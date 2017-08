Ο DJ που βγάζει εκατομμύρια φορώντας έναν κουβά ως ζαχαρωτό!

Το ζαχαρωτό που θέλουν όλοι να δαγκώσουν

Γεμίζει τεράστια κλαμπ και συναυλιακούς χώρους σε δημοφιλής προορισμούς, βλέπε Ίμπιζα, κερδίζει εκατομμύρια και εσχάτως το Forbes τον «στρίμωξε» στη λίστα με τους πιο ακριβοπληρωμένους (και καθόλου ακριβοθώρητος). Κι όλα αυτά τα κάνει ντυμένος ως... ζαχαρωτό μαρσμέλοους! Για την ακρίβεια κρύβει το πρόσωπό του πίσω από μια λευκή κάσκα, με λεπτομέρειες από μαύρο χρώμα- χαμόγελο και μάτια -, ακολουθώντας ίσως μια μόδα που θέλει αρκετούς DJ's και μουσικούς (π.χ. deadmau5, Daft Punk) που «παίζουν» το παιχνίδι της γάτας και του ποντικιού με τη δημοσιότητα, βάζοντας δημοσιογράφους και fans να κυνηγούν την... ουρά τους για την αποκάλυψη της ταυτότητάς του. Ο Marshmello, δε συστηθήκαμε, «χτύπησε» 21 εκατομμύρια δολάρια τους τελευταίους 12 μήνες πριν από τον Ιούνιο του 2017 - χωρίς φόρους και εφορίες. Διοχετεύοντας τη μουσική του στο διαδίκτυο με εκατομμύρια ψήφους εμπιστοσύνης, περί τα 512 εκατ. views στο YouTube -τόσα έχει το «Alone» -, μπορεί κάλλιστα να καυχιέται για το εκτόπισμά του. Οπότε, το Forbes δεν εστίασε τυχαία στην κονσόλα του νεαρού, εικάζουμε, disc jockey ο οποίος αίφνης έγινε ένας από τους πιο ακριβοπληρωμένους djs ηλεκτρονικής μουσικής στον κόσμο μόλις δυο χρόνια από την παρθενική του εμφάνιση.«Σκεφτήκαμε κάπως έτσι "πώς θα δημιουργήσουμε κάτι που δεν θα ωθείται από την ταυτότητά του ή του τι αφορά;"», λέει ο Moe Shalizi, μάνατζερ του αινιγματικού καλλιτέχνη. «Δημιουργήσαμε ένα απρόσωπο brand», συμπληρώνει. Το γιγαντιαίο ζαχαρωτό μοιάζει με τη... σουπιά αλλά διοχετεύει με πολύ μαεστρία το μελάνι του αναφορικά με τον ντόρο που γίνεται για την πραγματική του ταυτότητα. Οι φήμες θέλουν κάτω από τον... κουβά να βρίσκεται ο Chris Comstock γνωστός και ως Dotcom. Δημοσιογράφοι εικάζουν επίσης, ότι ο Marshmello μπορεί να είναι ο παγκοσμίου φήμης dj, Martin Garrix ή ο Jauz ή μια κολεκτίβα από παραγωγούς. Ο ίδιος ο Marshmello φαίνεται πως το διασκεδάζει όλο το χαμό και γελά σαρδόνια κάτω από την κάσκα: Μετά το τέλος του σετ του στο Electric Daisy Carnival το 2016, ο ίδιος αστειεύτηκε «αποκαλύπτοντας» την πραγματική του ταυτότητα βγάζοντας το κράνος του. Ποιος ήταν; Ο Tiësto! Φυσικά όλοι μίλησαν για τρολ και πως στην πραγματικότητα αυτός που έπαιζε εκείνη τη βραδιά ήταν ο ίδιος ο Ολλανδός μουσικός παραγωγός.Το μυστήριο συνεχίζεται. Στις 8 Ιουλίου 2017, η ινδή ηθοποιός Urvashi Rautela πόσταρε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μια φωτογραφία με εκείνη και την παρέα της, τρία επιπλέον άτομα, τον Chris Comstock, τον μουσικό Maejor και τον παραγωγό Moe Shalizi, ισχυριζόμενη ότι ο Comstock ήταν ο Marshmello κάνοντας tag τον λογαριασμό του Marshmello αντί γι αυτόν του Comstock. Το πρότζεκτ Marshmello βγήκε στον αέρα τον Φεβρουάριο του 2015, After Shalizi and Marshmello established the project in February 2015, Marshmello started releasing music for free on SoundCloud the next month, building a following with authorized remixes for popular artists including Zedd and Skrillex and Diplo's Jack Ü, alongside his own consistent output. (Such high-profile remixes lend credence to the theory that the man behind Marshmello is an established act who was able to fast-track his success by capitalizing on prior relationships.) Skrillex then booked Marshmello for his first gig, opening for him at New York's Pier of Fear on Halloween that year. It was Skrillex who sparked debate around Marshmello's identity, answering a phone call from "Chris," who he then called "Marshmello" during an on-air interview with Yahoo!'s Katie Couric. "This kid Marshmello, speaking of new talent, just remixed a Justin Bieber song, and this kid is making great music," Skrillex testified in 2015 to Couric. (Marshmello later released his single "Ritual" through Skrillex's OWSLA label.) Beyond boosts from fellow DJs, social media has played a calculated role in Marshmello's rise. Marshmello gave his music free of charge for use in videos by several influential YouTubers, and in return, they appeared in Marshmello's videos, thus expanding his reach to their fanbases. Former Vine-star-turned-YouTuber Lele Pons appeared in Marshmello's "Summer" video, which counts more than 101 million views on YouTube; fellow YouTubers Hannah Stocking and Anwar Jibawi, who both boast over 1 million subscribers on YouTube, also star in his latest video, "Find Me." His music, a melodic, bubbly synth-scape infused with brief vocal hooks and nods to trap drum programming, sounded mellow to Shalizi--hence the name. Hits have followed: "Alone" has shifted some 800,000 units, according to his management, while his self-released Joytime--an album composed largely of tracks previously uploaded for free--peaked at No. 5 on the Billboard's Top Dance/Electronic chart. Without a label, Marshmello enjoys bigger take-homes on his tracks and merchandise. Don't expect him to sign a record deal anytime soon: "We have deals from pretty much every label on the table right now that we just haven't taken," says Shalizi. "There hasn't been a real need for us." Still, music remains a fraction of Marshmello's income, most of which is generated by touring. Between club shows in Las Vegas and closing out Coachella's electronic-focused Sahara Tent this year, Marshmello played more than 170 gigs in our 12 month scoring period, a schedule bested only by The Chainsmokers and Steve Aoki. With grosses north of $150,000 a gig, Forbes estimates, Marshmello is on fire. "I don't take my helmet off because I don't want or need fame. I'm genuinely trying to create something positive for people to connect with," Marshmello tweeted in August. Next up: expanding those connections into pop and hip-hop, with singles featuring Selena Gomez, Demi Lovato and Migos. "There's a percentage of people that think it's a gimmick and it's cheesy," says Shalizi. "But if it was a gimmick, it wouldn't have lasted this long."