό βέβαια που αξίζει να σημειωθεί είναι ότι ο συμπαίκτης του στο Γκόλντεν Στέιτ, ο πολύς Στεφ Κάρι, έχει ένα συμβόλαιο πολλών εκατομμυρίων με την Under Armour, στην οποία μάλιστα έχει αποκτήσει και μερίδιο. Ο Ντουράντ ρωτήθηκε αν έχει εκφράσει την άποψή του για την εταιρεία στον συμπαίκτη του, και εκεί τα... μάσησε, λέγοντας: «Όχι... Όλοι το ξέρουν αυτό». Μετά τις δηλώσεις αυτές του MVP των περσινών τελικών του NBA, η μετοχή της Under Armour υποχώρησε χθες κατά περίπου 3,5%, με τις συνολικές απώλειες για φέτος να ξεπερνούν το 40%. Η εταιρεία ταλανίζεται από τις κατώτερες των προσδοκιών πωλήσεις των παπουτσιών της που φέρουν το όνομα του Στεφ Κάρι, και στις αρχές του μήνα ανακοίνωσε ότι θα προχωρήσει σε περικοπές θέσεων εργασίας και θα κλείσει καταστήματα.

