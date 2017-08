Το θρυλικό βαν των χίπις ξανά στους δρόμους

Τα παιδιά των λουλουδιών ...is not dead! Και γι αυτό φροντίζει η Volkswagen η οποία αναβιώνει το θρυλικό όχημά της που έχει ταυτιστεί με τους χίπις, την ξεγνοιασιά και τη σεξουαλική επανάσταση. Το επιτελείο της εταιρείας, σχεδιάσει την κατασκευή ενός μικρού ηλεκτροκίνητου βαν που θα είναι η ρετρό αντιγραφή του δημοφιλέστατου VW Kombi ή VW T2. Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, θα κυκλοφορήσει ως κλειστό και ανοιχτό επαγγελματικό φορτηγάκι, επιβατικό βαν και μάλλον θα είναι επταθέσιο. Αν ανυπομονείτε να το δείτε στους δρόμους, υπομονή- η VW προγραμματίζει να το κυκλοφορήσει στους δρόμους σε Β. Αμερική, Ευρώπη και Κίνα το 2022. Το plus σε αυτή την αναβίωση, είναι ότι θα είναι ηλεκτροκίνητο.

ΠΗΓΗ News.gr