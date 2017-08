Τα διαμάντια στη μπανιέρα της Τέιλορ Σουίφτ κοστίζουν 10 εκατ.$

«Κοίτα τι με έβαλες να κάνω» τραγουδά η Taylor Swift για την ακρίβεια το φρέσκο άσμα της τιτλοφορείται « Look What You Made Me Do» έχοντας συγκεντρώσει πάνω από 73 εκατομμύρια views στο YouTube. Το υπέρλαμπρο βίντεο κλιπ που «ντύνει» το τελευταίο καλλιτεχνικό «παιδί» της ποπ σταρ, είναι διανθισμένο με φανταχτερά καρέ σε ένα από τα οποία η 27χρονη αοιδός κάνει αφρόλουτρο σε μια μαύρη μπανιέρα, μόνο που οι αφροί έχουν αντικατασταθεί από κοσμήματα. Για την ακρίβεια, το ποπ είδωλο πνίγεται από μια θάλασσα από αστραφτερά αξεσουάρ από τον σχεδιαστή κοσμημάτων, Neil Lane. Όπως αναφέρουν διεθνή μέσα, τα κοσμήματα δεν είναι διόλου ψεύτικα, μα 100% πραγματικά και κοστίζουν συνολικά περί τα 10 εκατομμύρια δολάρια!

ΠΗΓΗ News.gr