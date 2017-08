Πωλήσεις, κλικ, ρεκόρ… όλα τα σπάει το Despacito

Τίτλος Despacito. Έτος κυκλοφορίας 2017. Τραγουδιστής Λουίς Φόνσι. Άλμπουμ Despacito & Mis Grandes Éxitos. Αυτά είναι τα στοιχεία... ταυτότητας του τραγουδιού – φαινόμενο. Το τραγούδι που έχει σπάσει όλα τα ρεκόρ, είναι Νο1 και στην αμερικανική κατάταξη των περισσότερων πωλήσεων, σύμφωνα με τη Nielsen Music, αποφέροντας αρκετά εκατομμύρια στους δημιουργούς του. Για 16 συνεχόμενες εβδομάδες, το Despacito κυριαρχεί στο αμερικανικό Billboard Hot 100, την τοπ λίστα των πωλήσεων τις ΗΠΑ. Το κομμάτι σε ρυθμό reggaeton του πορτορικανού τραγουδιστή Λουίς Φόνσι στη remix εκδοχή του με τον Τζάστιν Μπίμπερ, αγγίζει έτσι τον αριθμό των εβδομάδων (από Παρασκευή έως Πέμπτη), όπου το κομμάτι «One sweet day» της Μαράια Κάρεϊ και του συγκροτήματος Boyz II Men είχε κυριαρχήσει στην ίδια κατηγορία το 1995 και το 1996. Και αυτό αν αναλογιστεί κανείς ότι δεν είναι καν τραγούδι στα αγγλικά, που παραδοσιακά γίνονται τα πιο δημοφιλή τραγούδια στον κόσμο. Να σημειωθεί (για όσους είναι της ανάλογης ηλικίας) ότι το τελευταίο τραγούδι στα ισπανικά που έφθασε στην κορυφή της κατηγορίας αυτής ήταν το Macarena το 1996. Η πρωτότυπη εκδοχή του Despacito, με τον πορτορικανό ράπερ Ντάντι Γιάνκι που εμφανίζεται επίσης στο remix με τον Μπίμπερ, έχει ήδη καταρρίψει το ρεκόρ του βιντεοκλίπ με τις περισσότερες θεάσεις στο YouTube, συγκεκριμένα περισσότερες από 3,4 δισεκατομμύρια θεάσεις από τον Ιανουάριο που κυκλοφόρησε. Ωστόσο, το Despacito μπορεί να δυσκολευτεί να παραμείνει στην κορυφή τις προσεχείς εβδομάδες. Η Aμερικανίδα ποπσταρ Τέιλορ Σουίφτ παρουσίασε την Παρασκευή το νέο της τραγούδι με τίτλο «Look What You Made Me Do», πρώτο κομμάτι του νέου της άλμπουμ που θα κυκλοφορήσει στις 10 Νοεμβρίου. Από την πρώτη μέρα κυκλοφορίας του, το τραγούδι ακούστηκε περισσότερες από 8 εκατομμύρια φορές στο Spotify, τον κολοσσό μουσικής streaming, τον οποίο η Σουίφτ είχε επί μακρόν μποϊκοτάρει σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τον τρόπο αμοιβής των καλλιτεχνών που ακολουθεί η πλατφόρμα.

