Πέντε αποδράσεις δίπλα στο κύμα χωρίς καράβι

Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι τελείωσε; Κόντρα στη μελαγχολία της επιστροφής στην καθημερινότητα, παίρνουμε το αυτοκίνητό μας και κάνουμε εύκολες και οικονομικές διακοπές σε γοητευτικούς παραθαλάσσιους προορισμούς και νησιά. Από την Ήπειρο μέχρι την Πελοπόννησο, συγκεντρώσαμε για εσάς πέντε μέρη για διακοπές χωρίς ακτοπλοϊκά, μαζί με value for money προτάσεις διαμονής και φαγητού για να μην ψάχνετε στα τυφλά. Συνδυάζοντας παραλίες με κρυστάλλινα νερά, γραφικά χωριά, ηρεμία και διασκέδαση, οι παρακάτω προορισμοί προσφέρουν όλο το πακέτο για να περάσετε υπέροχα χωρίς να χρειαστεί να μπείτε ούτε για ένα λεπτό σε πλοίο.Πάντα επίκαιρο και πάντα αγαπημένη επιλογή, όταν έχουμε ξεμείνει από ιδέες, το Ναύπλιο αποτελεί έναν all time classic προορισμό που μας βάζει κάθε εποχή σε πειρασμό για μια γρήγορη απόδραση. Μετά από περίπου 1,5 ώρα οδήγησης, θα βρεθείτε σε ένα γραφικότατο σκηνικό που θα σας σαγηνεύσει με την ομορφιά και την ιστορικότητά του. Περίπατοι στα ατμοσφαιρικά σοκάκια της Παλιάς Πόλης, βόλτες στην παραλιακή περαντζάδα, βαρκάδα έως το περίφημο Μπούρτζι αλλά και ανάβαση στο φρούριο του Παλαμιδίου είναι μερικές από τις επιλογές που θα γεμίσουν τον χρόνο σας. Δοκιμάστε τις αντοχές σας επιχειρώντας μακροβούτια στην Αρβανιτιά -την παραλία που εντοπίζεται κάτω από τα βράχια της Ακροναυπλίας και προσεγγίζεται από την πόλη του Ναυπλίου (και) με τα πόδια- και την παραλία του Τολού (12 χλμ. από το Ναύπλιο), με την ψιλή άμμο και τα ρηχά νερά.Το Nafsimedon Hotel στεγάζεται σε ένα νεοκλασικό κτήριο του 19ου αιώνα, το οποίο σας εγγυάται μια αξέχαστη διαμονή, λίγα μόλις βήματα από την Παλιά Πόλη του Ναυπλίου (Σιδηράς Μεραρχίας 9, τηλ. 27520 25060, www.nafsimedon.gr). Εναλλακτικά, επιλέξτε ένα από τα περιποιημένα δωμάτια του Messini Pension, που στεγάζεται σε διατηρητέο κτίσμα της οδού Σωφρόνη 7, στην περιοχή Γιαλός (τηλ. 27520 22102, www.messinipension.gr).Ο Ψαροσαβούρας στην παραλιακή οδό είναι μία από τις τοπ επιλογές για ψάρι κατευθείαν από τις βάρκες των ντόπιων ψαράδων, θαλασσινούς μεζέδες και γνήσια ελληνικά πιάτα, μαγειρεμένα με μεράκι (Μπουμπουλίνας 77, τηλ. 27520 27704). Για ολόφρεσκο ψάρι σε ένα όμορφο σημείο δίπλα στο κύμα, σας προτείνουμε και το ουζερί-ψαροταβέρνα ο Ρούλης, στην παραλιακή οδό Ναυπλίου-Νέας Κίου (τηλ. 27510 52006). Απέχει 136 χλμ. από την Αθήνα. Το ταξίδι διαρκεί περίπου 1,5 ώρα, ακολουθώντας την Εθνική Οδό Αθηνών-Πατρών και βγαίνοντας στην έξοδο προς Ναύπλιο.Νησί που σίγουρα εντυπωσιάζει τους επισκέπτες του, η Λευκάδα συνδυάζει με έναν τρόπο μοναδικό ορεινά χαρακτηριστικά της ηπειρωτικής χώρας με εκπληκτικές παραλίες. Όντας ένα από τα δύο ελληνικά νησιά (το δεύτερο είναι η Εύβοια) που προσεγγίζονται και οδικώς, αποτελεί δημοφιλή προορισμό τόσο για οικογενειακές διακοπές όσο και για χαλαρές ημέρες με την παρέα. Αδιαμφισβήτητος πρωταγωνιστής στο νησί είναι οι παραδεισένιες παραλίες της, με τα κρυστάλλινα, διάφανα νερά, το ολόλευκο μικρό βότσαλο και τους εντυπωσιακούς βραχώδεις σχηματισμούς. Ο λόγος, φυσικά, για τις ακτές που συναντώνται στο δυτικό τμήμα της Λευκάδας, οι οποίες χαρακτηρίζονται για την άγρια ομορφιά τους. Πόρτο Κατσίκι, Εγκρεμνοί και Κάθισμα στις κορυφαίες επιλογές και ακολουθούν οι Αγιοφύλλι, Αβαλί, Βασιλική κ.