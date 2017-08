Ντεμπούτο για την ταινία του Prince, «Sign of the Times»

Η ταινία από την συναυλία του Prince «Sign of the Times» του 1987 αγοράστηκε από το τηλεοπτικό δίκτυο Showtime και θα κάνει πρεμιέρα στις 16 Σεπτεμβρίου. Θα είναι η πρώτη φορά που η ταινία, την οποία σκηνοθέτησε ο ίδιος ο Prince, θα μεταδοθεί από την τηλεόραση, ενώ ποτέ δεν κυκλοφόρησε σε DVD. «Η ταινία γυρίστηκε ταυτόχρονα με την κυκλοφορία του ομώνυμου διπλού άλμπουμ το 1987. Μεταξύ των τραγουδιών που ξεχώρισαν, εκτός από το ομότιτλο του άλμπουμ και το κλασικό «Little Red Corvette», ήταν το «U Got the Look» (ντουέτο με την Σίνα Ίστον), το «If I Was Your Girlfriend» και το «I Could Never Take the Place of Your Man». Πλάνα από την συναυλία των 84 λεπτών μεταδόθηκαν αρχικά από το Paisley Park Studios του Prince. Πρόσθετα γυρίσματα πραγματοποιήθηκαν κατά την περιοδεία του τραγουδιστή στις Κάτω Χώρες και το Βέλγιο.

ΠΗΓΗ News.gr