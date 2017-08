Με μικρή άνοδο έκλεισε ο σύνθετος δείκτης του Χρηματιστηρίου της Σαγκάης

Ο σύνθετος δείκτης του Χρηματιστηρίου της Σαγκάης αυξήθηκε σήμερα, για τρίτη συνεχόμενη ημέρα διαπραγμάτευσης. Ο δείκτης έκλεισε με οριακή άνοδο 0,08% στις 3.365,23 μονάδες, μετά τη χθεσινή άνοδο 0,93% και την άνοδο 1,83% την Παρασκευή. Σημειώνεται ότι ο δείκτης είχε να κλείσει πάνω από τις 3.300 μονάδες - όπως συμβαίνει από την Παρασκευή - από τις 31 Δεκεμβρίου 2015. Ο δείκτης του Χρηματιστηρίου της Σεντσέν έκλεισε με πτώση 0,44% στις 10.762,37 μονάδες. Ο συνολικός τζίρος των δύο χρηματιστηρίων μειώθηκε στα 565,3 δισ. γιουάν (περίπου 85 δισ. δολάρια) από 640,8 δισ. γιουάν χθες. Η εμπιστοσύνη της αγοράς έχει επανέλθει σε μεγάλο βαθμό, δήλωσε η χρηματιστηριακή εταιρεία Guoyuan Securities, συμβουλεύοντας τους επενδυτές να έχουν μία πιο ενεργή στάση έναντι της αγοράς. Οι επιδόσεις των μετοχών υψηλής κεφαλαιοποίησης ήταν ανάμεικτες. Η μετοχή της Industrial and Commercial Bank of China, που είναι η τρίτη μεγαλύτερη τράπεζα της Κίνας σε χρηματιστηριακή αξία, αυξήθηκε 0,5% στα 6,08 γιουάν. Η μετοχή της Bank of China, μίας άλλης μεγάλης κρατικής τράπεζας, αυξήθηκε 2,13% στα 4,32 γιουάν. Στον αντίποδα, η μετοχή της μεγάλης πετρελαϊκής εταιρείας PetroChina μειώθηκε 0,98% και της Poly Real Estate υποχώρησε 0,96%.

ΠΗΓΗ News.gr