α. Η ανατολική πλευρά της Λευκάδας είναι πιο ήπια, με τουριστικά ανεπτυγμένα θέρετρα να προσφέρουν στους επισκέπτες τους υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών. Αξίζει επίσης να βάλετε στο πρόγραμμα μια επίσκεψη στα ορεινά χωριά του νησιού: την Εγκλουβή με τις φημισμένες φακές της, την Καρυά με τη γραφική πλακόστρωτη πλατεία και την κουκλίστικη Εξάνθεια, που θα σας συστήσουν στην αυθεντική πλευρά του Ιονίου.Σε κεντρικό σημείο στην πόλη της Λευκάδας, το Lefkas City Apartments προσφέρει προσεγμένης αισθητικής διαμερίσματα ενός και τριών δωματίων, καθώς και superior τριών δωματίων (Φ. Πανάγου 5, τηλ. 26450 71151, www.lefkascityapartment.com). Σε απόσταση 6 χλμ. από την πόλη, στο χωριό Τσουκαλάδες, θα βρείτε την Pansion Filoxenia, με όμορφα διακοσμημένα και πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα και στούντιο (τηλ. 26450 97040, www.filoxeniaapartments.gr).Στο ορεινό χωριό της Εξάνθειας, θα συναντήσετε το μεζεδοπωλείο Η Ράχη. Με δυνατό ατού τη μαγευτική θέα του –τα νερά του Ιονίου και το ηλιοβασίλεμα απλώνονται μπροστά σας– σας υποδέχεται στο φανταστικό μπαλκόνι του, για να σας σερβίρει γευστικούς μεζέδες, που θα σας μείνουν αξέχαστοι (τηλ. 2645099439, www.rachi.gr). Καλό και προσεγμένο φαγητό θα απολαύσετε και στο Αλώνι, στο δυτικό τμήμα του νησιού, στο καταπράσινο χωριό Χορτάτα (τηλ. 26450 33240). Απέχει 388 χλμ. από την Αθήνα και με το αυτοκίνητο προσεγγίζεται σε περίπου 5 ώρες και 15', μέσω της Ε.Ο. Αθηνών-Πατρών, της γέφυρας Ρίου-Αντιρρίου και του επαρχιακού δρόμου που περνάει μέσα από το νομό Αιτωλοακαρνανίας.Σε απόσταση 50 χλμ. από την Καλαμάτα βρίσκεται μία από τις πιο όμορφες μικρές πόλεις της Μεσσηνίας. Ο λόγος για την Πύλο, στον ομώνυμο κόλπο (γνωστός και ως κόλπος Ναβαρίνο) που περιβάλλεται από την υδάτινη αγκαλιά του Ιονίου και είναι αμφιθεατρικά χτισμένη έτσι ώστε να προσφέρει πανοραμική θέα στα νερά του Ιονίου. Με λευκά σπιτάκια με κόκκινες σκεπές, θυμίζει πολύ νησάκια του Αργοσαρωνικού. Η κεντρική πλατεία Τριών Ναυάρχων σίγουρα θα αποτελέσει σημείο αναφοράς σας καθώς εδώ θα πιείτε τον καφέ σας ή θα δοκιμάσετε κάποια από τις λιχουδιές στις ταβέρνες της περιοχής πριν αρχίσετε την εξερεύνηση των αξιοθεάτων της. Ανάμεσά τους ξεχωρίζουν αδιαμφισβήτητα το Νιόκαστρο, το Αρχαιολογικό Μουσείο Πύλου, καθώς και το Ανάκτορο του Νέστορος, στο λόφο του επάνω Εγκλιανού. Από τις παραλίες της ευρύτερης περιοχής που πρέπει οπωσδήποτε να επισκεφτείτε δεν είναι άλλη από την πολυφωτογραφημένη Βοϊδοκοιλιά βόρεια της Πύλου, με σχήμα μισοφέγγαρου, ψιλή, λευκή σαν πούδρα αμμουδιά και τιρκουάζ, κρυστάλλινα νερά. Αξίζει επίσης να κολυμπήσετε στην απέραντη παραλία του Ρωμανού αλλά και να επισκεφθείτε τη Λιμνοθάλασσα της Γιάλοβας, έναν εξαιρετικής ομορφιάς βιότοπο όπου φιλοξενούνται πάνω από 250 είδη σπάνιων πουλιών.Σε απόσταση λίγων μόλις μέτρων από την κεντρική πλατεία της Πύλου, το Karalis Beach στεγάζεται σε κτήρια παραδοσιακής αρχιτεκτονικής και διαθέτει πρόσφατα ανακαινισμένα δωμάτια και roof café bar (τέλος οδού Τσαμαδού, τηλ. 27230 23021, www.karalisbeach.gr).Με θέα στον όρμο του Ναυαρίνου, το εστιατόριο Ποσειδωνία, σε ένα πανέμορφο και γαλήνιο περιβάλλον, συνδυάζει τις γεύσεις της ελληνικής παραδοσιακής κουζίνας με τα τοπικά εδέσματα της περιοχής (τηλ. 27230 23133). Για φρέσκο ψαράκι και θαλασσινά πιάστε τραπέζι στις 4 Εποχές (Παραλιακή οδός, τηλ. 27230 22739). Πολύ καλά θα φάτε και στην ταβέρνα της Ρίνας, που βρίσκεται κοντά στην παραλία του Ρωμανού και φημιζέται για τους κεφτέδες, τα ψάρια και τη χωριάτικη σαλάτα της (τηλ. 27230 41312). Απέχει 275 χλμ. από την Αθήνα. Θα φτάσετε ακολουθώντας την Ε.Ο. Αθηνών-Κορίνθου-Τριπόλεως και στη συνέχεια τη διαδρομή Τρίπολη-Μεγαλόπολη-Καλαμάτα.