Η μετρημένη ζωή ενός πολυεκατομμυριούχου

Κερδίζει 15 εκατομμύρια δολάρια τον χρόνο από δικαιώματα της τηλεοπτικής σειράς στην HBO. Κερδίζει άλλα 10 εκατομμύρια δολάρια τον χρόνο από τα δικαιώματα των βιβλίων του. Ο λόγος για τον Τζορτζ Ρέιμοντ Ρίτσαρντ Μάρτιν, τον συγγραφέα πίσω από το «Game of Thrones» (μόλις ολοκληρώθηκε ο 7ος κύκλος του σίριαλ). Κι όμως, αυτός ο άνθρωπος, ιδιοκτήτης σήμερα ενός δικτύου αξίας 65 εκατομμυρίων δολαρίων - στο οποίο ανήκουν τα δικαιώματα από διάφορα προϊόντα που σχετίζονται με τα βιβλία του και την τηλεοπτική σειρά - έζησε μετρημένα παιδικά χρόνια. Και, το κυριότερο, ζει σήμερα μια μετρημένη ζωή. Γεννήθηκε στο Μπαγιόν του Νιου Τζέρσεϊ, το 1948. Τον μεγάλωσε η μητέρα του, η Μάργκαρετ και ο λιμενεργάτης πατέρας του, ο Ρέιμοντ Μάρτιν. Ζούσαν σε σπίτι οικογένειας χαμηλών εισοδημάτων, αυτοκίνητο δεν είχαν (στις ΗΠΑ, είναι αδιανόητο να μην έχεις αυτοκίνητο). Μικρός, άρχισε να γράφει ιστορίες που πουλούσε στα παιδάκια της γειτονιάς. Ιστορίες για τέρατα και μυθικούς κόσμους στους οποίους οι κάτοικοι ήταν χελώνες. Διάβαζε μανιωδώς κόμικς. Καταβρόχθιζε τα κόμικς της Marvel. Το «Game of Thrones», πρώτο βιβλίο της σειράς «A Song of Ice and Fire», εκδόθηκε το 1996. Λόγω της επιτυχίας αυτής της σειράς μυθιστορημάτων φαντασίας κέρδισε το παρατσούκλι «Ο Αμερικανός Τόλκιεν». Το 2011, η σειρά προσαρμόστηκε για την τηλεόραση από την HBO. Παρά την επιτυχία - οικονομική και δημοσιότητας - παρέμεινε σεμνός άνθρωπος. Μπορεί να τον βρει κανείς σ' ένα από τα δύο σπίτια του, στη Σάντα Φε: και τα δύο είναι μικρά σπίτια, πολύ κοντά το ένα στο άλλο. Εξακολουθεί να χρησιμοποιεί το παλιό Mazda του, και προτιμά τα ντόπια φαγάδικα. Οι αγαπημένες του κουζίνες είναι οι κουζίνες της εργατικής τάξης: μπάρμπεκιου και μεξικάνικο. Από καιρό σε καιρό πηγαίνει σε πάρτι, τραπεζώνει κοντινούς του ανθρώπους, πάει για ποτό με θαυμαστές του. Λέγεται ότι αν τον συναντήσετε σε κάποιο πάρτι, μην του ζητήσετε να σας υπογράψει βιβλίο ή να σας μιλήσει για το «Game of Thrones». Έχει κάνεις σαφές στο Livejournal του, ότι προτιμά να τον κεράσετε ένα ποτό.

ΠΗΓΗ News.gr