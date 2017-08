Ανανεωμένο μενού για τον Άμπακο στον Πειραιά

Πληροφορίες

Στην ανερχόμενη πιάτσα της θρυλικής Τρούμπας, στην καρδιά του Πειραιά, από τον Σεπτέμβριο του 2016 προστέθηκε στο γαστρονομικό χάρτη της πόλης ένα BBQ steakhouse που ξέρει πώς να απογειώσει την κρεατοφαγία. Ο Άμπακος μας προσκαλεί να δοκιμάσουμε πεντανόστιμα κρέατα εξαιρετικής ποιότητας, «βουτηγμένα» σε ψαγμένες μαρινάδες και σερβιρισμένα σε μαντέμι. Όλα τα κρέατα ψήνονται σε παραδοσιακό φούρνο με ξυλοκάρβουνα (Mibrasa), που τους προσδίδει μια ξεχωριστή μυρωδιά καπνιστού θωρακίζοντας παράλληλα τα αρώματα και τη γεύση του κρέατος.Η νέα προσθήκη στο μενού είναι τα λαχταριστά tapas-meze πιάτα για όλα τα βαλάντια, που μπορείτε να μοιραστείτε με την παρέα. Ασιατικές φλογέρες με πικάντικο κιμά γαλοπούλας, μπιφτεκάκια στον ξυλόφουρνο με ούζο, φέτα, δυόσμο και σπιτική σάλτσα βασιλικού, τηγανιά με χοιρινές μπουκίτσες λαιμού, μοσχαρίσια φιλετάκια στο τηγάνι με ασύρτικο και λεμονοθύμαρο είναι μερικές μόνο από τις νέες προτάσεις που θα σας ανοίξουν την όρεξη.Όσο για τα κυρίως, οι πιστοί κρεατοφάγοι σίγουρα θα εκτιμήσουν τα πανσετάκια στον ξυλόφουρνο, τη φανταστική πικάνια, το Rib-eye steak black angus αλλά και τη μοσχαρίσια σπαλομπριζόλα με φρέσκιες πατάτες τηγανητές.Σημειώστε ότι κάθε Τετάρτη βράδυ διοργανώνει Burger Night με έκπτωση μέχρι και 25% σε όλα burger. Σας προτείνουμε το American Burger (από τρεις κοπές black angus, με τσένταρ, μπέικον και μαγιονέζα τρούφας) και το Greek Burger (μους φέτας, σάλτσα ντομάτας, μαρούλι, ντομάτα, μπιφτέκι, onion rings, αγγουράκι κορνισόν).Ο χώρος εντυπωσιάζει με το out of the wood ντεκόρ και την πρωτότυπη διακόσμηση του, ενώ η εμπειρία ολοκληρώνεται με μια άριστα ενημερωμένη λίστα από ελληνικούς και διεθνείς αμπελώνες που συνοδεύουν ιδανικά τα πιάτα του μενού. Όσο ο καιρός το επιτρέπει, μπορείτε να απολαύσετε το φαγητό σας στα εξωτερικά τραπέζια στο υπερυψωμένο παταράκι.Ωράριο λειτουργίας: Καθημερινά: 13.00-01.00 Φίλωνος 66, Πειραιάς Τηλ. 210 4525251 Fb page: Abakos